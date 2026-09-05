Мареска “Ковентри” устидан қозонилган оғир ғалаба ҳақида очиқ гапирди

·2·Спорт
Мареска “Ковентри” устидан қозонилган оғир ғалаба ҳақида очиқ гапирди

Англия Премьер-лигасининг 3-турида ўз майдонида «Ковентри» клубини қабул қилиб, 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритган «Манчестер Сити» янги мавсумдаги мутлақ ғалабали сериясини давом эттирмоқда. Ушбу муваффақият туфайли очколари сонини 9 тага етказиб, турнир жадвалида якка пешқадамликни сақлаб қолган «шаҳарликлар» бош мураббийи Мареска баҳсдан сўнг матбуотга интервью берди. Мутахассис рақибнинг зич ҳимоясига қарши ўйинда юзага келган қийинчиликлар, мухлисларнинг ҳаяжони ҳамда прагматик ғалабанинг асл қийматига алоҳида тўхталди.

Биринчи бўлимдаги имкониятлар ва жамоавий бирдамлик

Мареска баҳс якунидан қаноат ҳосил қилганини билдириб, биринчи бўлимдаёқ ҳисоб йирикроқ бўлиши мумкинлигини қайд этди:

  • Ўйиндан қаноатланиш: «Бугун турли сабабларга кўра ўйинимиз менга жуда ёқди. Биринчи бўлимда яна бир ёки иккита гол уришимиз мумкин эди», — дея таъкидлади мураббий;

  • Биргаликдаги кураш: Мутахассис ҳисоб минимал бўлиб турган пайтда ҳам футболчилар майдонда жипслик ва интизомни сақлаб қолганини юқори баҳолади: «Аммо ғалаба учун биргаликда ҳаракат қилдик. Шу боис натижадан хурсандман»;

  • Босимни ушлаб туриш: Учрашув давомида тўпни назорат қилиш ва рақибнинг қарши ҳужумларини зарарсизлантириш бўйича белгиланган вазифа тўлиқ бажарилди.

«Паст блок» муаммоси: Прагматизм ва мухлислар асаби

Бош мураббий жарима майдони олдида зич туриб олган жамоаларни енгиш замонавий футболда энг мураккаб вазифа эканини тушунтирди:

  • Зич мудофаани бузиш қийинчилиги: «Бундай паст блокда ҳимояланадиган жамоаларга қарши ўйнаш ҳар доим қийин. Менимча, биз бу синовга жуда яхши дош бердик»;

  • Мухлисларнинг ҳавотири табиий: «Мухлисларнинг асабийлашиши ва безовталаниши табиий ҳол. Чунки бундай баҳслардан кейин 10 ҳолатдан 9 тасида одамда ёқимсиз таассурот қолади», — деди Мареска;

  • «Барча баҳслар ҳам чиройли бўлавермайди»: Мураббий чемпионлик пойгасида фақат томошабоплик эмас, балки натижа муҳимлигини урғулади: «Аммо 1:0 ҳисобида ҳам ғалаба қозонишни билиш муҳим. Барча баҳслар ҳам чиройли ўтавермайди. Қийин вазиятлардан ҳам чиқиб кета олиш керак».

Турнир жадвали: 3 турда 9 очко ва ишончли старт

Ушбу ғалаба «шаҳарликлар»нинг чемпионлик пойгасидаги позициясини янада мустаҳкамлади:

  • 100 фоизлик натижа: «Манчестер Сити» дастлабки 3 та баҳснинг барчасида зафар қучиб, 9 очко билан АПЛ жадвалининг 1-поғонасида якка пешқадам бўлиб турибди;

  • Ишончли мудофаа: Жамоа нафақат уч очкони нақд қилди, балки ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб, мудофаа чизиғининг барқарорлигини намойиш этди.

Сизнингча, чемпионлик пойгасида Мареска таъкидлагандек 1:0 ҳисобидаги совуққон ва прагматик ғалабалар муҳимроқми ёки мухлисларга завқ берувчи томошабоп, очиқ футболми? «Манчестер Сити»нинг «Ковентри»га қарши ўйини сизда қандай таассурот қолдирди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очдиФранк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очдиБугун, 23:14Ҳусанов «Ковентри»га қарши баҳсдаги ҳаракатлари учун неча балл олди?Ҳусанов «Ковентри»га қарши баҳсдаги ҳаракатлари учун неча балл олди?Бугун, 23:11Энсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатдиБугун, 22:59Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотдиРоналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотдиБугун, 22:04Алжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиАлжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиБугун, 21:44“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдидан“Арман кўп гапириб юборяпти”: Дана Уайт Царукян ва Руффи жанги олдиданБугун, 21:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)