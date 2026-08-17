Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
“Барселона” ва Испания терма жамоаси юлдузи Ламин Ямаль 19 ёшга тўлгани муносабати билан ўзига хос ва ранг-баранг “Пушти зиёфат” ташкил қилди. Байрамдан лавҳаларни футболчининг севгилиси Инес Гарсия Instagram саҳифасида намойиш этди.
Ямальнинг туғилган куни 13 июль куни эди. Бироқ футболчи ўша вақтда 2026 йилги Жаҳон чемпионати ярим финали олдидан Испания терма жамоаси йиғинида бўлган. Шу сабабли у ўзининг туғилган кунига бағишланган катта байрамни кейинроқ ўтказишга қарор қилган.
Меҳмонлар ҳам пушти рангда
Инес Гарсия ижтимоий тармоқда эълон қилган суратларда зиёфатнинг ўзига хос услубда безатилгани кўринади. Тадбир “пушти зиёфат” мавзусида ташкил этилгани боис меҳмонларнинг аксарияти ҳам шу рангдаги кийимларда ташриф буюрган.
Зиёфатда Ямальнинг “Барселона”даги жамоадошлари — Френки де Йонг, Гави ва Фермин Лопес ҳам иштирок этган. Шунингдек, тадбирга машҳур мусиқачилар ва санъаткорлар ҳам таклиф қилинган.
Инес Гарсия байрамга калта, ёрқин пушти либосда келган бўлса, Ямаль ҳам умумий услубга мос равишда пушти рангдаги кўйлак кийган.
Шу тариқа, “Барселона” юлдузи 19 ёшини одатий туғилган кундан фарқли, ранг-баранг ва эсда қоларли “Пушти зиёфат” билан нишонлади.
…