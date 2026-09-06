Космик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб боради
Ҳинд океанига муваффақиятли қўнган ва кутилмаганда сув юзасида бутун ҳолатда сақланиб қолган SpaceX компаниясига тегишли Starship S40 космик кемаси Техасдаги Starbase базасига қайтарилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ноёб денгиз экспедицияси якунланиб, синовдан ўтган аппарат ўз базасига жорий йилнинг 8-октябрь куни олиб келиниши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур космик кема июль ойида бўлиб ўтган 13-синов парвозида фаол қатнашган эди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу ўн учинчи дебют Starship дастури тарихидаги энг муваффақиятли уринишлардан бирига айланди. Парвоз давомида юқори босқич барча олтита двигателининг иш қобилиятини тўлиқ сақлаб қолган ҳолда атмосфера қатламидан муваффақиятли ўтди ва Ҳинд океанига жуда юмшоқ тарзда келиб қўнди.
Асосий кутилмаган ҳолат эса кема сувга қўнганидан кейин юзага келди. Одатда SpaceX прототипларни қайтариб олишни режалаштирмас эди, бироқ S40 аввалгидек портлаб кетмади, сув остига чўкмади, ўз зичлигини тўлиқ сақлаб қолди ва Австралия қирғоқларидан тахминан 1500 километр узоқликда океанда сузиб юришда давом этди.
Ноёб қутқарув операцияси тафсилотлариКеманинг кутилмаган ҳолатда сувда сузиб юриши компания муҳандисларини ғайриоддий қутқарув операциясини бошлашга ундади. Дастлаб Starship томонига Го Аустралис кемаси яқинлашди, кейинчалик эса бу жараёнга Норманд Ranger ҳамда Скиммер Тиде кемалари ҳам муваффақиятли равишда қўшилди.
Ҳозирги вақтда қимматбаҳо аппаратни белгиланган манзилга етказиб бериш вазифаси Боскалис Форте кемасига юклатилган. Ушбу йирик кема Африка қитъасини айланиб ўтиб, Атлантика океани орқали АҚШнинг Техас штатидаги Браунсвилл шаҳрига қараб ҳаракатланмоқда.
Муҳандислар учун ноёб имкониятАгар белгиланган денгиз графигида ўзгаришлар юз бермаса, S40 иштирокидаги мазкур ноёб транспорт саёҳати октябрь ойининг иккинчи ҳафтасида ўз ниҳоясига етади. Starbase базасига етиб келгач, SpaceX муҳандислари тарихда илк бор космик фазони забт этиб қайтган кемани бевосита яқиндан ва ҳар томонлама батафсил ўрганиш имкониятига эга бўладилар.
Мазкур текширувлар келгусидаги Starship парвозлари хавфсизлигини ошириш ҳамда келгусги космик қурилмалар конструкциясини янада такомиллаштириш йўлида муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.
…