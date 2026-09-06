Компани “Шалке” билан дурангдан сўнг Кейн ва Олисе нега захирада қолганини айтди
Германия Бундеслигасининг 2-турида Мюнхеннинг «Бавария» клуби кутилмаганда сафарда «Шалке»га қарши баҳс олиб бориб, 0:0 ҳисобида дуранг қайд этди ва янги мавсумдаги илк қимматли очколарини бой берди. Мюнхенликларнинг асосий ҳужум қуроллари саналган Ҳарри Кейн ҳамда Майкл Олисенинг бошланғич таркибдан жой олмагани мухлислар ва немис матбуотида кескин саволларни юзага келтирди. Муросасиз кечган учрашув якунлангач, «Бавария» бош мураббийи Венсан Компани матбуот анжуманида журналистлар қаршисига чиқиб, юлдузларни захирада қолдириш қарорининг асл сабабларини батафсил очиқлади.
«Мантиқий қарор ва кечиккан таътил»: Компани ротация сабабларини тушунтирди
Бельгиялик мутахассис жамоа етакчиларининг майдонга тушмагани тактик эмас, балки соф жисмоний тайёргарлик билан боғлиқ бўлганини урғулади:
Кеч қайтган етакчилар: «Бу шунчаки мантиқий қарор эди. Улар таътилдан жуда кеч қайтишди», — дея Компани Кейн ва Олисенинг мавсумолди тайёргарлик жараёнига кечикиб қўшилганини қайд этди;
«Оснабрюк»га қарши кубок оғирлиги: «Германия кубоги доирасида “Оснабрюк”га қарши ўтган баҳс улардан жуда кўп жисмоний куч талаб қилди. Биз уларнинг кубок баҳсида ўйнашини хоҳлаган эдик»;
Қарор қабул қилиш палласи: Компани тиғиз тақвимни инобатга олиб, футболчиларнинг соғлиғини хавф остига қўймаслик йўлини танлаганини таъкидлади: «Шундан сўнг бугунги баҳс бўйича уларни асосий таркибда туширмаслик қарорини қабул қилишимга тўғри келди».
«Тўлиқ юкламага тайёр эмас»: Таваккалчиликдан қочиш стратегияси
Мутахассиснинг сўзларига кўра, юлдузларни зўриқтириш катта жароҳатларга олиб келиши мумкин эди:
Оптимал спорт формасининг йўқлиги: «Улар ҳали тўлиқ юкламани кўтариш учун оптимал ҳолатда эмас», — деб тушунтирди мураббий;
Мавсум бошидаги эҳтиёткорлик: «Шу сабабли уларни захирада қолдиришга қарор қилдик», — дея Компани олдинда турган Чемпионлар лигаси ва узоқ марафонда жамоа етакчиларини соғ-саломат сақлаб қолиш муҳимроқ эканини билдирди.
0:0 ҳисоби ва «Бавария» ҳужумидаги оқсоқлик
Мазкур қарор мураббий нуқтаи назаридан тўғри кўринса-да, майдондаги манзара мутлақо бошқача тус олди:
Голсиз сафар: Ҳарри Кейн ва Майкл Олисенинг майдонда йўқлиги «Бавария»нинг ҳужумдаги ўткирлигини кескин камайтирди; жамоа «Шалке»нинг зич ҳимоясини ёриб ўтишда совуққонлик етишмаслигига дуч келди;
Турнир жадвалидаги йўқотиш: Иккинчи турдаёқ очко йўқотган Мюнхен гранди чемпионлик пойгасидаги рақобатчиларига дастлабки имкониятни тақдим этди ва босим остида қолди.
Сизнингча, Венсан Компани Ҳарри Кейн ва Майкл Олисени захирада қолдириб тўғри қилдими ёки улар майдонга тушганида «Бавария» уч очкони нақд қилган бўлармиди? Мюнхенликларнинг Бундеслигадаги илк қоқилишига фақат чарчоқ омили сабабми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…