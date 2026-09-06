Компани “Шалке” билан дурангдан сўнг Кейн ва Олисе нега захирада қолганини айтди

·2·Ўзбекистон
Компани “Шалке” билан дурангдан сўнг Кейн ва Олисе нега захирада қолганини айтди

Германия Бундеслигасининг 2-турида Мюнхеннинг «Бавария» клуби кутилмаганда сафарда «Шалке»га қарши баҳс олиб бориб, 0:0 ҳисобида дуранг қайд этди ва янги мавсумдаги илк қимматли очколарини бой берди. Мюнхенликларнинг асосий ҳужум қуроллари саналган Ҳарри Кейн ҳамда Майкл Олисенинг бошланғич таркибдан жой олмагани мухлислар ва немис матбуотида кескин саволларни юзага келтирди. Муросасиз кечган учрашув якунлангач, «Бавария» бош мураббийи Венсан Компани матбуот анжуманида журналистлар қаршисига чиқиб, юлдузларни захирада қолдириш қарорининг асл сабабларини батафсил очиқлади.

«Мантиқий қарор ва кечиккан таътил»: Компани ротация сабабларини тушунтирди

Бельгиялик мутахассис жамоа етакчиларининг майдонга тушмагани тактик эмас, балки соф жисмоний тайёргарлик билан боғлиқ бўлганини урғулади:

  • Кеч қайтган етакчилар: «Бу шунчаки мантиқий қарор эди. Улар таътилдан жуда кеч қайтишди», — дея Компани Кейн ва Олисенинг мавсумолди тайёргарлик жараёнига кечикиб қўшилганини қайд этди;

  • «Оснабрюк»га қарши кубок оғирлиги: «Германия кубоги доирасида “Оснабрюк”га қарши ўтган баҳс улардан жуда кўп жисмоний куч талаб қилди. Биз уларнинг кубок баҳсида ўйнашини хоҳлаган эдик»;

  • Қарор қабул қилиш палласи: Компани тиғиз тақвимни инобатга олиб, футболчиларнинг соғлиғини хавф остига қўймаслик йўлини танлаганини таъкидлади: «Шундан сўнг бугунги баҳс бўйича уларни асосий таркибда туширмаслик қарорини қабул қилишимга тўғри келди».

«Тўлиқ юкламага тайёр эмас»: Таваккалчиликдан қочиш стратегияси

Мутахассиснинг сўзларига кўра, юлдузларни зўриқтириш катта жароҳатларга олиб келиши мумкин эди:

  • Оптимал спорт формасининг йўқлиги: «Улар ҳали тўлиқ юкламани кўтариш учун оптимал ҳолатда эмас», — деб тушунтирди мураббий;

  • Мавсум бошидаги эҳтиёткорлик: «Шу сабабли уларни захирада қолдиришга қарор қилдик», — дея Компани олдинда турган Чемпионлар лигаси ва узоқ марафонда жамоа етакчиларини соғ-саломат сақлаб қолиш муҳимроқ эканини билдирди.

0:0 ҳисоби ва «Бавария» ҳужумидаги оқсоқлик

Мазкур қарор мураббий нуқтаи назаридан тўғри кўринса-да, майдондаги манзара мутлақо бошқача тус олди:

  • Голсиз сафар: Ҳарри Кейн ва Майкл Олисенинг майдонда йўқлиги «Бавария»нинг ҳужумдаги ўткирлигини кескин камайтирди; жамоа «Шалке»нинг зич ҳимоясини ёриб ўтишда совуққонлик етишмаслигига дуч келди;

  • Турнир жадвалидаги йўқотиш: Иккинчи турдаёқ очко йўқотган Мюнхен гранди чемпионлик пойгасидаги рақобатчиларига дастлабки имкониятни тақдим этди ва босим остида қолди.

Сизнингча, Венсан Компани Ҳарри Кейн ва Майкл Олисени захирада қолдириб тўғри қилдими ёки улар майдонга тушганида «Бавария» уч очкони нақд қилган бўлармиди? Мюнхенликларнинг Бундеслигадаги илк қоқилишига фақат чарчоқ омили сабабми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олиндиМиграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олиндиКеча, 12:03Йил охиригача 230 минг оила камбағалликдан чиқарилади: Президент ҳокимларга кескин талаб қўйдиЙил охиригача 230 минг оила камбағалликдан чиқарилади: Президент ҳокимларга кескин талаб қўйдиКеча, 11:43Шавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилдиШавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилдиКеча, 11:41«Даволаш иши» ўрнига янги тизим: Тиббиёт таълимида инқилобий ўзгаришлар бошланмоқда«Даволаш иши» ўрнига янги тизим: Тиббиёт таълимида инқилобий ўзгаришлар бошланмоқда04.09, 20:22Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғдиҚашқадарёда кутилмаганда қор ёғди04.09, 18:04Шавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот бердиШавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот берди04.09, 10:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)