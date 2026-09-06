Samsung Galaxy A18 4G тақдимотигача фош қилинди: эски модел қимматлашадими

·18·Техно
Samsung Galaxy A18 4G тақдимотигача фош қилинди: эски модел қимматлашадими

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг янги ҳамёнбоп смартфони — Galaxy A18 4G моделини расмий тақдимотдан аввал тўлиқ ошкор қилди. Android Ҳеадлинес нашри тарқатган маълумотларга кўра, янги қурилма ўтган авлод хусусиятларини деярли тўғридан-тўғри такрорласа-да, унинг нархи сезиларли даражада ошиши кутилмоқда. Ушбу ҳолат технология бозорида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки харидорлар деярли ўзгармаган гаджет учун кўпроқ пул тўлашига тўғри келади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эълон қилинган рендерлар ва техник тавсифларга таяниб айтиш мумкинки, янги Samsung Galaxy A18 4G ташқи кўриниши бўйича Galaxy A17 моделидан деярли фарқ қилмайди. Бироқ, нарх борасида жиддий ўзгариш кўзда тутилган. Агар аввалги версия тахминан 200 евро атрофида баҳоланган бўлса, янги қурилманинг нархи 300 еврогача қимматлашиши тахмин қилинмоқда.

Техник хусусиятлар ва унумдорлик

Смартфон 6,7 дюймли AMOLED экран билан жиҳозланиб, Фулл ҲД+ рухсатини ва 90 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди. Дисплейнинг олд қисмида Горилла Гласс Виктус ҳимоя ойнаси ҳамда таниш капюссимон тирқиш сақланиб қолган. Шунингдек, экран атрофидаги кенг ҳошиялар ва пастки қисмдаги қалинроқ “бақалоқ” рамка ҳам ўз жойида қолгани эътиборга молик.

Қурилманинг аппарат таъминоти ҳам ўзгаришсиз қолган бўлиб, унинг асосини MediaTek Ҳелио G99 процессори ташкил этади. Базавий версия 4 GB тезкор хотира ва 128 ёки 256 GB доимий хотира билан таъминланади. Фойдаланувчилар қулайлиги учун ҳажми 2 TB гача бўлган микроСД хотира карталарини ўрнатиш имконияти ҳам мавжуд.

Камера ва аккумулятор имкониятлари

Фотошавққвозлар учун модел уч каррали асосий камера блоки билан жиҳозланган. Унга 50 мегапикселли асосий сенсор, 5 мегапикселли кенг бурчакли объектив ҳамда 2 мегапикселли макро камера киритилган. Олд камера эса анъанавий тарзда дисплейдаги кичик тирқишга жойлаштирилган. Гаджетнинг ўлчамлари 164,4 × 77,9 × 7,7 мм ни ташкил этиб, унинг оғирлиги 193 граммни ташкил қилади.

Автономлик масаласига келсак, смартфон 5000 мА·ч сиғимли аккумулятор ва 25 ваттли симли қувватлаш технологиясини олган. Корпус IP64 даражасида чанг ва намликдан ҳимояланган. Шунингдек, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 адаптерлари мавжуд. Ташқи дизайнда текис панеллар, вертикал камера блоки ва тугмалар жойлашган Кей Исланд элементи сақланиб қолган. Samsung, шунингдек, бошқа процессор билан ишлайдиган Galaxy A18 5G версиясини ҳам чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда.

SamsungGalaxy A18Android ҲеадлинесСмартфонТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб борадиКосмик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб борадиБугун, 02:29Ноутбуклар нархи нега ошмоқда: асосий қисмлар таннархи 70 фоизга етдиНоутбуклар нархи нега ошмоқда: асосий қисмлар таннархи 70 фоизга етдиКеча, 22:57Моторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқдаМоторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқдаКеча, 22:24Tecno компанияси рамкасиз экранли янги концептуал смартфонини намойиш этдиTecno компанияси рамкасиз экранли янги концептуал смартфонини намойиш этдиКеча, 21:26Samsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширадиSamsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширадиКеча, 20:52Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирдиАнтарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирдиКеча, 18:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди