Хамзат Чимаев Тайрон Вудлини эркин курашда қандай мағлуб этди? (видео)
Яқин ўтмишда UFC октагонини ларзага солган машҳур жангчилар эркин кураш гиламида куч синашди. Москвадаги муҳташам «Мытищи Арена» мезбонлик қилган «Real American Freestyle» (RAF) промоушенининг марказий оқшомида Хамзат Чимаев собиқ UFC чемпиони Тайрон Вудлига қарши баҳс олиб борди. ММА эмас, балки соф эркин кураш қоидалари асосида кечган мазкур шов-шувли қарама-қаршилик кутилмаганда чақмоқдек тезкор якун топди — Чимаев америкалик тажрибали кураш устасини дастлабки раунднинг ўзидаёқ гиламга босиб, соф ғалабани расмийлаштирди.
94 сониялик блицкриг: Гиламдаги мутлақ босим ва соф ғалаба
Баҳс 195 фунт (тахминан 88.4 кг) бўлган оралиқ вазн (catchweight) тоифасида кечди ва Хамзат илк сониялардан ташаббусни тўлиқ қўлга олди:
Тезкор 2-0 ҳисоби: Ҳакам ҳуштаги чалиниши билан босимни оширган Чимаев кучли зарба ва суриш ҳаракати билан Вудлини гиламдан ташқарига чиқариб юбориб, баҳс бошидаёқ 2-0 ҳисобида олдинга ўтиб олди;
Вудлининг ҳужуми ва қарши зарба: Америкалик собиқ чемпион ҳисобни тенглаштириш учун олдинга интилиб, таваккалга қўл урган паллада Хамзат унинг ҳаракатини совуққонлик билан қайтарди;
Даҳшатли силкитиш ва тушев: Чимаев рақибини мувозанатдан чиқариб, қаттиқ силкитган ҳолда гиламга қулатди ва 1 дақиқаю 34-сонияда (94 сония) Вудлининг иккала елкасини ерга босиб қўйиб, баҳсни соф ғалаба — тушев (pinfall) билан муддатидан олдин якунлади.
Америка кураш мактаби устидан сабоқ: Вудли курашда ҳам ожиз қолди
Тайрон Вудли ММА’га қадам қўйишдан аввал АҚШ талабалар лигасида (NCAA Division I) юқори даражадаги All-American мақомига эга эркин курашчи сифатида танилган эди. Бироқ:
Даражалар фарқи: Кавказ кураш мактабининг агрессив босими ва оғир жисмоний устунлиги америкалик 40 ёшдан ошган фахрий учун ҳаддан ташқари оғирлик қилди;
Мудофаанинг бузилиши: Вудлининг тейкдаунлардан ҳимояланиш борасидаги бой тажрибаси Чимаевнинг кутилмаган ва чаққон усулларига тўсиқ бўла олмади.
RAF промоушенида 2:0: Хамзатнинг гиламдаги юриши давом этади
Ушбу ёрқин муваффақият Чимаевнинг эркин кураш йўналишидаги янги карьерасида муҳим поғона бўлди:
Иккинчи соф ғалаба: Хамзат мазкур ташкилотда ўз кўрсаткичини 2:0 кўринишига келтириб олди;
Дэнисдан кейинги муваффақият: Бунга қадар Чимаев RAF доирасида грэпплинг бўйича таниқли спортчи Диллон Дэнисни ҳам мағлубиятга учратган эди;
Универсал маҳорат: Октагонда ҳам, соф кураш гиламида ҳам бирдек ҳукмронлик қилаётган жангчи ММА юлдузларини ҳар қандай қоида асосида таслим этишга қодирлигини намойиш этди.
Сизнингча, Хамзат Чимаевнинг Тайрон Вудлини бор-йўғи 94 сония ичида «тушев» ҳолатига тушириши унинг соф кураш бўйича жаҳон даражасида эканини исботлайдими ёки Вудли ўз спорт формасини буткул йўқотиб бўлганми? Чимаевни кейинги кураш баҳсида қайси номдор рақибга қарши кўришни истардингиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…