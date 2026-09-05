Ҳусанов «Ковентри»га қарши баҳсдаги ҳаракатлари учун неча балл олди?

·23·Спорт
Ҳусанов «Ковентри»га қарши баҳсдаги ҳаракатлари учун неча балл олди?

Англия Премьер-лигасининг 3-турида амалдаги чемпион «Манчестер Сити» ўз майдонида «Ковентри» клубини қабул қилиб, 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритди. Миллионлаб ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ушбу баҳс ҳақиқий тарихий воқеликка айланди — миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов дунё гранди сафида учрашувни илк дақиқалардан бошлаб, ҳакамнинг якуний ҳуштагигача тўлиқ 90 дақиқа давомида ишончли тарзда ўтказди. Дунёнинг нуфузли статистик портали Sofascore ҳамюртимизнинг майдондаги сермаҳсул меҳнатини 7.0 баллга баҳолади.

90 дақиқалик мустаҳкам қалқон: Ҳусановнинг майдондаги статистикаси

Абдуқодир Ҳусанов «Этиҳад» стадионидаги шиддатли қарама-қаршиликда мудофаанинг энг муҳим нуқтасида совуққонлик билан ҳаракат қилди:

  • Тўлиқ ўйин амалиёти: 45-рақам остида тўп сурган ўзбек ҳимоячиси захирага олинмасдан, барча 90 дақиқани яшил майдонда ўтказиб, жамоасининг «қуруқ» ғалабасини таъминлашда бевосита иштирок этди;

  • Sofascore эътирофи — 7.0 балл: Нуфузли таҳлилий платформа Ҳусановнинг позицион жойлашуви, яккакурашлардаги устунлиги ва тўпни тўхтатиб қолиш маҳоратини юқори баҳолаб, унга муносиб 7.0 балл қўйди;

  • Майдондаги фидокорлик ва карточка: Рақиб ҳужумчиларининг кескин қарши ҳужумларини қайтариш жараёнида ҳамюртимиз рақибга бўш ҳудуд қолдирмаслик учун фидокорона курашди ва ҳакам томонидан сариқ карточка билан жазоланган бўлса-да, ўйин интизомини йўқотмади.

«Этиҳад» юлдузлари рейтинги: Доннарумманинг қаҳрамонлиги ва Ҳоланднинг голи

Sofascore баҳоларига кўра, «Манчестер Сити» таркибида энг юқори кўрсаткичларни мудофаа ва ҳужум етакчилари қайд этди:

  • Ўйин қаҳрамони — Жанлуижи Доннарумма (8.8): Дарвозабон бир нечта хавфли вазиятларда жамоани қутқариб, баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди;

  • Марказда Эллиот Андерсон (8.6): Ярим ҳимоячи майдон бўйлаб улкан ҳажмдаги қора ишни бажариб, юқори баллга лойиқ кўрилди;

  • Ғалаба тўпи муаллифи — Эрлинг Ҳоланд (8.5): 26-дақиқада Антуан Семенёнинг (6.9) узатмасидан сўнг гол урган норвегиялик тўпурар яна уч очкони таъминлади;

  • Мудофаа чизиғидаги боғлам: Сардор Рубен Диас 7.8, Марк Гехи 7.4 ҳамда Йошко Гвардиол 7.3 балл олди — Ҳусановнинг 7.0 баллик натижаси мана шундай жаҳон юлдузлари сафида муносиб кўрсаткич бўлди.

Мусобақа жадвали: 3 турда 9 очко ва мутлақ яккаҳокимлик

Мазкур муваффақият манчестерликларнинг чемпионлик пойгасидаги позициясини мустаҳкамлади:

  • 100 фоизлик натижа: «Манчестер Сити» дастлабки 3 та турнинг барчасида ғалаба нашидасини суриб, жами 9 очко билан АПЛ турнир жадвалида якка пешқадамликни давом эттирмоқда;

  • Ҳусанов учун янги босқич: Пеп Гвардиола бошчилигидаги мураббийлар штаби ўзбекистонлик ҳимоячига тўлиқ 90 дақиқа ишонч билдириши Абдуқодирнинг жаҳон футболи элитасида муқим ўрин топаётганининг ёрқин исботи бўлди.

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусановнинг «Ковентри»га қарши 90 дақиқалик ўйинига берилган 7.0 балл унинг асл маҳоратини тўлиқ акс эттирадими? Ҳимоячимиз келаси турларда ҳам «Манчестер Сити»нинг доимий асосий таркиб ўйинчиси бўлиб қоладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска “Ковентри” устидан қозонилган оғир ғалаба ҳақида очиқ гапирди Мареска “Ковентри” устидан қозонилган оғир ғалаба ҳақида очиқ гапирдиБугун, 23:19Франк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очдиФранк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очдиБугун, 23:14Энсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатдиБугун, 22:59Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотдиРоналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотдиБугун, 22:04Алжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиАлжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиБугун, 21:44“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдидан“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдиданБугун, 21:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)