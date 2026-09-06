Cенсациялар ва нокаутлар оқшоми: UFC Fight Night 287 асосий карди натижалари
Франция пойтахти Париж шаҳрида навбатдаги кутилмаган натижалар ва шиддатли қарама-қаршиликларга бой бўлган «UFC Fight Night 287» турнири ўз якунига етди. Муросасиз жангларга гувоҳ бўлган мазкур оқшомда ҳамюртимиз Нурсултон Рўзибоев, тожикистонлик Муҳаммад Наимов каби минтақамиз вакиллари қаторида Европанинг энг кучли нокаутчилари октагонга чиқди. Биринчи раунддаёқ қайд этилган чақмоқдек нокаутлар ва ҳакамларнинг баҳсли қарорлари билан ёдда қолган асосий кард тўқнашувлари турнирнинг ҳақиқий кульминациясига айланди.
Рўзибоевнинг Пейж билан қарама-қаршилиги ва кутилмаган зарбалар
Турнирнинг миллионлаб ўзбекистонлик ишқибозлар нигоҳида бўлган асосий воқеаси ўрта вазн тоифасида кечди:
Майкл Пейж – Нурсултон Рўзибоев баҳси: Ҳамюртимиз инглиз зарба устасига қарши тўлиқ 3 раунд матонат билан кураш олиб борди. Нурсултон бир неча бор муваффақиятли тейкдаунларни амалга оширган бўлса-да, масофани моҳирлик билан назорат қилган Пейж ҳакамлар қарори билан (29:28) ғалабани илиб кетди ва Рўзибоевнинг ғалабали сериясига чек қўйди;
Марказий Осиё жангчиларининг омадсиз оқшоми: Ярим енгил вазнда октагонга кўтарилган тожикистонлик Муҳаммад Наимов бельгиялик хавфли жангчи Лосен Кейта қаршисида ожиз қолди — Кейта баҳснинг илк раундидаёқ рақибини техник нокаутга учратиб, шов-шувли ғалаба қайд этди.
1-раунддаги шиддатли нокаутлар: Дебютантлар шоҳсупада
Франциялик мухлислар учун карднинг энг ёдда қоларли жиҳати маҳаллий юлдузларнинг дадил қадамлари бўлди:
Саладин Парнасснинг фантастик дебюти: Европанинг энг номдор ММА юлдузларидан бири Саладин Парнасс UFC’даги илк жангидаёқ лига фахрийси, тажрибали Дэн Хукерни биринчи раунднинг ўзида даҳшатли нокаутга учратиб, ташкилотга даҳшатли баёнот билан кириб келди;
Аксель Соладан чақмоқдек зарба: Яна бир енгил вазн тўқнашувида Аксель Сола ўз ҳамюрти Фарес Зиамни биринчи раундда нокаут қилиб, ўз дивизионидаги мавқеини кескин ошириб олди.
UFC Fight Night 287: Асосий карднинг расмий натижалари
Оқшом доирасида кечган барча марказий баҳслар қуйидагича кўриниш олди:
Енгил вазн: Саладин Парнасс Дэн Хукерни 1-раундда нокаут эвазига мағлуб этди;
Енгил вазн: Аксель Сола Фарес Зиам устидан 1-раундда нокаут билан зафар қучди;
Ўрта вазн: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоевни ҳакамларнинг якдил қарори (очколар) эвазига енгди;
Ярим ўрта вазн: Даниил Донченко Пунахеле Сорианони ҳакамлар қарорига (очколар) кўра таслим қилди;
Ярим енгил вазн: Кёртис Кэмпбелл 3-раундда Тревор Пикни бўғиш усули билан мағлубиятга учратди;
Ярим енгил вазн: Лосен Кейта Муҳаммад Наимов устидан 1-раундда техник нокаут эвазига ғалаба қозонди.
Сизнингча, Париж турнирининг энг ёрқин жангчиси ким бўлди — UFC оламига Дэн Хукерни қулатиб кириб келган Саладин Парнассми ёки Майкл Пейжми? Ҳамюртимиз Нурсултон Рўзибоевнинг ушбу оқшомдаги иштироки ва ҳакамлар қарори ҳақида нима деб ўйлайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…