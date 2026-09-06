Ақлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирди

·30·Спорт
Ақлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирди

Италия А Сериясининг 3-тури доирасида пойтахт Римдаги «Олимпико» стадионида кечган марказий тўқнашув ҳақиқий футбол триллерига айланди. Мавсумни кўтаринки руҳда бошлаган «Рома» ўз майдонида Бергамонинг хавфли «Аталанта» клубини қабул қилди. Учрашув давомида ҳисобда ортда қолиб, мағлубият ёқасига келиб қолган римликлар асосий вақтнинг сўнгги сониялари ҳамда ҳакам қўшиб берган дақиқаларда ҳақиқий мўъжиза кўрсатиб, 2:1 ҳисобида иродали ва шов-шувли ғалабани илиб кетди.

90-дақиқадан кейинги драма: 3 дақиқа ичида бой берилган ғалаба

Баҳснинг асосий воқеалари иккинчи бўлимда юз бериб, таблодаги рақамлар кутилмаган тарзда ўзгарди:

  • Эдерсондан совуқ душ: Иккинчи бўлим бошланиши билан — 47-дақиқада «Аталанта»нинг бразилиялик яримҳимоячиси Эдерсон римликлар мудофаасидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (0:1);

  • Римликларнинг узоқ давом этган босими: «Жаллоросси» баҳс давомида мувозанатни тиклаш учун тинимсиз ҳужум уюштирди, бироқ бергамоликларнинг тартибли мудофааси ва дарвозабон Карнесеккининг ҳаракатлари узоқ вақт давомида голга тўсқинлик қилди;

  • Эрмосодан 90-дақиқадаги нажот: Асосий вақтнинг сўнгги дақиқасида «Рома»нинг испаниялик тажрибали ҳимоячиси Марио Эрмосо олдинга ташланиб, муҳим голни урди ва ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;

  • Матиас Зуледан 90+3-дақиқадаги ғалаба зарбаси: Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқалар тугаши арафасида — 90+3-дақиқада захирадан майдонга тушган аргентиналик истеъдод Матиас Зуле рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, бутун «Олимпико» стадионини оёққа турғизди (2:1).

Тактик бурилиш ва захира кучларининг самараси

Учрашув тақдирида мураббийлар штабининг ўз вақтида амалга оширган қарорлари ҳал қилувчи аҳамият касб этди:

  • Зуленинг қаҳрамонлиги: 55-дақиқада Лулли ўрнига майдонга ташланган Матиас Зуле ўйин темпини кескин ошириб, якунда уч очко келтирган олтин тўп муаллифига айланди;

  • Таркибдаги ўзгаришлар: Баҳснинг иккинчи ярмида Рим клуби Молина, Балерди, Жиларди ва Кастроларни майдонга ташлаб, ҳужумкорликни максимал даражага чиқарди;

  • «Аталанта»нинг таслим бўлиши: Меҳмонлар сафида Франк Кессие, Заппакоста, Залевски ва Пашаличлар захирадан тушиб, ҳисобни ушлаб қолишга уринган бўлса-да, сўнгги дақиқалардаги концентрациянинг йўқолиши уларга қимматга тушди.

А Серия турнир жадвали: 3 турда 9 очко ва мутлақ етакчилик

Ушбу драматик камбэк «Рома»нинг янги мавсумдаги чемпионлик амбицияларини янада мустаҳкамлади:

  • 100 фоизлик кўрсаткич: Римликлар дастлабки 3 та турнинг барчасида зафар қучиб, жами 9 очко билан А Серия жадвалининг энг юқори поғонасини банд этиб турибди;

  • «Аталанта» 7-ўринда: Очкони қўлдан бой берган Бергамо клуби 6 очко билан мусобақа жадвалининг 7-поғонасига жойлашди.

Сизнингча, «Рома»нинг 90-дақиқадан кейин қайд этган ушбу 180 сониялик камбэки жамоанинг чемпионлик руҳидан даракми ёки «Аталанта» мудофаасининг кечириб бўлмас эътиборсизлиги натижасими? Матиас Зуле ва Марио Эрмосо жуфтлигининг қаҳрамонлигига қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Бугун, 08:41Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Бугун, 08:32“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...Бугун, 08:28“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалариБугун, 08:20Octagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлдиOctagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлдиБугун, 08:05Хамзат Чимаев Тайрон Вудлини эркин курашда қандай мағлуб этди? (видео)Хамзат Чимаев Тайрон Вудлини эркин курашда қандай мағлуб этди? (видео)Бугун, 08:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)