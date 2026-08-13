«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!
Ўзбекистон Суперлигасида 17-турнинг навбатдаги муҳим ва муросасиз кечган учрашуви Бухорода бўлиб ўтди. Маҳаллий «Бухоро» клуби ўз майдонида бевосита жадвалдаги рақиби — Олмалиқнинг ОКМК жамоасини қабул қилди.
Мусобақа жадвалидаги ўринлар учун жуда муҳим бўлган ушбу баҳсда бухороликлар 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритишди.
Таймлар охиридаги голлар ва тактик устунлик
Учрашув давомида майдон эгалари имкониятлардан унумли фойдаланиб, ўйин темпини назорат қилишди:
Биринчи бўлимдаги гол: Биринчи бўлимга қўшиб берилган 45+1-дақиқада Шерзод Эсанов ОКМК дарвозасини ишғол қилиб, майдон эгаларини олдинга олиб чиқди — 1:0.
Ўйинга қўйилган нуқта: Учрашувнинг сўнгги дақиқаларигача кескин кураш давом этди. Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+4-дақиқада Владимир Родич иккинчи голни уриб, «Бухоро»нинг муҳим ғалабасини мустаҳкамлади — 2:0.
Суперлига. 17-тур
«Бухоро» — ОКМК — 2:0
Голлар: Шерзод Эсанов (45+1), Владимир Родич (90+4).
«Бухоро»: Умиджон Ҳамроев, Хуршидбек Мухторов, Кирил Тодоров, Боян Младович (Велко Филипович, 30; Сардор Қулматов, 46), Шерзод Эсанов, Муҳаммад Йўлдошев (Исломбек Баратов, 69), Владимир Родич, Анваржон Жўраев, Жавоҳир Рўзиев (Қувондиқ Рўзиев, 65), Темур Мамасиддиқов (Шаҳбоз Жўрабеков, 65), Шаҳзодбек Убайдуллаев.
ОКМК: Жавоҳир Илёсов (Ҳамидулло Абдунабиев, 46), Шаҳзод Тоиров, Авазбек Ўлмасалиев, Элдорбек Бегимов (Дилшодбек Аҳмадалиев, 58), Саидафзалхон Аҳроров, Сиаваш Ҳақназарий, Гиорги Папава, Азиз Холмуродов (Али Абдураҳмонов, 75), Нодирбек Абдураззоқов, Урош Койич (Арихиро Сентоку, 60), Иван Пешич (Асадбек Собиржонов, 46).
Жадвалдаги ротация: «Бухоро» 3-ўринда!
Ушбу ғалабадан сўнг «Бухоро» клуби ўз очколари сонини 30 тага етказиб олди ва ОКМКни ортда қолдирган ҳолда мусобақа жадвалининг 3-поғонасига кўтарилиб олди.
Олмалиқнинг ОКМК жамоаси эса 28 очко билан кучли учликни тарк этиб, 4-ўринга жойлашди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…