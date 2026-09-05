Ҳусанов «Ковентри»га қарши баҳсдаги ҳаракатлари учун неча балл олди?
Англия Премьер-лигасининг 3-турида амалдаги чемпион «Манчестер Сити» ўз майдонида «Ковентри» клубини қабул қилиб, 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритди. Миллионлаб ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ушбу баҳс ҳақиқий тарихий воқеликка айланди — миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов дунё гранди сафида учрашувни илк дақиқалардан бошлаб, ҳакамнинг якуний ҳуштагигача тўлиқ 90 дақиқа давомида ишончли тарзда ўтказди. Дунёнинг нуфузли статистик портали Sofascore ҳамюртимизнинг майдондаги сермаҳсул меҳнатини 7.0 баллга баҳолади.
90 дақиқалик мустаҳкам қалқон: Ҳусановнинг майдондаги статистикаси
Абдуқодир Ҳусанов «Этиҳад» стадионидаги шиддатли қарама-қаршиликда мудофаанинг энг муҳим нуқтасида совуққонлик билан ҳаракат қилди:
Тўлиқ ўйин амалиёти: 45-рақам остида тўп сурган ўзбек ҳимоячиси захирага олинмасдан, барча 90 дақиқани яшил майдонда ўтказиб, жамоасининг «қуруқ» ғалабасини таъминлашда бевосита иштирок этди;
Sofascore эътирофи — 7.0 балл: Нуфузли таҳлилий платформа Ҳусановнинг позицион жойлашуви, яккакурашлардаги устунлиги ва тўпни тўхтатиб қолиш маҳоратини юқори баҳолаб, унга муносиб 7.0 балл қўйди;
Майдондаги фидокорлик ва карточка: Рақиб ҳужумчиларининг кескин қарши ҳужумларини қайтариш жараёнида ҳамюртимиз рақибга бўш ҳудуд қолдирмаслик учун фидокорона курашди ва ҳакам томонидан сариқ карточка билан жазоланган бўлса-да, ўйин интизомини йўқотмади.
«Этиҳад» юлдузлари рейтинги: Доннарумманинг қаҳрамонлиги ва Ҳоланднинг голи
Sofascore баҳоларига кўра, «Манчестер Сити» таркибида энг юқори кўрсаткичларни мудофаа ва ҳужум етакчилари қайд этди:
Ўйин қаҳрамони — Жанлуижи Доннарумма (8.8): Дарвозабон бир нечта хавфли вазиятларда жамоани қутқариб, баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди;
Марказда Эллиот Андерсон (8.6): Ярим ҳимоячи майдон бўйлаб улкан ҳажмдаги қора ишни бажариб, юқори баллга лойиқ кўрилди;
Ғалаба тўпи муаллифи — Эрлинг Ҳоланд (8.5): 26-дақиқада Антуан Семенёнинг (6.9) узатмасидан сўнг гол урган норвегиялик тўпурар яна уч очкони таъминлади;
Мудофаа чизиғидаги боғлам: Сардор Рубен Диас 7.8, Марк Гехи 7.4 ҳамда Йошко Гвардиол 7.3 балл олди — Ҳусановнинг 7.0 баллик натижаси мана шундай жаҳон юлдузлари сафида муносиб кўрсаткич бўлди.
Мусобақа жадвали: 3 турда 9 очко ва мутлақ яккаҳокимлик
Мазкур муваффақият манчестерликларнинг чемпионлик пойгасидаги позициясини мустаҳкамлади:
100 фоизлик натижа: «Манчестер Сити» дастлабки 3 та турнинг барчасида ғалаба нашидасини суриб, жами 9 очко билан АПЛ турнир жадвалида якка пешқадамликни давом эттирмоқда;
Ҳусанов учун янги босқич: Пеп Гвардиола бошчилигидаги мураббийлар штаби ўзбекистонлик ҳимоячига тўлиқ 90 дақиқа ишонч билдириши Абдуқодирнинг жаҳон футболи элитасида муқим ўрин топаётганининг ёрқин исботи бўлди.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусановнинг «Ковентри»га қарши 90 дақиқалик ўйинига берилган 7.0 балл унинг асл маҳоратини тўлиқ акс эттирадими? Ҳимоячимиз келаси турларда ҳам «Манчестер Сити»нинг доимий асосий таркиб ўйинчиси бўлиб қоладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…