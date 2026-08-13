Родри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгарди

·40·Спорт
Родри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгарди
Қисқача

Барселона ва Манчестер Сити ўртасидаги Родри трансфери бўйича музокаралар молиявий тўсиқлар сабаб чўзилмоқда. Манчестер Сити раҳбарияти Барселона таклиф қилаётган суммани етарли деб ҳисобламай, футболчи учун муносиб компенсация талаб қилмоқда. Родри Барселонага қайтишни истаса-да, талаб қилинган тўлов амалга оширилмаса, кетишни талаб қилмаслиги ва амалдаги шартномасининг қолган 12 ойини Манчестер Сити сафида ўтказишга тайёрлигини билдирган.

Испаниянинг Барселона клуби ва Англиянинг Манчестер Сити жамоаси яримҳимоячиси Родри ўртасидаги эҳтимолий трансфер музокаралари ҳал қилувчи паллаеда кутилмаган бурсе ясади. Sport нашрининг Sky Sports'га таяниб хабар беришича, футболчининг Испания чемпионатига қайтиш истагига қарамай, томонлар келишувга эришишда молиявий тўсиқларга дуч келмоқда ва бу жараённи янада чўзиб юбориши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги маълумотларга кўра, Манчестер Сити раҳбарияти Каталония клубининг таклиф қилаётган суммасини етарли деб ҳисобламаяпти ва рад этишда давом этмоқда. Англия клуби ўз етакчиси учун муносиб молиявий компенсация олишни талаб қилмоқда. Ўз навбатида, Барселона ушбу трансферни амалга ошириш учун сўнгги уринишни амалга ошириши шартлигини яхши англайди.

Родрининг қатъий позицияси

Вазиятнинг энг қизиқарли жиҳати шундаки, Родри трансфер жараёнини тезлаштириш мақсадида Манчестер Сити билан бўлган муносабатларини бузиш ниятида эмас. Яримҳимоячи инглиз клубига агар Барселона талаб қилинаётган тўловни амалга оширмаса, у кетишни талаб қилмаслиги ва амалдаги шартномасининг қолган 12 ойини ҳам шу ерда якунлашга тайёрлигини маълум қилган.

Ушбу баёнот сўнгги соатлар давомида тарқалган хабарларга нисбатан вазиятни анча тинчроқ тус олганини кўрсатади. Испаниялик футболчи Ла Лигасига қайтишни истаса-да, Манчестер Ситидан кетиш фақатгина клуб шартлари асосида амалга ошиши кераклигини яхши тушуниб турибди.

Музокараларнинг келгуси тақдири

Ҳозирги паллада Барселона раҳбарияти олдида жиддий молиявий муаммо кўндаланг бўлиб турибди. Агар каталонияликлар инглиз клубининг талабларини қондира олмаса, трансфер барбод бўлиши ва Родри яна бир мавсум Манчестер Сити сафида қолиши мумкин.

Мазкур трансфер сагаининг қандай якун топиши яқин кунлардаги музокараларга боғлиқ бўлади. Ҳар ҳолда, Родридан келаётган вазмин хабарлар унинг профессионал ёндашувини ва амалдаги жамоасига ҳурмат сақлаётганини яққол намоён этмоқда.

РодриБарселонаМанчестер СитиЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тижани Рейндерс Манчестер Ситидан Ал-Қодисийга ўтмоқдаТижани Рейндерс Манчестер Ситидан Ал-Қодисийга ўтмоқдаБугун, 22:10Хави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиХави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиБугун, 21:47Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Бугун, 21:33Водий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариВодий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариБугун, 21:30Шов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаШов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаБугун, 21:26Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!Бугун, 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача