Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши шиддатли жангда мағлуб бўлди...
Франция пойтахтида бўлиб ўтган «UFC Paris» турнирининг асосий кардида миллионлаб ўзбекистонлик мухлислар интиқлик билан кутган қарама-қаршилик бўлиб ўтди. Ўрта вазн тоифасида октагонга кўтарилган ҳамюртимиз Нурсултон Рўзибоев англиялик таниқли ва хавфли нокаутчи Майкл Пейжга (MVP) қарши муросасиз жанг олиб борди. Тўлиқ 3 раунд давом этган кескин ва асабий тўқнашувда ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба инглиз спортчисига насиб этди ва ҳамюртимизнинг UFC’даги мағлубиятсиз сериясига нуқта қўйилди.
Октагондаги 3 раундлик кураш: Тейкдаунлар ва 29:28 ҳисоби
Жанг аввалидан икки хил услуб — Пейжнинг ноодатий зарбалар мактаби ва Рўзибоевнинг курашдаги босими тўқнашуви сифатида қаралди:
Партерга ўтказишдаги муваффақиятлар: Нурсултон жанг давомида бир нечта аниқ ва муваффақиятли тейкдаунларни амалга ошириб, рақибини ерга қулатишга ва устунликни ўз қўлига олишга муваффақ бўлди;
Пейжнинг масофавий устунлиги: Бироқ тик турган ҳолатдаги (стойка) алмашинувларда 39 ёшли инглиз жангчиси масофани моҳирлик билан назорат қилди ва аниқ зарбалари эвазига очко жамғариб борди;
Ҳакамларнинг якдил хулосаси: Тўлиқ давом этган 15 дақиқалик масофа якунида барча ён ҳакамлар 29:28 ҳисобида ғалабани Майкл Пейж фойдасига ҳал қилишди.
Синган серия ва Рўзибоевнинг октагондаги кўрсаткичлари
Мазкур қарама-қаршилик ўзбекистонлик жангчи учун муҳим бурилиш нуқтаси бўлди:
Кетма-кет 3 ғалабалик серия тугади: Ушбу мағлубият 32 ёшли Рўзибоевнинг дунёнинг энг нуфузли промоушени бўлмиш UFC октагонидаги кетма-кет 3 та ёрқин ғалабасига барҳам берди;
Янгиланган профессионал рекорд: Фаолияти давомида улкан тажриба тўплаган Нурсултоннинг профессионал ММА’даги умумий рекорди эндиликда 37 та ғалаба, 10 та мағлубият, 2 та дуранг ва 2 та натижасиз жангни ташкил этмоқда;
Матонат ва тажриба: Мағлубиятга қарамай, Рўзибоев дивизионнинг энг хавфли зарба усталаридан бирига қарши охиригача муносиб рақобат кўрсатди.
39 ёшли Пейжнинг давом этаётган юриши
Инглиз жангчиси ўзининг катта ёшига қарамай, дивизион элитасида эканини яна бир карра исботлади:
Кетма-кет тўртинчи муваффақият: Майкл Пейж ушбу ғалабаси орқали ўз ҳисобидаги мағлубиятсиз юришини кетма-кет 4 та баҳсга етказди;
26-ғалаба қайд этилди: Пейжнинг профессионал ММА рекорди 26 ғалаба ва бор-йўғи 3 та мағлубиятдан иборат бўлиб, у ўрта вазн тоифасининг юқори ўринлари сари дадил ҳаракатини давом эттирмоқда.
Сизнингча, ҳакамларнинг 29:28 ҳисобидаги қарори жанг манзарасини тўлиқ ва холис акс эттирдими? Нурсултон Рўзибоевга Пейжни тўлиқ таслим этиш учун нима етишмади — партердаги назоратни ушлаб қолишми ёки тик турган ҳолатдаги зарбалар етишмовчилиги? Ҳамюртимизнинг кейинги қадамлари қандай бўлиши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…