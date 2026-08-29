Криштиано Роналдо 1000-гол сари яқинлашмоқда

·6·Спорт
Криштиано Роналдо 1000-гол сари яқинлашмоқда

Португалиялик юлдуз ҳужумчи Криштиано Роналдо ўзининг тарихий рекордига яна бир қадам яқинлашди. Саудия Арабистони чемпионатида "Ал Насср" жамоаси ўз майдонида "Ал Таавоун"ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди ва турнир жадвалида пешқадамликни қўлга киритди. Мазкур учрашувдаги ҳал қилувчи гол муаллифига айланган тажрибали ҳужумчи фаолиятидаги голлар сонини 978 тага етказди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, ўйин меҳмонларнинг фаол бошланиши билан ёдда қолди. Беллашувнинг 11-дақиқасида Бассам Ал Ҳурайжи ҳисобни очиб, "Ал Таавоун"ни олдинга олиб чиқди. Шундан сўнг майдон эгалари фаолликни ошириб, биринчи бўлимга қўшиб берилган дақиқаларда – 45+5-дақиқада Самуел Коста мувозанатни тиклади ва жамоалар танаффусга дуранг билан йўл олишди.

Тарихий гол ва рекордлар

Иккинчи бўлим бошида, аниқроғи 50-дақиқада саҳна кўркига Криштиано Роналдо чиқди. У рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасига муҳим ғалабани тақдим этди. Майдонда 80 дақиқа ҳаракат қилган ҳужумчи 1.08 кутилган голлар (хГ) кўрсаткичини қайд этди ва ўз узатмаларининг 90 фоизини аниқ шерикларига етказиб берди.

Ушбу гол Криштиано Роналдунинг Саудия Pro-лигаси тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини янада мустаҳкамлашини таъминлади. У "Ал Насср" сафидаги чемпионат ўйинларидаги голларини 104 тага етказиб, аввалги рекордчи Моҳаммад Ал Саҳлавининг натижасини (103 гол) ортда қолдирди. Шунингдек, Роналдо барча мусобақалар доирасида Ал Саҳлавининг 131 та голли натижасига тенглашди. Клуб рекордчиси бўлган Мажед Абдуллаҳ ҳисобида эса 259 та гол мавжуд.

"Ал Насср"нинг рекорд серияси

Ғалаба "Ал Насср" учун фақатгина турнир жадвалидаги биринчи ўринни таъминлаб қолмасдан, балки уларнинг ажойиб сериясини давом эттирди. Жамоа ўзининг кетма-кет гол уриш сериясини 91 та учрашувга етказди. Бу футбол тарихидаги иккинчи энг узун натижа бўлиб, Саудия Арабистони футболида мутлақ рекорд ҳисобланади. Клуб жаҳон рекордини янгилаш учун яна олтита ўйинда рақиб дарвозасини ишғол қилиши кифоя қилади.

Шу тариқа, мавсумнинг дастлабки тўрт туридан кейин 12 очко жамғарган "Ал Насср" пешқадамликка кўтарилди. Бироқ, бу мағлубият "Ал Таавоун" жамоасини 15-ўринга тушириб юборди ва уларнинг ҳисобида ҳозирча атиги 2 очко мавжуд. Криштиано Роналдо эса афсонавий 1000 та гол маррасига етиш учун яна 22 та гол уриши талаб этилади.

Криштиано РоналдоАл НассрСауди Pro ЛеагуеФутболРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даҳшатли камбэк: Роналдунинг 978-голи «Ан Наср»га ғалаба тақдим этдиДаҳшатли камбэк: Роналдунинг 978-голи «Ан Наср»га ғалаба тақдим этдиБугун, 01:27Эрлинг Холанд Кристал Пелас билан ўйинлардаги сериясини давом эттирдиЭрлинг Холанд Кристал Пелас билан ўйинлардаги сериясини давом эттирдиБугун, 01:14Манчестер Сити Жулиан Алварес трансферига даъвогарлик қилмоқдаМанчестер Сити Жулиан Алварес трансферига даъвогарлик қилмоқдаБугун, 00:38Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?Кеча, 22:29«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқлади«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқладиКеча, 22:250:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқлади0:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқладиКеча, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)