Франк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очди

·2·Спорт
Франк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очди

Англиянинг Ковентри Сити жамоаси бош мураббийи Френк Лемпард жамоаси «Этихад» стадионида амалдаги чемпион Манчестер Ситига қарши кечган баҳсда минимал ҳисобда мағлуб бўлганига қарамай, камида бир очкога ҳақли бўлганини таъкидлади. BBC Match оф те Дай нашрига берган интервюсида мутахассис шогирдларининг ўйинидан фахрланишини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув давомида мезбонлар тўпга эгалик қилиш бўйича яққол устунликка эришиб, кўрсаткични 78 фоизга етказган бўлса-да, Ковентри Сити ҳимоядаги тартибли ўйини билан мухлислар ва мутахассисларни ҳайратда қолдирди. Айниқса, жамоанинг янги ўйинчиси Итан Пиннокнинг ишончли ҳаракатлари ва мураббий танлаган тактик интизом рақиб юлдузларига қийинчилик туғдирди.

Эрлинг Холанднинг ҳал қилувчи голи

Гарчи Ковентри Сити ҳимояда муносиб қаршилик кўрсатган бўлса-да, норвегиялик ҳужумчи Эрлинг Холанднинг учрашув тақдирини ҳал қилган аниқ боши билан урган голи Манчестер Ситига навбатдаги ғалабани тақдим этди. Антуан Семенёнинг узатмасидан кейин дарвозани ишғол қилган Холанд APЛда ўзи тўқнаш келган 25 та жамоадан 24 тасининг дарвозасига гол уришга муваффақ бўлди.

Шунга қарамай, Френк Лемпард шогирдларининг иккинчи бўлимдаги фаоллиги ва кўрсатган босимидан мамнун эканини яширмади. Унинг фикрича, бу кўрсаткич икки ҳафта олдин Арсеналга қарши кечган ўйинга нисбатан жиддий ўсиш борлигидан далолат беради.

Мураббий мавсум бошидаги тақвимнинг қийин келганини қайд этиб, жамоа қоғозда энг кучли ҳисобланган икки рақиб билан баҳс олиб борганини эслатди. «Биз мағлуб бўлишга лойиқ эмас эдик. Ўйин давомида ўсиб бордик, йигитлар ажойиб ҳаракат қилишди ва биз ҳақли бўлган бир очкони қўлга кирита олмаганимиздан аффсусдаман», — деди Лемпард.

Шунингдек, у жамоанинг ўйини ва трибунадаги мухлислар қўллаб-қувватлаши ўртасидаги боғлиқликни алоҳида эътироф этди. Мутахассиснинг сўзларига кўра, Ковентри Сити бу ўйинлардан ижобий хулосалар чиқариши лозим, чунки мавсум тақдири асосан Халл каби тенгқур жамоаларга қарши кечадиган баҳсларда ҳал бўлади.

Франк ЛемпардМанчестер СитйПремиер ЛеагуеЭрлинг ХоландКовентрй Ситй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска “Ковентри” устидан қозонилган оғир ғалаба ҳақида очиқ гапирди Мареска “Ковентри” устидан қозонилган оғир ғалаба ҳақида очиқ гапирдиБугун, 23:19Ҳусанов «Ковентри»га қарши баҳсдаги ҳаракатлари учун неча балл олди?Ҳусанов «Ковентри»га қарши баҳсдаги ҳаракатлари учун неча балл олди?Бугун, 23:11Энсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатдиБугун, 22:59Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотдиРоналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотдиБугун, 22:04Алжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиАлжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиБугун, 21:44“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдидан“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдиданБугун, 21:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)