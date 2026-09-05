Ноутбуклар нархи нега ошмоқда: асосий қисмлар таннархи 70 фоизга етди
Замонавий ноутбуклар бозорида жиддий ўзгаришлар кузатилмоқда, бунинг натижасида асосий бутловчи қисмларнинг умумий таннархдаги улуши кескин ошди. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги бир йил ичида процессор, тезкор хотира ҳамда доимий хотира қурилмаларининг ноутбук таннархидаги улуши қарийб 70 фоизга яқинлашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ТрендФорсе таҳлилчилари келтирган маълумотларга асосланиб айтганда, ушбу учта асосий компонентнинг нархи ўтган йилга нисбатан тахминан 1,5 бараварга қимматлашган. Мутахассислар 2025-йилнинг биринчи чораги ҳамда шу йилнинг учинчи чорагидаги кўрсаткичларни солиштириб, бозор динамикасидаги кескин бурилишни қайд этишди.
Бутловчи қисмлар нима сабабдан қимматлашди?Хотира ва процессорлар нархининг сакраши айниқса 2025-йилнинг учинчи чорагида яққол сезилди. Ўтган йили мазкур учта асосий компонент ноутбук аппарат қисмининг ўртача 45 фоизини ташкил этган бўлса, бугунги кунга келиб бу кўрсаткич 68 фоизга кўтарилди.
Мазкур ўсиш нақ 23 фоиз пунктни ташкил этиб, таннархнинг қарийб 1,5 баробар ошганини кўрсатади. Албатта, бу ўртача кўрсаткич бўлиб, якуний нарх қурилманинг техник тавсифлари ва тоифасига қараб фарқланиши мумкин.
Глобал бозордаги оқибатлар ва прогнозларБутловчи қисмлар нархининг бу тарзда ошиши муқаррар равишда тайёр ноутбукларнинг ҳам қимматлашишига олиб келади. Экспертларнинг прогнозларига кўра, нархларнинг ўсиши фонида харидорларнинг харид қобилияти пасайиши кутилмоқда.
Таҳлилчиларнинг хулосасига кўра, йил якунларига кўра ноутбуклар савдоси ҳажми ўтган йилги кўрсаткичларга нисбатан 9,4 фоизга камайиши мумкин. IT бозор учун бу жуда катта пасайиш бўлиб, ишлаб чиқарувчиларни янги стратегияларни ўйлаб топишга мажбур қилади.
…