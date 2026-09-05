Мареска “Ковентри” устидан қозонилган оғир ғалаба ҳақида очиқ гапирди
Англия Премьер-лигасининг 3-турида ўз майдонида «Ковентри» клубини қабул қилиб, 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритган «Манчестер Сити» янги мавсумдаги мутлақ ғалабали сериясини давом эттирмоқда. Ушбу муваффақият туфайли очколари сонини 9 тага етказиб, турнир жадвалида якка пешқадамликни сақлаб қолган «шаҳарликлар» бош мураббийи Мареска баҳсдан сўнг матбуотга интервью берди. Мутахассис рақибнинг зич ҳимоясига қарши ўйинда юзага келган қийинчиликлар, мухлисларнинг ҳаяжони ҳамда прагматик ғалабанинг асл қийматига алоҳида тўхталди.
Биринчи бўлимдаги имкониятлар ва жамоавий бирдамлик
Мареска баҳс якунидан қаноат ҳосил қилганини билдириб, биринчи бўлимдаёқ ҳисоб йирикроқ бўлиши мумкинлигини қайд этди:
Ўйиндан қаноатланиш: «Бугун турли сабабларга кўра ўйинимиз менга жуда ёқди. Биринчи бўлимда яна бир ёки иккита гол уришимиз мумкин эди», — дея таъкидлади мураббий;
Биргаликдаги кураш: Мутахассис ҳисоб минимал бўлиб турган пайтда ҳам футболчилар майдонда жипслик ва интизомни сақлаб қолганини юқори баҳолади: «Аммо ғалаба учун биргаликда ҳаракат қилдик. Шу боис натижадан хурсандман»;
Босимни ушлаб туриш: Учрашув давомида тўпни назорат қилиш ва рақибнинг қарши ҳужумларини зарарсизлантириш бўйича белгиланган вазифа тўлиқ бажарилди.
«Паст блок» муаммоси: Прагматизм ва мухлислар асаби
Бош мураббий жарима майдони олдида зич туриб олган жамоаларни енгиш замонавий футболда энг мураккаб вазифа эканини тушунтирди:
Зич мудофаани бузиш қийинчилиги: «Бундай паст блокда ҳимояланадиган жамоаларга қарши ўйнаш ҳар доим қийин. Менимча, биз бу синовга жуда яхши дош бердик»;
Мухлисларнинг ҳавотири табиий: «Мухлисларнинг асабийлашиши ва безовталаниши табиий ҳол. Чунки бундай баҳслардан кейин 10 ҳолатдан 9 тасида одамда ёқимсиз таассурот қолади», — деди Мареска;
«Барча баҳслар ҳам чиройли бўлавермайди»: Мураббий чемпионлик пойгасида фақат томошабоплик эмас, балки натижа муҳимлигини урғулади: «Аммо 1:0 ҳисобида ҳам ғалаба қозонишни билиш муҳим. Барча баҳслар ҳам чиройли ўтавермайди. Қийин вазиятлардан ҳам чиқиб кета олиш керак».
Турнир жадвали: 3 турда 9 очко ва ишончли старт
Ушбу ғалаба «шаҳарликлар»нинг чемпионлик пойгасидаги позициясини янада мустаҳкамлади:
100 фоизлик натижа: «Манчестер Сити» дастлабки 3 та баҳснинг барчасида зафар қучиб, 9 очко билан АПЛ жадвалининг 1-поғонасида якка пешқадам бўлиб турибди;
Ишончли мудофаа: Жамоа нафақат уч очкони нақд қилди, балки ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб, мудофаа чизиғининг барқарорлигини намойиш этди.
Сизнингча, чемпионлик пойгасида Мареска таъкидлагандек 1:0 ҳисобидаги совуққон ва прагматик ғалабалар муҳимроқми ёки мухлисларга завқ берувчи томошабоп, очиқ футболми? «Манчестер Сити»нинг «Ковентри»га қарши ўйини сизда қандай таассурот қолдирди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…