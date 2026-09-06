Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши шиддатли жангда мағлуб бўлди...

·54·Спорт
Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши шиддатли жангда мағлуб бўлди...

Франция пойтахтида бўлиб ўтган «UFC Paris» турнирининг асосий кардида миллионлаб ўзбекистонлик мухлислар интиқлик билан кутган қарама-қаршилик бўлиб ўтди. Ўрта вазн тоифасида октагонга кўтарилган ҳамюртимиз Нурсултон Рўзибоев англиялик таниқли ва хавфли нокаутчи Майкл Пейжга (MVP) қарши муросасиз жанг олиб борди. Тўлиқ 3 раунд давом этган кескин ва асабий тўқнашувда ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба инглиз спортчисига насиб этди ва ҳамюртимизнинг UFC’даги мағлубиятсиз сериясига нуқта қўйилди.

Октагондаги 3 раундлик кураш: Тейкдаунлар ва 29:28 ҳисоби

Жанг аввалидан икки хил услуб — Пейжнинг ноодатий зарбалар мактаби ва Рўзибоевнинг курашдаги босими тўқнашуви сифатида қаралди:

  • Партерга ўтказишдаги муваффақиятлар: Нурсултон жанг давомида бир нечта аниқ ва муваффақиятли тейкдаунларни амалга ошириб, рақибини ерга қулатишга ва устунликни ўз қўлига олишга муваффақ бўлди;

  • Пейжнинг масофавий устунлиги: Бироқ тик турган ҳолатдаги (стойка) алмашинувларда 39 ёшли инглиз жангчиси масофани моҳирлик билан назорат қилди ва аниқ зарбалари эвазига очко жамғариб борди;

  • Ҳакамларнинг якдил хулосаси: Тўлиқ давом этган 15 дақиқалик масофа якунида барча ён ҳакамлар 29:28 ҳисобида ғалабани Майкл Пейж фойдасига ҳал қилишди.

Синган серия ва Рўзибоевнинг октагондаги кўрсаткичлари

Мазкур қарама-қаршилик ўзбекистонлик жангчи учун муҳим бурилиш нуқтаси бўлди:

  • Кетма-кет 3 ғалабалик серия тугади: Ушбу мағлубият 32 ёшли Рўзибоевнинг дунёнинг энг нуфузли промоушени бўлмиш UFC октагонидаги кетма-кет 3 та ёрқин ғалабасига барҳам берди;

  • Янгиланган профессионал рекорд: Фаолияти давомида улкан тажриба тўплаган Нурсултоннинг профессионал ММА’даги умумий рекорди эндиликда 37 та ғалаба, 10 та мағлубият, 2 та дуранг ва 2 та натижасиз жангни ташкил этмоқда;

  • Матонат ва тажриба: Мағлубиятга қарамай, Рўзибоев дивизионнинг энг хавфли зарба усталаридан бирига қарши охиригача муносиб рақобат кўрсатди.

39 ёшли Пейжнинг давом этаётган юриши

Инглиз жангчиси ўзининг катта ёшига қарамай, дивизион элитасида эканини яна бир карра исботлади:

  • Кетма-кет тўртинчи муваффақият: Майкл Пейж ушбу ғалабаси орқали ўз ҳисобидаги мағлубиятсиз юришини кетма-кет 4 та баҳсга етказди;

  • 26-ғалаба қайд этилди: Пейжнинг профессионал ММА рекорди 26 ғалаба ва бор-йўғи 3 та мағлубиятдан иборат бўлиб, у ўрта вазн тоифасининг юқори ўринлари сари дадил ҳаракатини давом эттирмоқда.

Сизнингча, ҳакамларнинг 29:28 ҳисобидаги қарори жанг манзарасини тўлиқ ва холис акс эттирдими? Нурсултон Рўзибоевга Пейжни тўлиқ таслим этиш учун нима етишмади — партердаги назоратни ушлаб қолишми ёки тик турган ҳолатдаги зарбалар етишмовчилиги? Ҳамюртимизнинг кейинги қадамлари қандай бўлиши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Бугун, 08:41Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Бугун, 08:32“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...Бугун, 08:28Ақлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиАқлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиБугун, 08:24“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалариБугун, 08:20Octagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлдиOctagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлдиБугун, 08:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)