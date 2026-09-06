Octagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлди

·31·Спорт
Octagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлди

Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳрида аралаш яккакураш бўйича ўтказилаётган «Octagon 91» халқаро турнири маҳаллий ишқибозлар учун кутилмаган драматик натижа билан ёдда қолди. Мусобақанинг асосий карди доирасида юртимизнинг энг таниқли поп-ММА жангчиларидан бири, мухлислар орасида катта машҳурликка эга Жасурбек «Тайсон» Жўраев октагонга кўтарилди. Қирғизистонлик номдор спортчи Ислам Эгембердиевга қарши кечган муросасиз қарама-қаршилик ҳамюртимиз учун ўта омадсиз якунланди — баҳс илк раунднинг ўзидаёқ техник нокаут билан тўхтатилди.

Илк раунддаги чақмоқдек зарба: Эгембердиевнинг мутлақ устунлиги

Жанг аввалидан мухлислар томонидан фаворит сифатида эътироф этилган Жўраев кутилмаганда рақибнинг агрессив ҳужуми қаршисида қийин аҳволга тушиб қолди:

  • Қирғизистонлик жангчининг тезкор босими: Ислам Эгембердиев дастлабки сониялардан бошлаб масофани қисқартириб, аниқ ва кескин зарбалар серияси орқали ташаббусни тўлиқ ўз назоратига олди;

  • 1-раунддаги ҳал қилувчи нуқта: Ҳамюртимизнинг ҳимоядаги хатосидан унумли фойдаланган Эгембердиев кучли зарбалар ёмғирини ёғдирди ва ҳакам спортчи саломатлигини сақлаш мақсадида жангни муддатидан олдин тўхтатиб, техник нокаут қайд этди;

  • Тошкент аренасидаги ҳайрат: Ўз майдонида мутлақ ғалаба кутган маҳаллий ишқибозлар учун баҳснинг бу қадар тезкор ва кескин якунланиши кутилмаган шок бўлди.

«Тайсон»нинг карьерасидаги 3-мағлубият ва статистика

Мазкур муваффақиятсизлик Жасурбек Жўраевнинг жангчилик рекордига сезиларли таъсир кўрсатди:

  • 9 та баҳсда 3 та мағлубият: Ушбу омадсизлик «Тайсон» учун профессионал ва ярим профессионал йўналишдаги тўққизинчи жангидаги учинчи мағлубият сифатида қайд этилди;

  • 6 та ғалабалик захира: Ҳозирга қадар Жасурбекнинг ҳисобида 6 та ёрқин ғалаба мавжуд бўлиб, у поп-ММА оламида ўзининг ёрқин нокаутлари ва агрессив услуби билан ном қозонган эди;

  • Рақиблар савиясининг ошиши: Октагонда фақат шов-шув эмас, балки профессионал спорт талаблари биринчи ўринга чиқаётгани ушбу жангда яққол намоён бўлди.

Octagon 91 сабоқлари: Хатолар устида ишлаш вақти

Эгембердиевга қарши учрашув ўзбекистонлик спортчи учун жиддий синов ва тажриба мактаби бўлди:

  • Тактикадаги камчиликлар: Рақибнинг зарба берувчи кучи ва тезлигини тўғри баҳоламаслик, шунингдек, ҳимоя чизиғидаги очиқ зоналар мағлубиятнинг асосий сабабига айланди;

  • Қайтиш истиқболи: Кўплаб экспертлар «Тайсон» мазкур омадсизликдан тўғри хулоса чиқарган ҳолда, машғулот лагерларини кучайтириши ва келгуси жангларда янада тартибли ҳаракат қилиши кераклигини таъкидламоқда.

Сизнингча, Жасурбек «Тайсон»нинг биринчи раунддаёқ техник нокаутга учрашига нима сабаб бўлди — рақибнинг ҳаддан ташқари кучлилигими ёки Жўраевнинг жангга етарлича руҳий ва тактик тайёр эмаслигими? «Тайсон» бу зарбадан сўнг яна олдинги мавқеини тиклай оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Бугун, 08:41Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Бугун, 08:32“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...Бугун, 08:28Ақлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиАқлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиБугун, 08:24“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалариБугун, 08:20Хамзат Чимаев Тайрон Вудлини эркин курашда қандай мағлуб этди? (видео)Хамзат Чимаев Тайрон Вудлини эркин курашда қандай мағлуб этди? (видео)Бугун, 08:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)