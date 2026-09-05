Франк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очди
Англиянинг Ковентри Сити жамоаси бош мураббийи Френк Лемпард жамоаси «Этихад» стадионида амалдаги чемпион Манчестер Ситига қарши кечган баҳсда минимал ҳисобда мағлуб бўлганига қарамай, камида бир очкога ҳақли бўлганини таъкидлади. BBC Match оф те Дай нашрига берган интервюсида мутахассис шогирдларининг ўйинидан фахрланишини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув давомида мезбонлар тўпга эгалик қилиш бўйича яққол устунликка эришиб, кўрсаткични 78 фоизга етказган бўлса-да, Ковентри Сити ҳимоядаги тартибли ўйини билан мухлислар ва мутахассисларни ҳайратда қолдирди. Айниқса, жамоанинг янги ўйинчиси Итан Пиннокнинг ишончли ҳаракатлари ва мураббий танлаган тактик интизом рақиб юлдузларига қийинчилик туғдирди.
Эрлинг Холанднинг ҳал қилувчи голиГарчи Ковентри Сити ҳимояда муносиб қаршилик кўрсатган бўлса-да, норвегиялик ҳужумчи Эрлинг Холанднинг учрашув тақдирини ҳал қилган аниқ боши билан урган голи Манчестер Ситига навбатдаги ғалабани тақдим этди. Антуан Семенёнинг узатмасидан кейин дарвозани ишғол қилган Холанд APЛда ўзи тўқнаш келган 25 та жамоадан 24 тасининг дарвозасига гол уришга муваффақ бўлди.
Шунга қарамай, Френк Лемпард шогирдларининг иккинчи бўлимдаги фаоллиги ва кўрсатган босимидан мамнун эканини яширмади. Унинг фикрича, бу кўрсаткич икки ҳафта олдин Арсеналга қарши кечган ўйинга нисбатан жиддий ўсиш борлигидан далолат беради.
Мураббий мавсум бошидаги тақвимнинг қийин келганини қайд этиб, жамоа қоғозда энг кучли ҳисобланган икки рақиб билан баҳс олиб борганини эслатди. «Биз мағлуб бўлишга лойиқ эмас эдик. Ўйин давомида ўсиб бордик, йигитлар ажойиб ҳаракат қилишди ва биз ҳақли бўлган бир очкони қўлга кирита олмаганимиздан аффсусдаман», — деди Лемпард.
Шунингдек, у жамоанинг ўйини ва трибунадаги мухлислар қўллаб-қувватлаши ўртасидаги боғлиқликни алоҳида эътироф этди. Мутахассиснинг сўзларига кўра, Ковентри Сити бу ўйинлардан ижобий хулосалар чиқариши лозим, чунки мавсум тақдири асосан Халл каби тенгқур жамоаларга қарши кечадиган баҳсларда ҳал бўлади.
…