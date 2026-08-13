35 та пичоқ зарбаси: Қозоғистонни ларзага келтирган жиноятчига ҳукм чиқарилди
Чимкент шаҳри жиноят ишлари бўйича суди 28 ёшли Шерхан Аймаханни 21 ёшли Нурай Серикбайни ўлдирганликда айбдор деб топиб, унга умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлади. Аймахан никоҳга мажбурлаш, мунтазам таъқиб қилиш ва ўта шафқацизлик билан одам ўлдиришда айбдор деб топилиб, марҳуманинг оиласига 25 миллион тенге маънавий ҳамда 5 миллион тенге моддий зарар компенсацияси тўлаши белгиланди.
Фотоколлаж: smartnews.kz
Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида бутун мамлакатни ларзага келтирган 21 ёшли Нурай Серикбайнинг ўлдирилиши бўйича олиб борилган судий жараён якунланди ва судланувчига нисбатан олий жазо ҳукми ўқилди.
Чимкент шаҳри жиноят ишлари бўйича суди 28 ёшли Шерхан Аймаханни ушбу мудҳиш жиноятни содир этганликда айбдор деб топиб, унга умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлади.
Учта модда бўйича айблов ва миллионлаб компенсация
Судья Самиддин Темиралиев раислигида ўтган суд мажлисида Аймахан Қозоғистон Республикаси Жиноят кодексининг бирданига учта оғир моддаси бўйича айбдор деб топилди:
125-1-модда: «Никоҳга мажбурлаш»;
115-1-модда: «Сталкинг» (мунтазам ва мажбурий таъқиб қилиш);
99-модда 2-қисми 5-банди: «Ўта шафқатсизлик билан одам ўлдириш».
Умрбод қамоқ жазосидан ташқари, суд судланувчи зиммасига марҳуманинг оиласи фойдасига маънавий зарар учун 25 миллион тенге (тахминан $54 минг) ҳамда моддий зарар учун 5 миллион тенге (тахминан $11 минг) компенсация тўлаш мажбуриятини юклади.
Рад жавоби, ўғирлик ва 35 та пичоқ зарбаси
Мудҳиш ҳодиса 2026 йилнинг 11 январь куни кечқурун Чимкентда, Нурай Серикбайнинг ўз уйи яқинида содир бўлган эди. Аймахан қизга илгари турмуш қуриш таклифини берган, аммо рад жавобини олгач, уни мажбуран ўғирлаб кетган. Яқинлари қизни уйга қайтариб, полицияга мурожаат қилишган бўлса-да, ўша вақтда полиция томонидан жиноят иши қўзғатилмаган.
Жиноят содир этилган куни Аймахан қизни яна таъқиб қилиб, унга шафқатсизларча 35 марта пичоқ урган. Жабрланувчи олган оғир тан жароҳатлари оқибатида ҳодиса жойида жон берган. Жиноятчи орадан икки кун ўтиб, шаҳардан 10 километр узоқликда қўлга олинган.
Тўқаевнинг аралашуви ва полициядаги истеъфолар
Ушбу фожиа ортидан мамлакатда кенг жамоатчилик эътирози тўлқини кўтарилди. Қозоғистон Президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев вазиятга шахсан аралашиб, Чимкент полициясининг ҳаракатсизлиги бўйича текширув ўтказишни топширди.
Президент топшириғидан сўнг:
Чимкент шаҳар полиция департаменти бошлиғи ва унинг биринчи ўринбосари лавозимидан озод этилди;
Қизнинг мурожаатига бепарво қараган бир қатор полиция ходимларига нисбатан хизмат вазифасига совуққонлик қилиш бўйича жиноят иши қўзғатилди.
«Аффект» версияси рад этилди
30 апрель куни ўтказилган суд-психиатрия экспертизаси Шерхан Аймаханни тўлиқ ақли расо деб топган эди. Шунга қарамай, судланувчи ўз айбига иқрор бўлмади. У судда гўёки Нурай унга биринчи бўлиб пичоқ урганини ва аффект ҳолатига тушиб қолганини даъво қилди. Бироқ суд ушбу версияни дастлабки тергов кўрсатмаларига зид деб топиб, рад этди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…