Родри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгарди
Барселона ва Манчестер Сити ўртасидаги Родри трансфери бўйича музокаралар молиявий тўсиқлар сабаб чўзилмоқда. Манчестер Сити раҳбарияти Барселона таклиф қилаётган суммани етарли деб ҳисобламай, футболчи учун муносиб компенсация талаб қилмоқда. Родри Барселонага қайтишни истаса-да, талаб қилинган тўлов амалга оширилмаса, кетишни талаб қилмаслиги ва амалдаги шартномасининг қолган 12 ойини Манчестер Сити сафида ўтказишга тайёрлигини билдирган.
Испаниянинг Барселона клуби ва Англиянинг Манчестер Сити жамоаси яримҳимоячиси Родри ўртасидаги эҳтимолий трансфер музокаралари ҳал қилувчи паллаеда кутилмаган бурсе ясади. Sport нашрининг Sky Sports'га таяниб хабар беришича, футболчининг Испания чемпионатига қайтиш истагига қарамай, томонлар келишувга эришишда молиявий тўсиқларга дуч келмоқда ва бу жараённи янада чўзиб юбориши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги маълумотларга кўра, Манчестер Сити раҳбарияти Каталония клубининг таклиф қилаётган суммасини етарли деб ҳисобламаяпти ва рад этишда давом этмоқда. Англия клуби ўз етакчиси учун муносиб молиявий компенсация олишни талаб қилмоқда. Ўз навбатида, Барселона ушбу трансферни амалга ошириш учун сўнгги уринишни амалга ошириши шартлигини яхши англайди.
Родрининг қатъий позициясиВазиятнинг энг қизиқарли жиҳати шундаки, Родри трансфер жараёнини тезлаштириш мақсадида Манчестер Сити билан бўлган муносабатларини бузиш ниятида эмас. Яримҳимоячи инглиз клубига агар Барселона талаб қилинаётган тўловни амалга оширмаса, у кетишни талаб қилмаслиги ва амалдаги шартномасининг қолган 12 ойини ҳам шу ерда якунлашга тайёрлигини маълум қилган.
Ушбу баёнот сўнгги соатлар давомида тарқалган хабарларга нисбатан вазиятни анча тинчроқ тус олганини кўрсатади. Испаниялик футболчи Ла Лигасига қайтишни истаса-да, Манчестер Ситидан кетиш фақатгина клуб шартлари асосида амалга ошиши кераклигини яхши тушуниб турибди.
Музокараларнинг келгуси тақдириҲозирги паллада Барселона раҳбарияти олдида жиддий молиявий муаммо кўндаланг бўлиб турибди. Агар каталонияликлар инглиз клубининг талабларини қондира олмаса, трансфер барбод бўлиши ва Родри яна бир мавсум Манчестер Сити сафида қолиши мумкин.
Мазкур трансфер сагаининг қандай якун топиши яқин кунлардаги музокараларга боғлиқ бўлади. Ҳар ҳолда, Родридан келаётган вазмин хабарлар унинг профессионал ёндашувини ва амалдаги жамоасига ҳурмат сақлаётганини яққол намоён этмоқда.
…