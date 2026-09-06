“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари
Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳридаги муҳташам «Ҳумо Арена» мажмуасида Марказий Осиё ММА оламининг энг кутилган ва шиддатли мусобақаларидан бири — «Octagon 91» халқаро турнири бўлиб ўтди. Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Россиялик энг сара жангчилар қафасга кўтарилган мазкур оқшом кутилмаган нокаутлар, муддатидан олдин қайд этилган ғалабалар ҳамда драматик бурилишлар билан ёдда қолди. Мухлислар нафақат енгил вазн тоифасидаги янги чемпион номига гувоҳ бўлишди, балки кутилмаган жанг бекор қилиниши ва маҳаллий юлдузларнинг омадсиз чиқишларини ҳам бошдан кечиришди.
Марказий жанг драмаси: Саят Абдуалидан ғалаба ва Саидовнинг илк мағлубияти
Турнирнинг кульминацияси енгил вазн тоифасидаги вакант бўлиб турган чемпионлик камари учун кечган тўқнашув бўлди:
2-раунддаги ҳал қилувчи бўғиш: Ҳамюртимиз Асадбек Саидов (7-1) мағлубият нималигини билмай келаётган қозоғистонлик Саят Абдуалига (10-0) қарши октагонга чиқди. Баҳснинг иккинчи раундида рақиб партерда устунликни ўз қўлига олди ва кучли бўғиш усули билан Саидовни таслим этди;
10:0 ва янги чемпион: Ушбу ғалаба орқали Абдуали мағлубиятсиз сериясини ўнтага етказиб, лиганинг олтин камарига эга чиқди; Асадбек Саидов эса профессионал фаолиятидаги саккизинчи жангида илк омадсизлигини қабул қилишга мажбур бўлди.
Сирли тарзда бекор қилинган титул баҳси ва “Тайсон”нинг 1-раунддаги қулаши
Оқшом давомида мухлисларни ҳайратда қолдирган икки муҳим воқелик кузатилди:
Раҳмонжоновнинг бекор қилинган жанги: Аслида турнир дастуридан ўрин олган яна бир муҳим титул тўқнашуви — ҳамюртимиз Жамолиддин Раҳмонжонов ҳамда тожикистонлик Амирхон Атохонов ўртасидаги чемпионлик баҳси мусобақа аллақачон авжида бўлиб турган паллада, номаълум сабабларга кўра тўсатдан бекор қилинди;
Жасурбек “Тайсон” Жўраевнинг нокаути: Поп-ММА юлдузи сифатида катта машҳурликка эга Жасурбек Жўраев қирғизистонлик Ислам Эгембердиевга қарши баҳснинг илк раундидаёқ техник нокаутга учраб, ўз мухлисларини чуқур қайғуга солди (бу унинг карьерасидаги 3-мағлубият бўлди).
Octagon 91: Асосий ва Прелим карднинг тўлиқ натижалари
«Ҳумо Арена»да қайд этилган барча қарама-қаршиликлар қуйидагича кўриниш олди:
Асосий кард (Main Card):
Енгил вазн (Титул жанги): Саят Абдуали (Қозоғистон) 2-раундда бўғиш усули билан Асадбек Саидовни (Ўзбекистон) мағлуб этди;
Енгил вазн: Ислам Эгембердиев (Қирғизистон) 1-раундда КО/ТКО билан Жасурбек "Тайсон" Жўраев (Ўзбекистон) устидан ғалаба қозонди;
Енгил вазн: Дмитрий Михаилиди (Қозоғистон) ҳакамларнинг якдил қарори билан Фазлиддин Мадраҳимовни (Тожикистон) таслим этди;
Енгил вазн: Байболот Арстанбек Уулу (Қирғизистон) 2-раундда КО/ТКО эвазига Бекзодбек Ражаббоевни (Ўзбекистон) мағлубиятга учратди;
Ўрта вазн: Адис Таалайбек Уулу (Қирғизистон) — Ислом Болтаев (Ўзбекистон) жангида рақиб 2-раунддан сўнг баҳсни давом эттира олмади;
Ярим енгил вазн: Шодмон Назокатов (Тожикистон) ҳакамларнинг якдил қарори билан Мироншоҳ Мавлонов (Ўзбекистон) устидан зафар қучди.
Прелим кард (Preliminary Card):
Оғир вазн: Александр Никитин (Россия) 1-раундда КО/ТКО билан Оллоёр Абдушариповни (Ўзбекистон) енгди;
Келишилган вазн: Кирилл Геккел (Қозоғистон) ва Ҳикматилло Абдуллаев (Ўзбекистон) баҳсида рақиб 3-раундда жангни давом эттира олмади;
Енгил вазн: Руслан Аҳметов (Қозоғистон) 2-раундда Жавоҳир Абдуғаниевни (Ўзбекистон) КО/ТКО орқали мағлуб этди;
Оғир вазн: Ҳасаншо Ҳасанзода (Тожикистон) 1-раундда оғритиш усули билан Шоҳбоз Ортиқовни (Ўзбекистон) таслим қилди;
Ярим ўрта вазн: Бахтиёр Маманов (Қирғизистон) 1-раундда бўғиш усули билан Жонибек Таштеновни (Ўзбекистон) мағлубиятга учратди;
Ўта енгил вазн: Бинали Улфанов (Қозоғистон) 3-раундда Ҳасанжон Анваровни (Ўзбекистон) КО/ТКО эвазига енгди;
Ярим ўрта вазн: Юнус Муротов 1-раундда КО/ТКО билан Абдухалил Султонбоев устидан ғалаба қозонди (Ўзбек дербиси);
Оғир вазн: Азиз Азизов (Қирғизистон) 1-раундда КО/ТКО эвазига Муроджон Азамовни (Ўзбекистон) таслим қилди;
Ярим ўрта вазн: Жасур Шарипов 1-раундда бўғиш усули билан Абдураҳим Одиловни мағлуб этди (Ўзбек дербиси).
Сизнингча, «Ҳумо Арена»да кечган ушбу оқшомда ўзбекистонлик жангчиларнинг аксарият баҳсларда имкониятни бой беришига қандай омиллар сабаб бўлди — рақибларнинг грэпплинг даражаси юқорилигими ёки жангга тайёргарликдаги хатоларми? Жамолиддин Раҳмонжоновнинг титул жанги тўсатдан бекор қилиниши ҳақида нима деб ўйлайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…