Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди

·3·Спорт
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди

“Барселона” ва Испания терма жамоаси юлдузи Ламин Ямаль 19 ёшга тўлгани муносабати билан ўзига хос ва ранг-баранг “Пушти зиёфат” ташкил қилди. Байрамдан лавҳаларни футболчининг севгилиси Инес Гарсия Instagram саҳифасида намойиш этди.

Ямальнинг туғилган куни 13 июль куни эди. Бироқ футболчи ўша вақтда 2026 йилги Жаҳон чемпионати ярим финали олдидан Испания терма жамоаси йиғинида бўлган. Шу сабабли у ўзининг туғилган кунига бағишланган катта байрамни кейинроқ ўтказишга қарор қилган.

Меҳмонлар ҳам пушти рангда

Инес Гарсия ижтимоий тармоқда эълон қилган суратларда зиёфатнинг ўзига хос услубда безатилгани кўринади. Тадбир “пушти зиёфат” мавзусида ташкил этилгани боис меҳмонларнинг аксарияти ҳам шу рангдаги кийимларда ташриф буюрган.

Зиёфатда Ямальнинг “Барселона”даги жамоадошлари — Френки де Йонг, Гави ва Фермин Лопес ҳам иштирок этган. Шунингдек, тадбирга машҳур мусиқачилар ва санъаткорлар ҳам таклиф қилинган.

Инес Гарсия байрамга калта, ёрқин пушти либосда келган бўлса, Ямаль ҳам умумий услубга мос равишда пушти рангдаги кўйлак кийган.

Шу тариқа, “Барселона” юлдузи 19 ёшини одатий туғилган кундан фарқли, ранг-баранг ва эсда қоларли “Пушти зиёфат” билан нишонлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилдиЖейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилдиБугун, 17:16Микел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилдиМикел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилдиБугун, 16:16Реал Мадрид Мартин Зубименди трансферига қизиқиш билдирмоқдаРеал Мадрид Мартин Зубименди трансферига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 16:15Ҳанс-Дитер Флик «Базель» билан ўйиндан сўнг нималарни тан олди?Ҳанс-Дитер Флик «Базель» билан ўйиндан сўнг нималарни тан олди?Бугун, 15:24Родри нима учун Реал Мадрид ўрнига Барселонани танладиРодри нима учун Реал Мадрид ўрнига Барселонани танладиБугун, 15:16Милан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчиМилан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчиБугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди