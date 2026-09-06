Octagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлди
Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳрида аралаш яккакураш бўйича ўтказилаётган «Octagon 91» халқаро турнири маҳаллий ишқибозлар учун кутилмаган драматик натижа билан ёдда қолди. Мусобақанинг асосий карди доирасида юртимизнинг энг таниқли поп-ММА жангчиларидан бири, мухлислар орасида катта машҳурликка эга Жасурбек «Тайсон» Жўраев октагонга кўтарилди. Қирғизистонлик номдор спортчи Ислам Эгембердиевга қарши кечган муросасиз қарама-қаршилик ҳамюртимиз учун ўта омадсиз якунланди — баҳс илк раунднинг ўзидаёқ техник нокаут билан тўхтатилди.
Илк раунддаги чақмоқдек зарба: Эгембердиевнинг мутлақ устунлиги
Жанг аввалидан мухлислар томонидан фаворит сифатида эътироф этилган Жўраев кутилмаганда рақибнинг агрессив ҳужуми қаршисида қийин аҳволга тушиб қолди:
Қирғизистонлик жангчининг тезкор босими: Ислам Эгембердиев дастлабки сониялардан бошлаб масофани қисқартириб, аниқ ва кескин зарбалар серияси орқали ташаббусни тўлиқ ўз назоратига олди;
1-раунддаги ҳал қилувчи нуқта: Ҳамюртимизнинг ҳимоядаги хатосидан унумли фойдаланган Эгембердиев кучли зарбалар ёмғирини ёғдирди ва ҳакам спортчи саломатлигини сақлаш мақсадида жангни муддатидан олдин тўхтатиб, техник нокаут қайд этди;
Тошкент аренасидаги ҳайрат: Ўз майдонида мутлақ ғалаба кутган маҳаллий ишқибозлар учун баҳснинг бу қадар тезкор ва кескин якунланиши кутилмаган шок бўлди.
«Тайсон»нинг карьерасидаги 3-мағлубият ва статистика
Мазкур муваффақиятсизлик Жасурбек Жўраевнинг жангчилик рекордига сезиларли таъсир кўрсатди:
9 та баҳсда 3 та мағлубият: Ушбу омадсизлик «Тайсон» учун профессионал ва ярим профессионал йўналишдаги тўққизинчи жангидаги учинчи мағлубият сифатида қайд этилди;
6 та ғалабалик захира: Ҳозирга қадар Жасурбекнинг ҳисобида 6 та ёрқин ғалаба мавжуд бўлиб, у поп-ММА оламида ўзининг ёрқин нокаутлари ва агрессив услуби билан ном қозонган эди;
Рақиблар савиясининг ошиши: Октагонда фақат шов-шув эмас, балки профессионал спорт талаблари биринчи ўринга чиқаётгани ушбу жангда яққол намоён бўлди.
Octagon 91 сабоқлари: Хатолар устида ишлаш вақти
Эгембердиевга қарши учрашув ўзбекистонлик спортчи учун жиддий синов ва тажриба мактаби бўлди:
Тактикадаги камчиликлар: Рақибнинг зарба берувчи кучи ва тезлигини тўғри баҳоламаслик, шунингдек, ҳимоя чизиғидаги очиқ зоналар мағлубиятнинг асосий сабабига айланди;
Қайтиш истиқболи: Кўплаб экспертлар «Тайсон» мазкур омадсизликдан тўғри хулоса чиқарган ҳолда, машғулот лагерларини кучайтириши ва келгуси жангларда янада тартибли ҳаракат қилиши кераклигини таъкидламоқда.
Сизнингча, Жасурбек «Тайсон»нинг биринчи раунддаёқ техник нокаутга учрашига нима сабаб бўлди — рақибнинг ҳаддан ташқари кучлилигими ёки Жўраевнинг жангга етарлича руҳий ва тактик тайёр эмаслигими? «Тайсон» бу зарбадан сўнг яна олдинги мавқеини тиклай оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…