Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Туркия Суперлигасининг 3-тури доирасида кечган «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» ўртасидаги Истанбул дербиси нафақат майдондаги кескин кураш (1:1), балки ўйиндан кейинги шов-шувли матбуот анжумани билан ҳам мухлислар эътиборини тортди. Беллашувда мезбонлар сафида ўзбекистонлик ҳужумчи Элдор Шомуродов ўзининг юқори савиядаги ҳаракатлари билан ажралиб турди.
31 ёшли ҳужумчи 18-дақиқадаёқ ҳисобни очиш билан чекланмай, рақиб дарвозаси олдида яна камида учта хавфли вазият яратди. Хусусан, 78-дақиқада унинг бош билан йўллаган кучли зарбаси дарвоза устунига тегиб қайтди.
Ўйиндан сўнг «Қосимпошо» бош мураббийи, Туркия футболи афсонаси Эмре Белезоғлу матбуот анжуманида кун тартибини ларзага келтирган кескин танқидий фикрларни билдирди.
«Гюндоған — турк, Демирбай — легионер?»: Белезоғлу Федерацияни танқид қилди
Таниқли мутахассис Туркия футбол федерацияси (TFF) томонидан жорий этилган легионерлар лимити ва фуқаролик мақоми қоидалари клублар учун улкан тўсиқ бўлаётганини таъкидлади:
Мажбурий хайрлашувлар: «Бу қоида туфайли на клуб, на футболчилар хоҳламаган ҳолда таркибдаги икки нафар хорижлик билан хайрлашишга мажбур бўляпмиз. Бугун гол уриб жамоага очко келтирган Диабате каби футболчидан воз кечишимиз керакми? Клуб ёшларга пул тиккан, улардан шунчаки воз кечолмаймиз»;
Икки томонлама стандартлар: «Бугун „Галатасарой“да Илкай Гюндоған турк футболчиси мақомида ўйнаяпти, мен эса Керем Демирбайни легионер сифатида ўйнатяпман. Иккисининг ҳам ота-онаси турк. Қоидада 2015 йилгача ва ундан кейин деган чеклов қўйилган. Бу адолатдан эмас!».
Шомуродов мисоли: «Турк футболчиларини дангаса қилиб қўйяпсизлар»
Эмре Белезоғлу туркий халқлар ва маҳоратли легионерлар масаласини кўтариб, Элдор Шомуродовни алоҳида тилга олди:
Шомуродов нега маҳаллий мақомда эмас?: «Нега Элдор Шомуродов каби юқори савияли, зўр футболчи турк мақомида ўйнай олмайди? Федерация билан клуб раҳбарлари нега бир қарорга келолмаяпти?»;
Дангасалик тизими: «Бу қарорни чиқарганлар маҳаллий футболчиларни ҳимоя қиляпмиз деб ўйлаб, аслида уларни дангаса қилиб қўядиган нотўғри тизимни шакллантираётганини тушунмаяптими? Қоидаларни зудлик билан юмшатиш шарт!», — дея куйинди мураббий.
…