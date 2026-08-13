Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!
Ўзбекистон Суперлигасида 17-тур беллашувлари қизғин давом этмоқда. Турнинг яна бир эътиборли ўйинида «Сурхон» ўз майдонида Жиззахнинг «Сўғдиёна» клубини қабул қилди.
Драма ва ёрқин ҳужумларга бой кечган баҳсда Жиззах вакиллари иродали камбэк эвазига 3:1 ҳисобида ғалаба қозонишди.
Биринчи бўлимдаги устунлик ва иккинчи бўлимдаги бурилиш
Учрашув мезбонларнинг фаол ҳужумлари билан бошланди. Натижада 21-дақиқада Фаррухжон Қодиров ҳисобни очиб, термозликларни олдинга олиб чиқди — 1:0.
Бироқ иккинчи бўлимда «Сўғдиёна» ўйин темпини тубдан ўзгартириб, рақиб ҳимоясига катта босим ўтказди:
50-дақиқа: Самандаржон Мавлонқулов ҳисобни тенглаштириб, жамоасига умид бағишлади — 1:1.
59-дақиқа: Оллоберган Каримов жиззахликларнинг иккинчи голини уриб, ҳисобни «Сўғдиёна» фойдасига бурди — 1:2.
90+1-дақиқа: Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Зенан Займович рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ўйинга якуний нуқтани қўйди — 1:3.
Суперлига. 17-тур
«Сурхон» — «Сўғдиёна» — 1:3
Голлар: Фаррухжон Қодиров (21) — Самандаржон Мавлонқулов (50), Оллоберган Каримов (59), Зенан Займович (90+1).
«Сурхон»: Даврон Мерганов, Достонбек Турсунов, Хумоюн Шербўтаев, Тоҳиржон Ашурбаев, Диёр Рамазонов, Сарвар Абдуҳамидов, Фаррухжон Қодиров, Торнике Дзебниаури, Беҳруз Шукуруллаев, Камронбек Эргашев, Беҳрўз Шайдулов.
«Сўғдиёна»: Милан Митрович, Зоир Жўрабоев (Нодиржон Сойибов, 46), Исломжон Қобилов, Беҳруз Джуматов, Петар Мичин, Жамшид Болтабоев, Жавоҳир Қаҳрамонов (Ойбек Нурматов, 37), Филип Ивановичини, Люпчо Дориев, Оллаберган Каримов, Самандаржон Мавлонқулов.
Жадвалдаги ҳолат: Жиззахликлар юқорига кўтарилди
Муҳим 3 очкони қўлга киритган Жиззахнинг «Сўғдиёна» клуби ўз очколари сонини 21 тага етказиб, мусобақа жадвалида 10-ўринга кўтарилиб олди.
«Сурхон» эса 18 очко билан Суперлига жадвалининг 13-поғонасида бормоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…