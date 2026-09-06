“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...

·20·Спорт
“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...

Саудия Арабистони Пролигасининг 5-тури доирасида кечган марказий тўқнашув бутун жаҳон футболи ихлосмандлари кутган ҳақиқий супердербига айланди. Жидда шаҳрида кечган кескин қарама-қаршиликда «Ал Иттиҳод» ўз майдонида юлдузлар жамланган «Ан Наср» клубини қабул қилиб, 2:1 ҳисобида муҳим ва оғир ғалабани қўлга киритди. Таркибида Криштиану Роналду, Садио Мане, Жоау Фелиш ва Кингсли Коман сингари жаҳон юлдузлари тўлиқ куч билан ҳаракат қилган риёзликлар янги мавсумдаги дастлабки мағлубиятини тан олишга мажбур бўлишди.

Жорж Иленикенадан 23 дақиқалик бенефис: Ўйин тақдири қандай ҳал бўлди?

Учрашув мезбонларнинг кескин ва шиддатли босими билан бошланди:

  • 4-дақиқадаги совуқ душ: Баҳс бошланиши биланоқ мезбонлар ҳужумчиси Жорж Иленикена рақиб жарима майдони ичида юзага келган палладан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (1:0);

  • 23-дақиқада дубль: «Ан Наср» мудофааси хатоларидан моҳирлик билан фойдаланган Иленикена ўзининг иккинчи тўпини киритиб, «Ал Иттиҳод»нинг устунлигини мустаҳкамлади (2:0);

  • Габриел Анжелонинг жавоби: 36-дақиқада меҳмонлар сафида ёш бразилиялик Габриел Анжело ҳисобни қисқартириб, интригани қайтарди (2:1);

  • Иккинчи бўлимдаги темир интизом: Иккинчи бўлимда Ричард Риос ва Юссеф Эн-Несириларни майдонга туширган мезбонлар тартибли ҳимояланиб, ҳисобни учрашув сўнгигача сақлаб қолишни уддалади.

Роналдунинг сокин оқшоми ва юлдузли ҳужум чизиғининг тўхтатилиши

Криштиану Роналду бошчилигидаги ҳужум учлиги кутилган натижани тақдим эта олмади:

  • Роналду тўлиқ 90 дақиқада самарасиз: Португалиялик афсона баҳснинг бошидан охиригача майдонда ҳаракат қилди, бироқ рақиб ҳимоячилари Данило Перейра ва Ҳассан Кадеш томонидан қаттиқ назорат остига олиниб, бирорта ҳам гол ёки ассист қайд эта олмади;

  • Мане, Фелиш ва Коман босими камлик қилди: Ҳужум чизиғининг бошқа етакчилари ҳам «Ал Иттиҳод» посбони Предраг Райкович дарвозасига иккинчи тўпни киритиш йўлини топа олишмади;

  • «Ан Наср»нинг мағлубиятсиз серияси синди: Мавсумни кўтаринки руҳда бошлаган риёзликлар 5-турга келиб илк бор очкосиз қолди.

Турнир жадвали: Жиддаликлар етакчиларга яқинлашди

Мазкур дерби чемпионатнинг юқори қисмидаги кучлар нисбатини жиддий ўзгартирди:

  • «Ан Наср» 12 очко билан 2-ўринда: Илк мағлубиятини қабул қилган Риёз жамоаси пешқадамлик учун курашда ортда қолиш хавфига дуч келди;

  • «Ал Иттиҳод» 11 очко билан 4-ўринга кўтарилди: Қимматли 3 очкони нақд қилган мезбонлар тўғридан-тўғри асосий рақибининг ортидан келиб, фарқни бор-йўғи 1 очкогача қисқартирди.

Сизнингча, «Ан Наср»нинг ушбу мағлубиятига мудофаадаги хатолар сабаб бўлдими ёки Роналду бошлиқ юлдузли ҳужум чизиғининг кутилган ўйинни кўрсата олмаганими? Жорж Иленикена бу мавсум Пролига тўпурарлик пойгасида Роналдуга жиддий рақобат туғдира оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Бугун, 08:41Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Бугун, 08:32Ақлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиАқлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиБугун, 08:24“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалариБугун, 08:20Octagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлдиOctagon 91: Жасурбек “Тайсон” Жўраев илк раунддаёқ Ислам Эгембердиевга мағлуб бўлдиБугун, 08:05Хамзат Чимаев Тайрон Вудлини эркин курашда қандай мағлуб этди? (видео)Хамзат Чимаев Тайрон Вудлини эркин курашда қандай мағлуб этди? (видео)Бугун, 08:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)