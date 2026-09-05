Энсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатди

·17·Спорт
Энсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатди

Англия футболида кутилмаган воқеалар ва шиддатли курашларга бой навбатдаги учрашув бўлиб ўтди. ixbt.com маълумотига кўра, жамоанинг янги юлдузи Энсо Фернандес кутилмаган тарзда Манчестер Сити сафида дебют қилиб, майдон марказидаги ўйин темпини тўлиқ ўз қўлига олди ва Эрлинг Холанднинг голи эвазига жамоасининг қийин ғалабасини таъминлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув олдидан бош мураббий Энсо Мареска аргентиналик ярим ҳимоячини захирада қолдириши кутилганди. Бироқ ўйин олди қизғиш машғулотлар чоғида Нико ЎРеиллй жароҳат олиб сафдан чиққач, шартнома қиймати 125 миллион фунт стерлингни ташкил этган Энсо Фернандес асосий таркибда майдонга тушишга мажбур бўлди.

Майдондаги уйғунлик ва ҳал қилувчи эпизод

Қизиқ жиҳати шундаки, Фернандес ўзининг янги жамоадоши Эллиот Андерсон билан аввалроқ Жаҳон чемпионатида шиддатли рақобат олиб борган эди. Шунга қарамай, иккала футболчи майдонда мукаммал уйғунлик намойиш этиб, Манчестер Сити ярим ҳимоясига хотиржамлик ва ишонч олиб кирди.

Учрашув тақдирини ҳал қилган вазият 26-дақиқада юзага келди. Энсо Фернандес бўшлиқни мукаммал сезиб, Антуан Семенёнинг ақлли югуришини аниқ пас билан таъминлади. Семенёнинг жарима майдончасига узатган мукаммал тўпини Эрлинг Холанд бош билан дарвозага йўллаб, учрашусдаги ягона гол муаллифига айланди.

Қизиқарли вазиятлар ва дарвозабонлар маҳорати

Goal.com хабар беришича, баҳс давомида Фернандес ўзининг жанговар характерини ҳам кўрсатишга улгурди. Учрашувнинг дастлабки дақиқаларидаёқ рақиб дарвозабони Карл Рушворт билан кичик жанжаллашиб кетган бўлса-да, кейинчалик ўзининг ажойиб техникасини намойиш этди. Хусусан, унинг акробатик усулда узатган тўпидан сўнг Холанд яна бир бор гол урди, бироқ ҳакам ҳолатда қоидабузарлик ва офсайд борлигини қайд этди.

Франк Лемпард бошчилигидаги Ковентри Сити жамоаси ҳам бир нечта хавфли вазиятларни яратди. Бироқ Манчестер Сити дарвозасини қўриқлаган Жанлуижи Доннарумма ўта ишончли ўйнаб, меҳмонларнинг барча уринишларини бартараф этди. Ушбу мағлубият Ковентри Сити учун қаторасига учинчиси бўлди ва жамоа ҳали ҳам чемпионатда ўзининг илк голини уришга интилмоқда.

Энсо ФернандесМанчестер СитйЭрлинг ХоландАнглия Премер-лигасиФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска “Ковентри” устидан қозонилган оғир ғалаба ҳақида очиқ гапирди Мареска “Ковентри” устидан қозонилган оғир ғалаба ҳақида очиқ гапирдиБугун, 23:19Франк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очдиФранк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очдиБугун, 23:14Ҳусанов «Ковентри»га қарши баҳсдаги ҳаракатлари учун неча балл олди?Ҳусанов «Ковентри»га қарши баҳсдаги ҳаракатлари учун неча балл олди?Бугун, 23:11Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотдиРоналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотдиБугун, 22:04Алжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиАлжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиБугун, 21:44“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдидан“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдиданБугун, 21:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)