Ақлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирди
Италия А Сериясининг 3-тури доирасида пойтахт Римдаги «Олимпико» стадионида кечган марказий тўқнашув ҳақиқий футбол триллерига айланди. Мавсумни кўтаринки руҳда бошлаган «Рома» ўз майдонида Бергамонинг хавфли «Аталанта» клубини қабул қилди. Учрашув давомида ҳисобда ортда қолиб, мағлубият ёқасига келиб қолган римликлар асосий вақтнинг сўнгги сониялари ҳамда ҳакам қўшиб берган дақиқаларда ҳақиқий мўъжиза кўрсатиб, 2:1 ҳисобида иродали ва шов-шувли ғалабани илиб кетди.
90-дақиқадан кейинги драма: 3 дақиқа ичида бой берилган ғалаба
Баҳснинг асосий воқеалари иккинчи бўлимда юз бериб, таблодаги рақамлар кутилмаган тарзда ўзгарди:
Эдерсондан совуқ душ: Иккинчи бўлим бошланиши билан — 47-дақиқада «Аталанта»нинг бразилиялик яримҳимоячиси Эдерсон римликлар мудофаасидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (0:1);
Римликларнинг узоқ давом этган босими: «Жаллоросси» баҳс давомида мувозанатни тиклаш учун тинимсиз ҳужум уюштирди, бироқ бергамоликларнинг тартибли мудофааси ва дарвозабон Карнесеккининг ҳаракатлари узоқ вақт давомида голга тўсқинлик қилди;
Эрмосодан 90-дақиқадаги нажот: Асосий вақтнинг сўнгги дақиқасида «Рома»нинг испаниялик тажрибали ҳимоячиси Марио Эрмосо олдинга ташланиб, муҳим голни урди ва ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;
Матиас Зуледан 90+3-дақиқадаги ғалаба зарбаси: Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқалар тугаши арафасида — 90+3-дақиқада захирадан майдонга тушган аргентиналик истеъдод Матиас Зуле рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, бутун «Олимпико» стадионини оёққа турғизди (2:1).
Тактик бурилиш ва захира кучларининг самараси
Учрашув тақдирида мураббийлар штабининг ўз вақтида амалга оширган қарорлари ҳал қилувчи аҳамият касб этди:
Зуленинг қаҳрамонлиги: 55-дақиқада Лулли ўрнига майдонга ташланган Матиас Зуле ўйин темпини кескин ошириб, якунда уч очко келтирган олтин тўп муаллифига айланди;
Таркибдаги ўзгаришлар: Баҳснинг иккинчи ярмида Рим клуби Молина, Балерди, Жиларди ва Кастроларни майдонга ташлаб, ҳужумкорликни максимал даражага чиқарди;
«Аталанта»нинг таслим бўлиши: Меҳмонлар сафида Франк Кессие, Заппакоста, Залевски ва Пашаличлар захирадан тушиб, ҳисобни ушлаб қолишга уринган бўлса-да, сўнгги дақиқалардаги концентрациянинг йўқолиши уларга қимматга тушди.
А Серия турнир жадвали: 3 турда 9 очко ва мутлақ етакчилик
Ушбу драматик камбэк «Рома»нинг янги мавсумдаги чемпионлик амбицияларини янада мустаҳкамлади:
100 фоизлик кўрсаткич: Римликлар дастлабки 3 та турнинг барчасида зафар қучиб, жами 9 очко билан А Серия жадвалининг энг юқори поғонасини банд этиб турибди;
«Аталанта» 7-ўринда: Очкони қўлдан бой берган Бергамо клуби 6 очко билан мусобақа жадвалининг 7-поғонасига жойлашди.
Сизнингча, «Рома»нинг 90-дақиқадан кейин қайд этган ушбу 180 сониялик камбэки жамоанинг чемпионлик руҳидан даракми ёки «Аталанта» мудофаасининг кечириб бўлмас эътиборсизлиги натижасими? Матиас Зуле ва Марио Эрмосо жуфтлигининг қаҳрамонлигига қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…