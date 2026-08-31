«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди

·32·Спорт
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди

Ўзбекистон кубогининг 1/8 финалида Қаршининг «Насаф» клуби Наманганда «Навбаҳор»га 0:1 ҳисобида ютқазиб, мусобақадаги юришини тўхтатди. Авваллари кубокни ютишга ўрганиб қолган қаршиликлар қаторасига учинчи йил турнирни жуда эрта тарк этмоқда.

Аламли мағлубиятдан сўнг «Насаф» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев матбуот анжуманида иштирок этиб, мухлислар ва журналистларни қизиқтирган энг оғриқли саволларга очиқ-ойдин жавоб қайтарди.

«20 минг мухлис қаршисида ўйнадик»: Мағлубият ва ҳакамликка эътироз

Рўзиқул Бердиев Намангандаги баҳс кескин ва тенг курашлар остида ўтганини таъкидлади:

  • Имкониятлардан фойдалана олмаслик: «Биз 20 минг кучли мухлиси бор жамоанинг майдонида қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилдик. Битта гол ўйин тақдирини ҳал қилиши мумкин эди. Вазиятларни голга айлантирганимизда, балки ғалаба биз томонда бўларди. Яхши ҳимояландик, фақат ҳужумда гол ура олмадик», — деди устоз;

  • Ҳакам билан тортишув сабаби: Ўйиндан сўнг ҳакамлар билан юзага келган муҳокамага ойдинлик киритар экан, мураббий бу Норчаевнинг эҳтимолий қўл билан ўйини эмас, балки 1:0 ҳисоби пайтида берилган жарима зарбасига билдирилган эътироз эканини билдирди.

Голсизлик муаммоси: «Савияли форвардлар йўқ, омад юз ўгирмоқда»

«Насаф»нинг «Навбаҳор»га кетма-кет икки ўйинда ҳам 0:1 ҳисобида имкониятни бой бергани бўйича Бердиев жамоанинг асосий камчилигини очиқлади:

  • Ҳужум чизиғидаги бўшлиқ: «Бизга савияли ҳужумчилар етишмаяпти. Охирги учрашувларда омад ҳам юз ўгиряпти. Ҳужумда совуққонлик йўқ. Футболда гол урмасанг, ғалаба қозона олмайсан. Ҳозир шундай давр келдики, сабр қилиб, ишлашда давом этишимиз керак»;

  • Бошқа клубга кетиш эҳтимоли борми?: «Ҳаётда ҳамма нарса бўлиши мумкин. Биринчи вазифам жонажон жамоамга қўлимдан келганича ёрдам бериш. Ҳаммасини вақт кўрсатади. Лекин олдиндан жамоани ташлаб, бошқа клубга кетиш ниятим ҳеч қачон бўлмаган», — дея таъкидлади мураббий.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиИспанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиБугун, 05:44«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!Бугун, 05:42«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлари«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлариБугун, 05:40Кападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиКападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиБугун, 05:38Қозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этдиҚозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этдиБугун, 05:35Шомуродовдан супер гол: «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» дуранг қайд этди (видео)Шомуродовдан супер гол: «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» дуранг қайд этди (видео)Бугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)