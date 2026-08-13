«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!

·0·Спорт
«Бухоро» ОКМКни мағлуб этиб, кучли учликка кўтарилиб олди!

Ўзбекистон Суперлигасида 17-турнинг навбатдаги муҳим ва муросасиз кечган учрашуви Бухорода бўлиб ўтди. Маҳаллий «Бухоро» клуби ўз майдонида бевосита жадвалдаги рақиби — Олмалиқнинг ОКМК жамоасини қабул қилди.

Мусобақа жадвалидаги ўринлар учун жуда муҳим бўлган ушбу баҳсда бухороликлар 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритишди.

Таймлар охиридаги голлар ва тактик устунлик

Учрашув давомида майдон эгалари имкониятлардан унумли фойдаланиб, ўйин темпини назорат қилишди:

  • Биринчи бўлимдаги гол: Биринчи бўлимга қўшиб берилган 45+1-дақиқада Шерзод Эсанов ОКМК дарвозасини ишғол қилиб, майдон эгаларини олдинга олиб чиқди — 1:0.

  • Ўйинга қўйилган нуқта: Учрашувнинг сўнгги дақиқаларигача кескин кураш давом этди. Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+4-дақиқада Владимир Родич иккинчи голни уриб, «Бухоро»нинг муҳим ғалабасини мустаҳкамлади — 2:0.

Суперлига. 17-тур

«Бухоро» — ОКМК — 2:0

Голлар: Шерзод Эсанов (45+1), Владимир Родич (90+4).

  • «Бухоро»: Умиджон Ҳамроев, Хуршидбек Мухторов, Кирил Тодоров, Боян Младович (Велко Филипович, 30; Сардор Қулматов, 46), Шерзод Эсанов, Муҳаммад Йўлдошев (Исломбек Баратов, 69), Владимир Родич, Анваржон Жўраев, Жавоҳир Рўзиев (Қувондиқ Рўзиев, 65), Темур Мамасиддиқов (Шаҳбоз Жўрабеков, 65), Шаҳзодбек Убайдуллаев.

  • ОКМК: Жавоҳир Илёсов (Ҳамидулло Абдунабиев, 46), Шаҳзод Тоиров, Авазбек Ўлмасалиев, Элдорбек Бегимов (Дилшодбек Аҳмадалиев, 58), Саидафзалхон Аҳроров, Сиаваш Ҳақназарий, Гиорги Папава, Азиз Холмуродов (Али Абдураҳмонов, 75), Нодирбек Абдураззоқов, Урош Койич (Арихиро Сентоку, 60), Иван Пешич (Асадбек Собиржонов, 46).

Жадвалдаги ротация: «Бухоро» 3-ўринда!

Ушбу ғалабадан сўнг «Бухоро» клуби ўз очколари сонини 30 тага етказиб олди ва ОКМКни ортда қолдирган ҳолда мусобақа жадвалининг 3-поғонасига кўтарилиб олди.

Олмалиқнинг ОКМК жамоаси эса 28 очко билан кучли учликни тарк этиб, 4-ўринга жойлашди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиРодри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиБугун, 21:53Хави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиХави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиБугун, 21:47Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Бугун, 21:33Водий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариВодий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариБугун, 21:30Шов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаШов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаБугун, 21:26Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!Бугун, 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача