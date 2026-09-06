Cенсациялар ва нокаутлар оқшоми: UFC Fight Night 287 асосий карди натижалари

·20·Спорт
Cенсациялар ва нокаутлар оқшоми: UFC Fight Night 287 асосий карди натижалари

Франция пойтахти Париж шаҳрида навбатдаги кутилмаган натижалар ва шиддатли қарама-қаршиликларга бой бўлган «UFC Fight Night 287» турнири ўз якунига етди. Муросасиз жангларга гувоҳ бўлган мазкур оқшомда ҳамюртимиз Нурсултон Рўзибоев, тожикистонлик Муҳаммад Наимов каби минтақамиз вакиллари қаторида Европанинг энг кучли нокаутчилари октагонга чиқди. Биринчи раунддаёқ қайд этилган чақмоқдек нокаутлар ва ҳакамларнинг баҳсли қарорлари билан ёдда қолган асосий кард тўқнашувлари турнирнинг ҳақиқий кульминациясига айланди.

Рўзибоевнинг Пейж билан қарама-қаршилиги ва кутилмаган зарбалар

Турнирнинг миллионлаб ўзбекистонлик ишқибозлар нигоҳида бўлган асосий воқеаси ўрта вазн тоифасида кечди:

  • Майкл Пейж – Нурсултон Рўзибоев баҳси: Ҳамюртимиз инглиз зарба устасига қарши тўлиқ 3 раунд матонат билан кураш олиб борди. Нурсултон бир неча бор муваффақиятли тейкдаунларни амалга оширган бўлса-да, масофани моҳирлик билан назорат қилган Пейж ҳакамлар қарори билан (29:28) ғалабани илиб кетди ва Рўзибоевнинг ғалабали сериясига чек қўйди;

  • Марказий Осиё жангчиларининг омадсиз оқшоми: Ярим енгил вазнда октагонга кўтарилган тожикистонлик Муҳаммад Наимов бельгиялик хавфли жангчи Лосен Кейта қаршисида ожиз қолди — Кейта баҳснинг илк раундидаёқ рақибини техник нокаутга учратиб, шов-шувли ғалаба қайд этди.

1-раунддаги шиддатли нокаутлар: Дебютантлар шоҳсупада

Франциялик мухлислар учун карднинг энг ёдда қоларли жиҳати маҳаллий юлдузларнинг дадил қадамлари бўлди:

  • Саладин Парнасснинг фантастик дебюти: Европанинг энг номдор ММА юлдузларидан бири Саладин Парнасс UFC’даги илк жангидаёқ лига фахрийси, тажрибали Дэн Хукерни биринчи раунднинг ўзида даҳшатли нокаутга учратиб, ташкилотга даҳшатли баёнот билан кириб келди;

  • Аксель Соладан чақмоқдек зарба: Яна бир енгил вазн тўқнашувида Аксель Сола ўз ҳамюрти Фарес Зиамни биринчи раундда нокаут қилиб, ўз дивизионидаги мавқеини кескин ошириб олди.

UFC Fight Night 287: Асосий карднинг расмий натижалари

Оқшом доирасида кечган барча марказий баҳслар қуйидагича кўриниш олди:

  • Енгил вазн: Саладин Парнасс Дэн Хукерни 1-раундда нокаут эвазига мағлуб этди;

  • Енгил вазн: Аксель Сола Фарес Зиам устидан 1-раундда нокаут билан зафар қучди;

  • Ўрта вазн: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоевни ҳакамларнинг якдил қарори (очколар) эвазига енгди;

  • Ярим ўрта вазн: Даниил Донченко Пунахеле Сорианони ҳакамлар қарорига (очколар) кўра таслим қилди;

  • Ярим енгил вазн: Кёртис Кэмпбелл 3-раундда Тревор Пикни бўғиш усули билан мағлубиятга учратди;

  • Ярим енгил вазн: Лосен Кейта Муҳаммад Наимов устидан 1-раундда техник нокаут эвазига ғалаба қозонди.

Сизнингча, Париж турнирининг энг ёрқин жангчиси ким бўлди — UFC оламига Дэн Хукерни қулатиб кириб келган Саладин Парнассми ёки Майкл Пейжми? Ҳамюртимиз Нурсултон Рўзибоевнинг ушбу оқшомдаги иштироки ва ҳакамлар қарори ҳақида нима деб ўйлайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Бугун, 08:41Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Бугун, 08:32“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...Бугун, 08:28Ақлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиАқлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиБугун, 08:24“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалариБугун, 08:20Octagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлдиOctagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлдиБугун, 08:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)