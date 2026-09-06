Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)
Россиялик машҳур UFC жангчиси Шарабутдин Магомедов, кўпроқ «Шара Буллет» тахаллуси билан танилган, Москвада ўтказилган «Real American Freestyle» (RAF) номли эркин кураш ва грэпплинг турнирида шов-шувли натижа қайд этди. Ўзининг феноменал зарба бериш техникаси (ударник) билан донг таратган спортчи, бу гал бразилиялик жиу-житсу афсонаси Нейман Грейси (Neiman Gracie) устидан гиламда 11:3 ҳисобида мутлақ устунлик билан зафар қучди. Бу ғалаба Шара Буллетнинг универсал жангчи эканини яна бир бор исботлади.
Зарба устасидан кураш сабоғи: Жисмоний куч ва тактика
Баҳс олдидан кўпчилик экспертлар Шара Буллетнинг асосий устунлиги фақат тик турган ҳолатдаги жанг (стойка) бўлишини тахмин қилишганди. Бироқ, RAF гиламидаги тўқнашув бутунлай бошқача сценарий асосида кечган. Шарабутдин Магомедов баҳс бошиданоқ ўз рақибига нисбатан сезиларли жисмоний устунликка эга эканини намойиш этди. У фақат мудофааланиш билан чекланиб қолмай, балки фаол тарзда ҳужумга ўтди, муваффақиятли тейкдаунларни амалга оширди ва рақибининг грэпплинг усулларини моҳирлик билан зарарсизлантирди. Жанг давомида Шара Буллет ўзининг кураш маҳоратини намойиш этиб, Нейман Грейсига деярли ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Грейси афсонаси ва Шаранинг UFC’даги келажаги
Таъкидлаш жоизки, Нейман Грейси шунчаки бразилиялик жангчи эмас. У замонавий жиу-житсу асосчилари ҳисобланган Грейси оиласининг бевосита вакили ва қора белбоғ соҳибидир. Бундай савиядаги рақиб устидан соф кураш (грэпплинг) қоидалари бўйича ғалаба қозониш — Шара Буллетнинг мудофаа кураши (defensive wrestling) ва партердаги ҳолати UFC’нинг топ-даражасига тайёр эканидан далолат беради. Бу натижа унинг келгусидаги UFC жангларида рақиблари учун қўшимча бош оғриғи бўлиши муқаррар.
Сизнингча, Шара Буллетнинг Грейси устидан курашдаги ушбу ғалабаси тасодифми ёки у ҳақиқатдан ҳам универсал жангчига айланиб улгурдими? Унинг курашдаги бундай салоҳияти UFC чемпионлик камари учун пойгада қанчалик ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…