Энсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатди
Англия футболида кутилмаган воқеалар ва шиддатли курашларга бой навбатдаги учрашув бўлиб ўтди. ixbt.com маълумотига кўра, жамоанинг янги юлдузи Энсо Фернандес кутилмаган тарзда Манчестер Сити сафида дебют қилиб, майдон марказидаги ўйин темпини тўлиқ ўз қўлига олди ва Эрлинг Холанднинг голи эвазига жамоасининг қийин ғалабасини таъминлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув олдидан бош мураббий Энсо Мареска аргентиналик ярим ҳимоячини захирада қолдириши кутилганди. Бироқ ўйин олди қизғиш машғулотлар чоғида Нико ЎРеиллй жароҳат олиб сафдан чиққач, шартнома қиймати 125 миллион фунт стерлингни ташкил этган Энсо Фернандес асосий таркибда майдонга тушишга мажбур бўлди.
Майдондаги уйғунлик ва ҳал қилувчи эпизодҚизиқ жиҳати шундаки, Фернандес ўзининг янги жамоадоши Эллиот Андерсон билан аввалроқ Жаҳон чемпионатида шиддатли рақобат олиб борган эди. Шунга қарамай, иккала футболчи майдонда мукаммал уйғунлик намойиш этиб, Манчестер Сити ярим ҳимоясига хотиржамлик ва ишонч олиб кирди.
Учрашув тақдирини ҳал қилган вазият 26-дақиқада юзага келди. Энсо Фернандес бўшлиқни мукаммал сезиб, Антуан Семенёнинг ақлли югуришини аниқ пас билан таъминлади. Семенёнинг жарима майдончасига узатган мукаммал тўпини Эрлинг Холанд бош билан дарвозага йўллаб, учрашусдаги ягона гол муаллифига айланди.
Қизиқарли вазиятлар ва дарвозабонлар маҳоратиGoal.com хабар беришича, баҳс давомида Фернандес ўзининг жанговар характерини ҳам кўрсатишга улгурди. Учрашувнинг дастлабки дақиқаларидаёқ рақиб дарвозабони Карл Рушворт билан кичик жанжаллашиб кетган бўлса-да, кейинчалик ўзининг ажойиб техникасини намойиш этди. Хусусан, унинг акробатик усулда узатган тўпидан сўнг Холанд яна бир бор гол урди, бироқ ҳакам ҳолатда қоидабузарлик ва офсайд борлигини қайд этди.
Франк Лемпард бошчилигидаги Ковентри Сити жамоаси ҳам бир нечта хавфли вазиятларни яратди. Бироқ Манчестер Сити дарвозасини қўриқлаган Жанлуижи Доннарумма ўта ишончли ўйнаб, меҳмонларнинг барча уринишларини бартараф этди. Ушбу мағлубият Ковентри Сити учун қаторасига учинчиси бўлди ва жамоа ҳали ҳам чемпионатда ўзининг илк голини уришга интилмоқда.
…