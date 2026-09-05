Ноутбуклар нархи нега ошмоқда: асосий қисмлар таннархи 70 фоизга етди

·11·Техно
Ноутбуклар нархи нега ошмоқда: асосий қисмлар таннархи 70 фоизга етди

Замонавий ноутбуклар бозорида жиддий ўзгаришлар кузатилмоқда, бунинг натижасида асосий бутловчи қисмларнинг умумий таннархдаги улуши кескин ошди. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги бир йил ичида процессор, тезкор хотира ҳамда доимий хотира қурилмаларининг ноутбук таннархидаги улуши қарийб 70 фоизга яқинлашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ТрендФорсе таҳлилчилари келтирган маълумотларга асосланиб айтганда, ушбу учта асосий компонентнинг нархи ўтган йилга нисбатан тахминан 1,5 бараварга қимматлашган. Мутахассислар 2025-йилнинг биринчи чораги ҳамда шу йилнинг учинчи чорагидаги кўрсаткичларни солиштириб, бозор динамикасидаги кескин бурилишни қайд этишди.

Бутловчи қисмлар нима сабабдан қимматлашди?

Хотира ва процессорлар нархининг сакраши айниқса 2025-йилнинг учинчи чорагида яққол сезилди. Ўтган йили мазкур учта асосий компонент ноутбук аппарат қисмининг ўртача 45 фоизини ташкил этган бўлса, бугунги кунга келиб бу кўрсаткич 68 фоизга кўтарилди.

Мазкур ўсиш нақ 23 фоиз пунктни ташкил этиб, таннархнинг қарийб 1,5 баробар ошганини кўрсатади. Албатта, бу ўртача кўрсаткич бўлиб, якуний нарх қурилманинг техник тавсифлари ва тоифасига қараб фарқланиши мумкин.

Глобал бозордаги оқибатлар ва прогнозлар

Бутловчи қисмлар нархининг бу тарзда ошиши муқаррар равишда тайёр ноутбукларнинг ҳам қимматлашишига олиб келади. Экспертларнинг прогнозларига кўра, нархларнинг ўсиши фонида харидорларнинг харид қобилияти пасайиши кутилмоқда.

Таҳлилчиларнинг хулосасига кўра, йил якунларига кўра ноутбуклар савдоси ҳажми ўтган йилги кўрсаткичларга нисбатан 9,4 фоизга камайиши мумкин. IT бозор учун бу жуда катта пасайиш бўлиб, ишлаб чиқарувчиларни янги стратегияларни ўйлаб топишга мажбур қилади.

НоутбукларТехнологияларТрендФорсеХотираПроцессор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқдаМоторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 22:24Tecno компанияси рамкасиз экранли янги концептуал смартфонини намойиш этдиTecno компанияси рамкасиз экранли янги концептуал смартфонини намойиш этдиБугун, 21:26Samsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширадиSamsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширадиБугун, 20:52Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирдиАнтарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирдиБугун, 18:29Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлдиБугун, 14:50Хитойнинг Яоган-50 (02) сунъий йўлдоши орбитада парчаланиб кетдиХитойнинг Яоган-50 (02) сунъий йўлдоши орбитада парчаланиб кетдиБугун, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди