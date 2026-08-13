Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!

·0·Спорт
Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!

Ўзбекистон Суперлигасида 17-тур беллашувлари қизғин давом этмоқда. Турнинг яна бир эътиборли ўйинида «Сурхон» ўз майдонида Жиззахнинг «Сўғдиёна» клубини қабул қилди.

Драма ва ёрқин ҳужумларга бой кечган баҳсда Жиззах вакиллари иродали камбэк эвазига 3:1 ҳисобида ғалаба қозонишди.

Биринчи бўлимдаги устунлик ва иккинчи бўлимдаги бурилиш

Учрашув мезбонларнинг фаол ҳужумлари билан бошланди. Натижада 21-дақиқада Фаррухжон Қодиров ҳисобни очиб, термозликларни олдинга олиб чиқди — 1:0.

Бироқ иккинчи бўлимда «Сўғдиёна» ўйин темпини тубдан ўзгартириб, рақиб ҳимоясига катта босим ўтказди:

  • 50-дақиқа: Самандаржон Мавлонқулов ҳисобни тенглаштириб, жамоасига умид бағишлади — 1:1.

  • 59-дақиқа: Оллоберган Каримов жиззахликларнинг иккинчи голини уриб, ҳисобни «Сўғдиёна» фойдасига бурди — 1:2.

  • 90+1-дақиқа: Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Зенан Займович рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ўйинга якуний нуқтани қўйди — 1:3.

Суперлига. 17-тур

«Сурхон» — «Сўғдиёна» — 1:3

Голлар: Фаррухжон Қодиров (21) — Самандаржон Мавлонқулов (50), Оллоберган Каримов (59), Зенан Займович (90+1).

  • «Сурхон»: Даврон Мерганов, Достонбек Турсунов, Хумоюн Шербўтаев, Тоҳиржон Ашурбаев, Диёр Рамазонов, Сарвар Абдуҳамидов, Фаррухжон Қодиров, Торнике Дзебниаури, Беҳруз Шукуруллаев, Камронбек Эргашев, Беҳрўз Шайдулов.

  • «Сўғдиёна»: Милан Митрович, Зоир Жўрабоев (Нодиржон Сойибов, 46), Исломжон Қобилов, Беҳруз Джуматов, Петар Мичин, Жамшид Болтабоев, Жавоҳир Қаҳрамонов (Ойбек Нурматов, 37), Филип Ивановичини, Люпчо Дориев, Оллаберган Каримов, Самандаржон Мавлонқулов.

Жадвалдаги ҳолат: Жиззахликлар юқорига кўтарилди

Муҳим 3 очкони қўлга киритган Жиззахнинг «Сўғдиёна» клуби ўз очколари сонини 21 тага етказиб, мусобақа жадвалида 10-ўринга кўтарилиб олди.

«Сурхон» эса 18 очко билан Суперлига жадвалининг 13-поғонасида бормоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Водий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариВодий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариБугун, 21:30Шов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаШов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаБугун, 21:26Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!Бугун, 21:22Наполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тикладиНаполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тикладиБугун, 20:58Пау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айландиПау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айландиБугун, 20:10Николас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёрНиколас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёрБугун, 19:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача