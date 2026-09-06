“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...
Саудия Арабистони Пролигасининг 5-тури доирасида кечган марказий тўқнашув бутун жаҳон футболи ихлосмандлари кутган ҳақиқий супердербига айланди. Жидда шаҳрида кечган кескин қарама-қаршиликда «Ал Иттиҳод» ўз майдонида юлдузлар жамланган «Ан Наср» клубини қабул қилиб, 2:1 ҳисобида муҳим ва оғир ғалабани қўлга киритди. Таркибида Криштиану Роналду, Садио Мане, Жоау Фелиш ва Кингсли Коман сингари жаҳон юлдузлари тўлиқ куч билан ҳаракат қилган риёзликлар янги мавсумдаги дастлабки мағлубиятини тан олишга мажбур бўлишди.
Жорж Иленикенадан 23 дақиқалик бенефис: Ўйин тақдири қандай ҳал бўлди?
Учрашув мезбонларнинг кескин ва шиддатли босими билан бошланди:
4-дақиқадаги совуқ душ: Баҳс бошланиши биланоқ мезбонлар ҳужумчиси Жорж Иленикена рақиб жарима майдони ичида юзага келган палладан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (1:0);
23-дақиқада дубль: «Ан Наср» мудофааси хатоларидан моҳирлик билан фойдаланган Иленикена ўзининг иккинчи тўпини киритиб, «Ал Иттиҳод»нинг устунлигини мустаҳкамлади (2:0);
Габриел Анжелонинг жавоби: 36-дақиқада меҳмонлар сафида ёш бразилиялик Габриел Анжело ҳисобни қисқартириб, интригани қайтарди (2:1);
Иккинчи бўлимдаги темир интизом: Иккинчи бўлимда Ричард Риос ва Юссеф Эн-Несириларни майдонга туширган мезбонлар тартибли ҳимояланиб, ҳисобни учрашув сўнгигача сақлаб қолишни уддалади.
Роналдунинг сокин оқшоми ва юлдузли ҳужум чизиғининг тўхтатилиши
Криштиану Роналду бошчилигидаги ҳужум учлиги кутилган натижани тақдим эта олмади:
Роналду тўлиқ 90 дақиқада самарасиз: Португалиялик афсона баҳснинг бошидан охиригача майдонда ҳаракат қилди, бироқ рақиб ҳимоячилари Данило Перейра ва Ҳассан Кадеш томонидан қаттиқ назорат остига олиниб, бирорта ҳам гол ёки ассист қайд эта олмади;
Мане, Фелиш ва Коман босими камлик қилди: Ҳужум чизиғининг бошқа етакчилари ҳам «Ал Иттиҳод» посбони Предраг Райкович дарвозасига иккинчи тўпни киритиш йўлини топа олишмади;
«Ан Наср»нинг мағлубиятсиз серияси синди: Мавсумни кўтаринки руҳда бошлаган риёзликлар 5-турга келиб илк бор очкосиз қолди.
Турнир жадвали: Жиддаликлар етакчиларга яқинлашди
Мазкур дерби чемпионатнинг юқори қисмидаги кучлар нисбатини жиддий ўзгартирди:
«Ан Наср» 12 очко билан 2-ўринда: Илк мағлубиятини қабул қилган Риёз жамоаси пешқадамлик учун курашда ортда қолиш хавфига дуч келди;
«Ал Иттиҳод» 11 очко билан 4-ўринга кўтарилди: Қимматли 3 очкони нақд қилган мезбонлар тўғридан-тўғри асосий рақибининг ортидан келиб, фарқни бор-йўғи 1 очкогача қисқартирди.
Сизнингча, «Ан Наср»нинг ушбу мағлубиятига мудофаадаги хатолар сабаб бўлдими ёки Роналду бошлиқ юлдузли ҳужум чизиғининг кутилган ўйинни кўрсата олмаганими? Жорж Иленикена бу мавсум Пролига тўпурарлик пойгасида Роналдуга жиддий рақобат туғдира оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…