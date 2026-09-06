Космик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб боради

·1·Техно
Космик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб боради

Ҳинд океанига муваффақиятли қўнган ва кутилмаганда сув юзасида бутун ҳолатда сақланиб қолган SpaceX компаниясига тегишли Starship S40 космик кемаси Техасдаги Starbase базасига қайтарилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ноёб денгиз экспедицияси якунланиб, синовдан ўтган аппарат ўз базасига жорий йилнинг 8-октябрь куни олиб келиниши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур космик кема июль ойида бўлиб ўтган 13-синов парвозида фаол қатнашган эди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу ўн учинчи дебют Starship дастури тарихидаги энг муваффақиятли уринишлардан бирига айланди. Парвоз давомида юқори босқич барча олтита двигателининг иш қобилиятини тўлиқ сақлаб қолган ҳолда атмосфера қатламидан муваффақиятли ўтди ва Ҳинд океанига жуда юмшоқ тарзда келиб қўнди.

Асосий кутилмаган ҳолат эса кема сувга қўнганидан кейин юзага келди. Одатда SpaceX прототипларни қайтариб олишни режалаштирмас эди, бироқ S40 аввалгидек портлаб кетмади, сув остига чўкмади, ўз зичлигини тўлиқ сақлаб қолди ва Австралия қирғоқларидан тахминан 1500 километр узоқликда океанда сузиб юришда давом этди.

Ноёб қутқарув операцияси тафсилотлари

Кеманинг кутилмаган ҳолатда сувда сузиб юриши компания муҳандисларини ғайриоддий қутқарув операциясини бошлашга ундади. Дастлаб Starship томонига Го Аустралис кемаси яқинлашди, кейинчалик эса бу жараёнга Норманд Ranger ҳамда Скиммер Тиде кемалари ҳам муваффақиятли равишда қўшилди.

Ҳозирги вақтда қимматбаҳо аппаратни белгиланган манзилга етказиб бериш вазифаси Боскалис Форте кемасига юклатилган. Ушбу йирик кема Африка қитъасини айланиб ўтиб, Атлантика океани орқали АҚШнинг Техас штатидаги Браунсвилл шаҳрига қараб ҳаракатланмоқда.

Муҳандислар учун ноёб имконият

Агар белгиланган денгиз графигида ўзгаришлар юз бермаса, S40 иштирокидаги мазкур ноёб транспорт саёҳати октябрь ойининг иккинчи ҳафтасида ўз ниҳоясига етади. Starbase базасига етиб келгач, SpaceX муҳандислари тарихда илк бор космик фазони забт этиб қайтган кемани бевосита яқиндан ва ҳар томонлама батафсил ўрганиш имкониятига эга бўладилар.

Мазкур текширувлар келгусидаги Starship парвозлари хавфсизлигини ошириш ҳамда келгусги космик қурилмалар конструкциясини янада такомиллаштириш йўлида муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.

StarshipSpaceXТехнологияКосмосЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy A18 4G тақдимотигача фош қилинди: эски модел қимматлашадимиSamsung Galaxy A18 4G тақдимотигача фош қилинди: эски модел қимматлашадимиБугун, 01:52Ноутбуклар нархи нега ошмоқда: асосий қисмлар таннархи 70 фоизга етдиНоутбуклар нархи нега ошмоқда: асосий қисмлар таннархи 70 фоизга етдиКеча, 22:57Моторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқдаМоторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқдаКеча, 22:24Tecno компанияси рамкасиз экранли янги концептуал смартфонини намойиш этдиTecno компанияси рамкасиз экранли янги концептуал смартфонини намойиш этдиКеча, 21:26Samsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширадиSamsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширадиКеча, 20:52Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирдиАнтарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирдиКеча, 18:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди