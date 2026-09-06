Samsung Galaxy A18 4G тақдимотигача фош қилинди: эски модел қимматлашадими
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг янги ҳамёнбоп смартфони — Galaxy A18 4G моделини расмий тақдимотдан аввал тўлиқ ошкор қилди. Android Ҳеадлинес нашри тарқатган маълумотларга кўра, янги қурилма ўтган авлод хусусиятларини деярли тўғридан-тўғри такрорласа-да, унинг нархи сезиларли даражада ошиши кутилмоқда. Ушбу ҳолат технология бозорида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки харидорлар деярли ўзгармаган гаджет учун кўпроқ пул тўлашига тўғри келади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эълон қилинган рендерлар ва техник тавсифларга таяниб айтиш мумкинки, янги Samsung Galaxy A18 4G ташқи кўриниши бўйича Galaxy A17 моделидан деярли фарқ қилмайди. Бироқ, нарх борасида жиддий ўзгариш кўзда тутилган. Агар аввалги версия тахминан 200 евро атрофида баҳоланган бўлса, янги қурилманинг нархи 300 еврогача қимматлашиши тахмин қилинмоқда.
Техник хусусиятлар ва унумдорликСмартфон 6,7 дюймли AMOLED экран билан жиҳозланиб, Фулл ҲД+ рухсатини ва 90 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди. Дисплейнинг олд қисмида Горилла Гласс Виктус ҳимоя ойнаси ҳамда таниш капюссимон тирқиш сақланиб қолган. Шунингдек, экран атрофидаги кенг ҳошиялар ва пастки қисмдаги қалинроқ “бақалоқ” рамка ҳам ўз жойида қолгани эътиборга молик.
Қурилманинг аппарат таъминоти ҳам ўзгаришсиз қолган бўлиб, унинг асосини MediaTek Ҳелио G99 процессори ташкил этади. Базавий версия 4 GB тезкор хотира ва 128 ёки 256 GB доимий хотира билан таъминланади. Фойдаланувчилар қулайлиги учун ҳажми 2 TB гача бўлган микроСД хотира карталарини ўрнатиш имконияти ҳам мавжуд.
Камера ва аккумулятор имкониятлариФотошавққвозлар учун модел уч каррали асосий камера блоки билан жиҳозланган. Унга 50 мегапикселли асосий сенсор, 5 мегапикселли кенг бурчакли объектив ҳамда 2 мегапикселли макро камера киритилган. Олд камера эса анъанавий тарзда дисплейдаги кичик тирқишга жойлаштирилган. Гаджетнинг ўлчамлари 164,4 × 77,9 × 7,7 мм ни ташкил этиб, унинг оғирлиги 193 граммни ташкил қилади.
Автономлик масаласига келсак, смартфон 5000 мА·ч сиғимли аккумулятор ва 25 ваттли симли қувватлаш технологиясини олган. Корпус IP64 даражасида чанг ва намликдан ҳимояланган. Шунингдек, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 адаптерлари мавжуд. Ташқи дизайнда текис панеллар, вертикал камера блоки ва тугмалар жойлашган Кей Исланд элементи сақланиб қолган. Samsung, шунингдек, бошқа процессор билан ишлайдиган Galaxy A18 5G версиясини ҳам чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда.
…