35 та пичоқ зарбаси: Қозоғистонни ларзага келтирган жиноятчига ҳукм чиқарилди

·45·Дунё
35 та пичоқ зарбаси: Қозоғистонни ларзага келтирган жиноятчига ҳукм чиқарилди
Қисқача

Чимкент шаҳри жиноят ишлари бўйича суди 28 ёшли Шерхан Аймаханни 21 ёшли Нурай Серикбайни ўлдирганликда айбдор деб топиб, унга умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлади. Аймахан никоҳга мажбурлаш, мунтазам таъқиб қилиш ва ўта шафқацизлик билан одам ўлдиришда айбдор деб топилиб, марҳуманинг оиласига 25 миллион тенге маънавий ҳамда 5 миллион тенге моддий зарар компенсацияси тўлаши белгиланди.

Фотоколлаж: smartnews.kz

Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида бутун мамлакатни ларзага келтирган 21 ёшли Нурай Серикбайнинг ўлдирилиши бўйича олиб борилган судий жараён якунланди ва судланувчига нисбатан олий жазо ҳукми ўқилди.

Чимкент шаҳри жиноят ишлари бўйича суди 28 ёшли Шерхан Аймаханни ушбу мудҳиш жиноятни содир этганликда айбдор деб топиб, унга умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлади.

Учта модда бўйича айблов ва миллионлаб компенсация

Судья Самиддин Темиралиев раислигида ўтган суд мажлисида Аймахан Қозоғистон Республикаси Жиноят кодексининг бирданига учта оғир моддаси бўйича айбдор деб топилди:

  • 125-1-модда: «Никоҳга мажбурлаш»;

  • 115-1-модда: «Сталкинг» (мунтазам ва мажбурий таъқиб қилиш);

  • 99-модда 2-қисми 5-банди: «Ўта шафқатсизлик билан одам ўлдириш».

Умрбод қамоқ жазосидан ташқари, суд судланувчи зиммасига марҳуманинг оиласи фойдасига маънавий зарар учун 25 миллион тенге (тахминан $54 минг) ҳамда моддий зарар учун 5 миллион тенге (тахминан $11 минг) компенсация тўлаш мажбуриятини юклади.

Рад жавоби, ўғирлик ва 35 та пичоқ зарбаси

Мудҳиш ҳодиса 2026 йилнинг 11 январь куни кечқурун Чимкентда, Нурай Серикбайнинг ўз уйи яқинида содир бўлган эди. Аймахан қизга илгари турмуш қуриш таклифини берган, аммо рад жавобини олгач, уни мажбуран ўғирлаб кетган. Яқинлари қизни уйга қайтариб, полицияга мурожаат қилишган бўлса-да, ўша вақтда полиция томонидан жиноят иши қўзғатилмаган.

Жиноят содир этилган куни Аймахан қизни яна таъқиб қилиб, унга шафқатсизларча 35 марта пичоқ урган. Жабрланувчи олган оғир тан жароҳатлари оқибатида ҳодиса жойида жон берган. Жиноятчи орадан икки кун ўтиб, шаҳардан 10 километр узоқликда қўлга олинган.

Тўқаевнинг аралашуви ва полициядаги истеъфолар

Ушбу фожиа ортидан мамлакатда кенг жамоатчилик эътирози тўлқини кўтарилди. Қозоғистон Президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев вазиятга шахсан аралашиб, Чимкент полициясининг ҳаракатсизлиги бўйича текширув ўтказишни топширди.

Президент топшириғидан сўнг:

  • Чимкент шаҳар полиция департаменти бошлиғи ва унинг биринчи ўринбосари лавозимидан озод этилди;

  • Қизнинг мурожаатига бепарво қараган бир қатор полиция ходимларига нисбатан хизмат вазифасига совуққонлик қилиш бўйича жиноят иши қўзғатилди.

«Аффект» версияси рад этилди

30 апрель куни ўтказилган суд-психиатрия экспертизаси Шерхан Аймаханни тўлиқ ақли расо деб топган эди. Шунга қарамай, судланувчи ўз айбига иқрор бўлмади. У судда гўёки Нурай унга биринчи бўлиб пичоқ урганини ва аффект ҳолатига тушиб қолганини даъво қилди. Бироқ суд ушбу версияни дастлабки тергов кўрсатмаларига зид деб топиб, рад этди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ҚозоғистонШымкентҚасым-Жомарт Тоқаев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бўғирсоқ пиширмоқчи бўлган аёлнинг уйи ёниб кетдиБўғирсоқ пиширмоқчи бўлган аёлнинг уйи ёниб кетдиБугун, 19:47Флоридада тимсоҳ ҳужуми оқибатида аёл қўлидан айрилдиФлоридада тимсоҳ ҳужуми оқибатида аёл қўлидан айрилдиБугун, 18:48Дубайда машҳур робот тўйи ҳақида хабар бердиДубайда машҳур робот тўйи ҳақида хабар бердиБугун, 18:19Туркияда даҳшатли лаҳзалар: 107 нафар сайёҳ бўлган катамаран ёниб кетди (видео)Туркияда даҳшатли лаҳзалар: 107 нафар сайёҳ бўлган катамаран ёниб кетди (видео)Бугун, 18:14Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солдиГлазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солдиБугун, 18:11Парижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрландиПарижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрландиБугун, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди