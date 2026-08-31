«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ўзбекистон кубогининг 1/8 финалида Қаршининг «Насаф» клуби Наманганда «Навбаҳор»га 0:1 ҳисобида ютқазиб, мусобақадаги юришини тўхтатди. Авваллари кубокни ютишга ўрганиб қолган қаршиликлар қаторасига учинчи йил турнирни жуда эрта тарк этмоқда.
Аламли мағлубиятдан сўнг «Насаф» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев матбуот анжуманида иштирок этиб, мухлислар ва журналистларни қизиқтирган энг оғриқли саволларга очиқ-ойдин жавоб қайтарди.
«20 минг мухлис қаршисида ўйнадик»: Мағлубият ва ҳакамликка эътироз
Рўзиқул Бердиев Намангандаги баҳс кескин ва тенг курашлар остида ўтганини таъкидлади:
Имкониятлардан фойдалана олмаслик: «Биз 20 минг кучли мухлиси бор жамоанинг майдонида қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилдик. Битта гол ўйин тақдирини ҳал қилиши мумкин эди. Вазиятларни голга айлантирганимизда, балки ғалаба биз томонда бўларди. Яхши ҳимояландик, фақат ҳужумда гол ура олмадик», — деди устоз;
Ҳакам билан тортишув сабаби: Ўйиндан сўнг ҳакамлар билан юзага келган муҳокамага ойдинлик киритар экан, мураббий бу Норчаевнинг эҳтимолий қўл билан ўйини эмас, балки 1:0 ҳисоби пайтида берилган жарима зарбасига билдирилган эътироз эканини билдирди.
Голсизлик муаммоси: «Савияли форвардлар йўқ, омад юз ўгирмоқда»
«Насаф»нинг «Навбаҳор»га кетма-кет икки ўйинда ҳам 0:1 ҳисобида имкониятни бой бергани бўйича Бердиев жамоанинг асосий камчилигини очиқлади:
Ҳужум чизиғидаги бўшлиқ: «Бизга савияли ҳужумчилар етишмаяпти. Охирги учрашувларда омад ҳам юз ўгиряпти. Ҳужумда совуққонлик йўқ. Футболда гол урмасанг, ғалаба қозона олмайсан. Ҳозир шундай давр келдики, сабр қилиб, ишлашда давом этишимиз керак»;
Бошқа клубга кетиш эҳтимоли борми?: «Ҳаётда ҳамма нарса бўлиши мумкин. Биринчи вазифам жонажон жамоамга қўлимдан келганича ёрдам бериш. Ҳаммасини вақт кўрсатади. Лекин олдиндан жамоани ташлаб, бошқа клубга кетиш ниятим ҳеч қачон бўлмаган», — дея таъкидлади мураббий.
…