Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)

·6·Спорт
Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)

Россиялик машҳур UFC жангчиси Шарабутдин Магомедов, кўпроқ «Шара Буллет» тахаллуси билан танилган, Москвада ўтказилган «Real American Freestyle» (RAF) номли эркин кураш ва грэпплинг турнирида шов-шувли натижа қайд этди. Ўзининг феноменал зарба бериш техникаси (ударник) билан донг таратган спортчи, бу гал бразилиялик жиу-житсу афсонаси Нейман Грейси (Neiman Gracie) устидан гиламда 11:3 ҳисобида мутлақ устунлик билан зафар қучди. Бу ғалаба Шара Буллетнинг универсал жангчи эканини яна бир бор исботлади.

Зарба устасидан кураш сабоғи: Жисмоний куч ва тактика

Баҳс олдидан кўпчилик экспертлар Шара Буллетнинг асосий устунлиги фақат тик турган ҳолатдаги жанг (стойка) бўлишини тахмин қилишганди. Бироқ, RAF гиламидаги тўқнашув бутунлай бошқача сценарий асосида кечган. Шарабутдин Магомедов баҳс бошиданоқ ўз рақибига нисбатан сезиларли жисмоний устунликка эга эканини намойиш этди. У фақат мудофааланиш билан чекланиб қолмай, балки фаол тарзда ҳужумга ўтди, муваффақиятли тейкдаунларни амалга оширди ва рақибининг грэпплинг усулларини моҳирлик билан зарарсизлантирди. Жанг давомида Шара Буллет ўзининг кураш маҳоратини намойиш этиб, Нейман Грейсига деярли ҳеч қандай имконият қолдирмади.

Грейси афсонаси ва Шаранинг UFC’даги келажаги

Таъкидлаш жоизки, Нейман Грейси шунчаки бразилиялик жангчи эмас. У замонавий жиу-житсу асосчилари ҳисобланган Грейси оиласининг бевосита вакили ва қора белбоғ соҳибидир. Бундай савиядаги рақиб устидан соф кураш (грэпплинг) қоидалари бўйича ғалаба қозониш — Шара Буллетнинг мудофаа кураши (defensive wrestling) ва партердаги ҳолати UFC’нинг топ-даражасига тайёр эканидан далолат беради. Бу натижа унинг келгусидаги UFC жангларида рақиблари учун қўшимча бош оғриғи бўлиши муқаррар.

Сизнингча, Шара Буллетнинг Грейси устидан курашдаги ушбу ғалабаси тасодифми ёки у ҳақиқатдан ҳам универсал жангчига айланиб улгурдими? Унинг курашдаги бундай салоҳияти UFC чемпионлик камари учун пойгада қанчалик ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Бугун, 08:32“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...Бугун, 08:28Ақлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиАқлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиБугун, 08:24“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалариБугун, 08:20Octagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлдиOctagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлдиБугун, 08:05Хамзат Чимаев Тайрон Вудлини эркин курашда қандай мағлуб этди? (видео)Хамзат Чимаев Тайрон Вудлини эркин курашда қандай мағлуб этди? (видео)Бугун, 08:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)