“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари

·29·Спорт
“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари

Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳридаги муҳташам «Ҳумо Арена» мажмуасида Марказий Осиё ММА оламининг энг кутилган ва шиддатли мусобақаларидан бири — «Octagon 91» халқаро турнири бўлиб ўтди. Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Россиялик энг сара жангчилар қафасга кўтарилган мазкур оқшом кутилмаган нокаутлар, муддатидан олдин қайд этилган ғалабалар ҳамда драматик бурилишлар билан ёдда қолди. Мухлислар нафақат енгил вазн тоифасидаги янги чемпион номига гувоҳ бўлишди, балки кутилмаган жанг бекор қилиниши ва маҳаллий юлдузларнинг омадсиз чиқишларини ҳам бошдан кечиришди.

Марказий жанг драмаси: Саят Абдуалидан ғалаба ва Саидовнинг илк мағлубияти

Турнирнинг кульминацияси енгил вазн тоифасидаги вакант бўлиб турган чемпионлик камари учун кечган тўқнашув бўлди:

  • 2-раунддаги ҳал қилувчи бўғиш: Ҳамюртимиз Асадбек Саидов (7-1) мағлубият нималигини билмай келаётган қозоғистонлик Саят Абдуалига (10-0) қарши октагонга чиқди. Баҳснинг иккинчи раундида рақиб партерда устунликни ўз қўлига олди ва кучли бўғиш усули билан Саидовни таслим этди;

  • 10:0 ва янги чемпион: Ушбу ғалаба орқали Абдуали мағлубиятсиз сериясини ўнтага етказиб, лиганинг олтин камарига эга чиқди; Асадбек Саидов эса профессионал фаолиятидаги саккизинчи жангида илк омадсизлигини қабул қилишга мажбур бўлди.

Сирли тарзда бекор қилинган титул баҳси ва “Тайсон”нинг 1-раунддаги қулаши

Оқшом давомида мухлисларни ҳайратда қолдирган икки муҳим воқелик кузатилди:

  • Раҳмонжоновнинг бекор қилинган жанги: Аслида турнир дастуридан ўрин олган яна бир муҳим титул тўқнашуви — ҳамюртимиз Жамолиддин Раҳмонжонов ҳамда тожикистонлик Амирхон Атохонов ўртасидаги чемпионлик баҳси мусобақа аллақачон авжида бўлиб турган паллада, номаълум сабабларга кўра тўсатдан бекор қилинди;

  • Жасурбек “Тайсон” Жўраевнинг нокаути: Поп-ММА юлдузи сифатида катта машҳурликка эга Жасурбек Жўраев қирғизистонлик Ислам Эгембердиевга қарши баҳснинг илк раундидаёқ техник нокаутга учраб, ўз мухлисларини чуқур қайғуга солди (бу унинг карьерасидаги 3-мағлубият бўлди).

Octagon 91: Асосий ва Прелим карднинг тўлиқ натижалари

«Ҳумо Арена»да қайд этилган барча қарама-қаршиликлар қуйидагича кўриниш олди:

Асосий кард (Main Card):

  • Енгил вазн (Титул жанги): Саят Абдуали (Қозоғистон) 2-раундда бўғиш усули билан Асадбек Саидовни (Ўзбекистон) мағлуб этди;

  • Енгил вазн: Ислам Эгембердиев (Қирғизистон) 1-раундда КО/ТКО билан Жасурбек "Тайсон" Жўраев (Ўзбекистон) устидан ғалаба қозонди;

  • Енгил вазн: Дмитрий Михаилиди (Қозоғистон) ҳакамларнинг якдил қарори билан Фазлиддин Мадраҳимовни (Тожикистон) таслим этди;

  • Енгил вазн: Байболот Арстанбек Уулу (Қирғизистон) 2-раундда КО/ТКО эвазига Бекзодбек Ражаббоевни (Ўзбекистон) мағлубиятга учратди;

  • Ўрта вазн: Адис Таалайбек Уулу (Қирғизистон) — Ислом Болтаев (Ўзбекистон) жангида рақиб 2-раунддан сўнг баҳсни давом эттира олмади;

  • Ярим енгил вазн: Шодмон Назокатов (Тожикистон) ҳакамларнинг якдил қарори билан Мироншоҳ Мавлонов (Ўзбекистон) устидан зафар қучди.

Прелим кард (Preliminary Card):

  • Оғир вазн: Александр Никитин (Россия) 1-раундда КО/ТКО билан Оллоёр Абдушариповни (Ўзбекистон) енгди;

  • Келишилган вазн: Кирилл Геккел (Қозоғистон) ва Ҳикматилло Абдуллаев (Ўзбекистон) баҳсида рақиб 3-раундда жангни давом эттира олмади;

  • Енгил вазн: Руслан Аҳметов (Қозоғистон) 2-раундда Жавоҳир Абдуғаниевни (Ўзбекистон) КО/ТКО орқали мағлуб этди;

  • Оғир вазн: Ҳасаншо Ҳасанзода (Тожикистон) 1-раундда оғритиш усули билан Шоҳбоз Ортиқовни (Ўзбекистон) таслим қилди;

  • Ярим ўрта вазн: Бахтиёр Маманов (Қирғизистон) 1-раундда бўғиш усули билан Жонибек Таштеновни (Ўзбекистон) мағлубиятга учратди;

  • Ўта енгил вазн: Бинали Улфанов (Қозоғистон) 3-раундда Ҳасанжон Анваровни (Ўзбекистон) КО/ТКО эвазига енгди;

  • Ярим ўрта вазн: Юнус Муротов 1-раундда КО/ТКО билан Абдухалил Султонбоев устидан ғалаба қозонди (Ўзбек дербиси);

  • Оғир вазн: Азиз Азизов (Қирғизистон) 1-раундда КО/ТКО эвазига Муроджон Азамовни (Ўзбекистон) таслим қилди;

  • Ярим ўрта вазн: Жасур Шарипов 1-раундда бўғиш усули билан Абдураҳим Одиловни мағлуб этди (Ўзбек дербиси).

Сизнингча, «Ҳумо Арена»да кечган ушбу оқшомда ўзбекистонлик жангчиларнинг аксарият баҳсларда имкониятни бой беришига қандай омиллар сабаб бўлди — рақибларнинг грэпплинг даражаси юқорилигими ёки жангга тайёргарликдаги хатоларми? Жамолиддин Раҳмонжоновнинг титул жанги тўсатдан бекор қилиниши ҳақида нима деб ўйлайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Бугун, 08:41Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Бугун, 08:32“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...Бугун, 08:28Ақлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиАқлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиБугун, 08:24Octagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлдиOctagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлдиБугун, 08:05Хамзат Чимаев Тайрон Вудлини эркин курашда қандай мағлуб этди? (видео)Хамзат Чимаев Тайрон Вудлини эркин курашда қандай мағлуб этди? (видео)Бугун, 08:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)