Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)
Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳрида аралаш яккакурашлар бўйича ташкил этилган «Octagon 91» йирик халқаро турнири ўз якунига етди. Мусобақанинг энг кутилган ва кульминацион воқеаси — енгил вазн тоифасидаги бўш турган чемпионлик камари учун кечган марказий баҳсда ҳамюртимиз Асадбек Саидов қозоғистонлик мағлубиятсиз жангчи Саят Абдуалига қарши октагонга чиқди. Ҳар икки томон мухлисларининг юқори босими остида ўтган шиддатли тўқнашув кутилмаганда драматик бурилиш билан тугади: иккинчи раундда рақиб усулни бенуқсон ижро этиб, чемпионлик унвонини қўлга киритди.
2-раунддаги ҳал қилувчи бўғиш: Камар тақдири қандай ҳал бўлди?
Октагондаги беллашув дастлабки сониялардан юқори темп ва тактик курашлар билан бошланди:
Илк раунддаги кескин қаршилик: Жангчилар дастлабки 5 дақиқаликда бир-бирларини ўрганишга ва стойкада аниқ зарбалар йўллашга интилишди; Саидов ўз мухлислари олдида фаол ҳаракат қилди;
Партердаги хато ва бўғиш усули: Иккинчи раундда Саят Абдуали баҳсни партер ҳолатига ўтказишга муваффақ бўлди ва позицион устунликка эришгач, оғриқли бўғиш усулини маҳорат билан ижро этди;
Муддатидан олдин ғалаба: Саидов вазиятдан чиқиб кетишга қанчалик уринмасин, қозоғистонлик спортчи ушламни мустаҳкамлаб, ҳакамни жангни тўхтатишга мажбур қилди ва соф ғалабани расмийлаштирди.
Саят Абдуали — Octagon League’нинг янги чемпиони: 10:0 рекорди
Ушбу муваффақият қозоғистонлик яккакураш устасини дивизионнинг мутлақ етакчисига айлантирди:
Мағлубиятсиз юриш: Саят Абдуали профессионал ММА’даги ғалабали сериясини 10 тага етказиб, ҳали бирорта ҳам мағлубиятга учрамаган мукаммал рекордни (10-0) сақлаб қолди;
Олтин камар эгаси: «Octagon League»нинг енгил вазндаги янги чемпиони мақомига эга чиққан Абдуали ташкилотдаги ўз ҳукмронлигини қатъий ўрнатди;
Грэпплинг маҳорати: Жангчининг партердаги ва партер назоратидаги юқори савияси унинг лигадаги энг хавфли рақиблардан бири эканини яна бир бор исботлади.
Асадбек Саидов учун оғир сабоқ ва илк синов
Ҳамюртимиз учун ушбу кеча карьерасидаги энг жиддий бурилиш нуқтаси бўлди:
8 та жангдаги илк мағлубият: Бунга қадар профессионал рингда 7 та учрашувнинг барчасида ғалаба нашидасини суриб келган Асадбек Саидов ўз фаолиятидаги илк мағлубиятини қабул қилиб олди;
Чемпионлик сабоғи: Экспертларнинг таъкидлашича, бундай юқори даражадаги чемпионлик жангларидаги омадсизлик спортчи учун синдирувчи эмас, балки камчиликлар устида ишлаб янада кучлироқ қайтишга туртки берувчи катта тажрибадир;
Қайтиш режаси: Саидов ўз жамоаси билан биргаликда партер мудофааси ва тактик хатоларни таҳлил қилган ҳолда келгусида реванш ёки янги даъвогарлик йўлини бошлаши кутилмоқда.
Сизнингча, Асадбек Саидовнинг 2-раундда имкониятни бой беришига нима асосий сабаб бўлди — Саят Абдуалининг партердаги юқори маҳоратими ёки ҳамюртимизнинг ҳимоядаги эътиборсизлиги? Саидов ушбу мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариб, Octagon камарини қайтариб олишга куч топа оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…