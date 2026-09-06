Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)

·45·Спорт
Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)

Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳрида аралаш яккакурашлар бўйича ташкил этилган «Octagon 91» йирик халқаро турнири ўз якунига етди. Мусобақанинг энг кутилган ва кульминацион воқеаси — енгил вазн тоифасидаги бўш турган чемпионлик камари учун кечган марказий баҳсда ҳамюртимиз Асадбек Саидов қозоғистонлик мағлубиятсиз жангчи Саят Абдуалига қарши октагонга чиқди. Ҳар икки томон мухлисларининг юқори босими остида ўтган шиддатли тўқнашув кутилмаганда драматик бурилиш билан тугади: иккинчи раундда рақиб усулни бенуқсон ижро этиб, чемпионлик унвонини қўлга киритди.

2-раунддаги ҳал қилувчи бўғиш: Камар тақдири қандай ҳал бўлди?

Октагондаги беллашув дастлабки сониялардан юқори темп ва тактик курашлар билан бошланди:

  • Илк раунддаги кескин қаршилик: Жангчилар дастлабки 5 дақиқаликда бир-бирларини ўрганишга ва стойкада аниқ зарбалар йўллашга интилишди; Саидов ўз мухлислари олдида фаол ҳаракат қилди;

  • Партердаги хато ва бўғиш усули: Иккинчи раундда Саят Абдуали баҳсни партер ҳолатига ўтказишга муваффақ бўлди ва позицион устунликка эришгач, оғриқли бўғиш усулини маҳорат билан ижро этди;

  • Муддатидан олдин ғалаба: Саидов вазиятдан чиқиб кетишга қанчалик уринмасин, қозоғистонлик спортчи ушламни мустаҳкамлаб, ҳакамни жангни тўхтатишга мажбур қилди ва соф ғалабани расмийлаштирди.

Саят Абдуали — Octagon League’нинг янги чемпиони: 10:0 рекорди

Ушбу муваффақият қозоғистонлик яккакураш устасини дивизионнинг мутлақ етакчисига айлантирди:

  • Мағлубиятсиз юриш: Саят Абдуали профессионал ММА’даги ғалабали сериясини 10 тага етказиб, ҳали бирорта ҳам мағлубиятга учрамаган мукаммал рекордни (10-0) сақлаб қолди;

  • Олтин камар эгаси: «Octagon League»нинг енгил вазндаги янги чемпиони мақомига эга чиққан Абдуали ташкилотдаги ўз ҳукмронлигини қатъий ўрнатди;

  • Грэпплинг маҳорати: Жангчининг партердаги ва партер назоратидаги юқори савияси унинг лигадаги энг хавфли рақиблардан бири эканини яна бир бор исботлади.

Асадбек Саидов учун оғир сабоқ ва илк синов

Ҳамюртимиз учун ушбу кеча карьерасидаги энг жиддий бурилиш нуқтаси бўлди:

  • 8 та жангдаги илк мағлубият: Бунга қадар профессионал рингда 7 та учрашувнинг барчасида ғалаба нашидасини суриб келган Асадбек Саидов ўз фаолиятидаги илк мағлубиятини қабул қилиб олди;

  • Чемпионлик сабоғи: Экспертларнинг таъкидлашича, бундай юқори даражадаги чемпионлик жангларидаги омадсизлик спортчи учун синдирувчи эмас, балки камчиликлар устида ишлаб янада кучлироқ қайтишга туртки берувчи катта тажрибадир;

  • Қайтиш режаси: Саидов ўз жамоаси билан биргаликда партер мудофааси ва тактик хатоларни таҳлил қилган ҳолда келгусида реванш ёки янги даъвогарлик йўлини бошлаши кутилмоқда.

Сизнингча, Асадбек Саидовнинг 2-раундда имкониятни бой беришига нима асосий сабаб бўлди — Саят Абдуалининг партердаги юқори маҳоратими ёки ҳамюртимизнинг ҳимоядаги эътиборсизлиги? Саидов ушбу мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариб, Octagon камарини қайтариб олишга куч топа оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Бугун, 08:41“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...Бугун, 08:28Ақлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиАқлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиБугун, 08:24“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалариБугун, 08:20Octagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлдиOctagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлдиБугун, 08:05Хамзат Чимаев Тайрон Вудлини эркин курашда қандай мағлуб этди? (видео)Хамзат Чимаев Тайрон Вудлини эркин курашда қандай мағлуб этди? (видео)Бугун, 08:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)