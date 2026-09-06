Хамзат Чимаев Тайрон Вудлини эркин курашда қандай мағлуб этди? (видео)

·34·Спорт
Хамзат Чимаев Тайрон Вудлини эркин курашда қандай мағлуб этди? (видео)

Яқин ўтмишда UFC октагонини ларзага солган машҳур жангчилар эркин кураш гиламида куч синашди. Москвадаги муҳташам «Мытищи Арена» мезбонлик қилган «Real American Freestyle» (RAF) промоушенининг марказий оқшомида Хамзат Чимаев собиқ UFC чемпиони Тайрон Вудлига қарши баҳс олиб борди. ММА эмас, балки соф эркин кураш қоидалари асосида кечган мазкур шов-шувли қарама-қаршилик кутилмаганда чақмоқдек тезкор якун топди — Чимаев америкалик тажрибали кураш устасини дастлабки раунднинг ўзидаёқ гиламга босиб, соф ғалабани расмийлаштирди.

94 сониялик блицкриг: Гиламдаги мутлақ босим ва соф ғалаба

Баҳс 195 фунт (тахминан 88.4 кг) бўлган оралиқ вазн (catchweight) тоифасида кечди ва Хамзат илк сониялардан ташаббусни тўлиқ қўлга олди:

  • Тезкор 2-0 ҳисоби: Ҳакам ҳуштаги чалиниши билан босимни оширган Чимаев кучли зарба ва суриш ҳаракати билан Вудлини гиламдан ташқарига чиқариб юбориб, баҳс бошидаёқ 2-0 ҳисобида олдинга ўтиб олди;

  • Вудлининг ҳужуми ва қарши зарба: Америкалик собиқ чемпион ҳисобни тенглаштириш учун олдинга интилиб, таваккалга қўл урган паллада Хамзат унинг ҳаракатини совуққонлик билан қайтарди;

  • Даҳшатли силкитиш ва тушев: Чимаев рақибини мувозанатдан чиқариб, қаттиқ силкитган ҳолда гиламга қулатди ва 1 дақиқаю 34-сонияда (94 сония) Вудлининг иккала елкасини ерга босиб қўйиб, баҳсни соф ғалаба — тушев (pinfall) билан муддатидан олдин якунлади.

Америка кураш мактаби устидан сабоқ: Вудли курашда ҳам ожиз қолди

Тайрон Вудли ММА’га қадам қўйишдан аввал АҚШ талабалар лигасида (NCAA Division I) юқори даражадаги All-American мақомига эга эркин курашчи сифатида танилган эди. Бироқ:

  • Даражалар фарқи: Кавказ кураш мактабининг агрессив босими ва оғир жисмоний устунлиги америкалик 40 ёшдан ошган фахрий учун ҳаддан ташқари оғирлик қилди;

  • Мудофаанинг бузилиши: Вудлининг тейкдаунлардан ҳимояланиш борасидаги бой тажрибаси Чимаевнинг кутилмаган ва чаққон усулларига тўсиқ бўла олмади.

RAF промоушенида 2:0: Хамзатнинг гиламдаги юриши давом этади

Ушбу ёрқин муваффақият Чимаевнинг эркин кураш йўналишидаги янги карьерасида муҳим поғона бўлди:

  • Иккинчи соф ғалаба: Хамзат мазкур ташкилотда ўз кўрсаткичини 2:0 кўринишига келтириб олди;

  • Дэнисдан кейинги муваффақият: Бунга қадар Чимаев RAF доирасида грэпплинг бўйича таниқли спортчи Диллон Дэнисни ҳам мағлубиятга учратган эди;

  • Универсал маҳорат: Октагонда ҳам, соф кураш гиламида ҳам бирдек ҳукмронлик қилаётган жангчи ММА юлдузларини ҳар қандай қоида асосида таслим этишга қодирлигини намойиш этди.

Сизнингча, Хамзат Чимаевнинг Тайрон Вудлини бор-йўғи 94 сония ичида «тушев» ҳолатига тушириши унинг соф кураш бўйича жаҳон даражасида эканини исботлайдими ёки Вудли ўз спорт формасини буткул йўқотиб бўлганми? Чимаевни кейинги кураш баҳсида қайси номдор рақибга қарши кўришни истардингиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Бугун, 08:41Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Бугун, 08:32“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...Бугун, 08:28Ақлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиАқлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиБугун, 08:24“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалариБугун, 08:20Octagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлдиOctagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлдиБугун, 08:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)