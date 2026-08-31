Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди

·50·Спорт
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди

Туркия Суперлигасининг 3-тури доирасида кечган «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» ўртасидаги Истанбул дербиси нафақат майдондаги кескин кураш (1:1), балки ўйиндан кейинги шов-шувли матбуот анжумани билан ҳам мухлислар эътиборини тортди. Беллашувда мезбонлар сафида ўзбекистонлик ҳужумчи Элдор Шомуродов ўзининг юқори савиядаги ҳаракатлари билан ажралиб турди.

31 ёшли ҳужумчи 18-дақиқадаёқ ҳисобни очиш билан чекланмай, рақиб дарвозаси олдида яна камида учта хавфли вазият яратди. Хусусан, 78-дақиқада унинг бош билан йўллаган кучли зарбаси дарвоза устунига тегиб қайтди.

Ўйиндан сўнг «Қосимпошо» бош мураббийи, Туркия футболи афсонаси Эмре Белезоғлу матбуот анжуманида кун тартибини ларзага келтирган кескин танқидий фикрларни билдирди.

«Гюндоған — турк, Демирбай — легионер?»: Белезоғлу Федерацияни танқид қилди

Таниқли мутахассис Туркия футбол федерацияси (TFF) томонидан жорий этилган легионерлар лимити ва фуқаролик мақоми қоидалари клублар учун улкан тўсиқ бўлаётганини таъкидлади:

  • Мажбурий хайрлашувлар: «Бу қоида туфайли на клуб, на футболчилар хоҳламаган ҳолда таркибдаги икки нафар хорижлик билан хайрлашишга мажбур бўляпмиз. Бугун гол уриб жамоага очко келтирган Диабате каби футболчидан воз кечишимиз керакми? Клуб ёшларга пул тиккан, улардан шунчаки воз кечолмаймиз»;

  • Икки томонлама стандартлар: «Бугун „Галатасарой“да Илкай Гюндоған турк футболчиси мақомида ўйнаяпти, мен эса Керем Демирбайни легионер сифатида ўйнатяпман. Иккисининг ҳам ота-онаси турк. Қоидада 2015 йилгача ва ундан кейин деган чеклов қўйилган. Бу адолатдан эмас!».

Шомуродов мисоли: «Турк футболчиларини дангаса қилиб қўйяпсизлар»

Эмре Белезоғлу туркий халқлар ва маҳоратли легионерлар масаласини кўтариб, Элдор Шомуродовни алоҳида тилга олди:

  • Шомуродов нега маҳаллий мақомда эмас?: «Нега Элдор Шомуродов каби юқори савияли, зўр футболчи турк мақомида ўйнай олмайди? Федерация билан клуб раҳбарлари нега бир қарорга келолмаяпти?»;

  • Дангасалик тизими: «Бу қарорни чиқарганлар маҳаллий футболчиларни ҳимоя қиляпмиз деб ўйлаб, аслида уларни дангаса қилиб қўядиган нотўғри тизимни шакллантираётганини тушунмаяптими? Қоидаларни зудлик билан юмшатиш шарт!», — дея куйинди мураббий.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!Бугун, 11:31Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?Бугун, 11:27Реал Мадрид Малага устидан ишончли ғалаба қозондиРеал Мадрид Малага устидан ишончли ғалаба қозондиБугун, 09:50Сонг Ядонг Умар Нурмагомедов ҳақида кескин фикр билдирди...Сонг Ядонг Умар Нурмагомедов ҳақида кескин фикр билдирди...Бугун, 09:16Азизян Гуськовнинг Анкалаевга қарши жангидаги парда орти воқеаларни очиқладиАзизян Гуськовнинг Анкалаевга қарши жангидаги парда орти воқеаларни очиқладиБугун, 09:12Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)Бугун, 09:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)