Xiaomi 18 Фолд ва Пад 9 Pro Max фақат Хитой бозорида сотилади

·12·Техно
Xiaomi 18 Фолд ва Пад 9 Pro Max фақат Хитой бозорида сотилади

Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг янги флагман қурилмалари — Xiaomi 18 Фолд буклама смартфони ва Xiaomi Пад 9 Pro Max планшетини фақат ички бозорда сотишни режалаштирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджетлар глобал бозорга чиқарилмайди ва уларнинг савдоси фақат Хитой ҳудуди билан чекланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу қарор компаниянинг дастурий таъминот кодларидан келиб чиққан ҳолда маълум бўлди. HyperOS 4 тизими кодларини таҳлил қилган мутахассислар янги авлод қурилмалари айнан Осиё мамлакати истеъмолчиларига мўлжалланганини аниқлашди. Бу эса Xiaomi бренди ўзининг илғор ишланмаларини дастлаб уй бозорида синовдан ўтказиш стратегиясига содиқ қолаётганини кўрсатади.

Янги процессор ва флагман имкониятлари

Мазкур қурилмаларнинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири уларда қўлланиладиган махсус чиплардир. Хабарларга кўра, янги қурилмалар компаниянинг ўзига тегишли бўлган янги авлод Xiaomi Хринг O3 однокристальная система (окристалли тизими) базасида ишлайди. Аввалроқ ХРИНГ O1 процессорида ҳам шундай ёндашув қўлланилган бўлиб, Xiaomi ўзининг махсус процессорларини халқаро майдонда чекланган тарзда тақдим этишда давом этмоқда.

Янги технологиялар билан жиҳозланган ушбу гаджетлар қаторида биринчи бўлиб Xiaomi 18 Фолд буклама смартфони тақдим этилади. Қурилма ихчам ва қулай ташқи экран ҳамда кенг ички дисплей имкониятларини ўзида мужассам этган.

Қурилмаларнинг техник тавсифлари

ixbt.com маълумотларига кўра, Xiaomi 18 Фолд қуйидаги таъсирчан техник хусусиятларга эга бўлади:

  • Ички экран диагоналининг ўлчами 7,58 дюймни ташкил этади
  • Ташқи экран диагонали 5,38 дюймга тенг
  • Аккумулятор сиғими 6000 мА·ч қувватни таъминлайди
  • Леика оптикаси билан жиҳозланган 200, 50 ва 50 мегапикселли уч каррали камера модули
Смартфондан ташқари, ушбу янги процессор базасида ишлайдиган яна бир йирик қурилма — Xiaomi Пад 9 Pro Max флагман планшеми ҳам эълон қилинди. Ушбу планшет нафақат юқори унумдорлиги, балки 13,3 дюймли улкан экрани билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортиши кутилмоқда.

Шунингдек, таъкидлаш жоизки, иккала қурилма ҳам янги авлод HyperOS 4 операцион тизимида ишлайдиган илк гаджетлар бўлади. Глобал бозор фойдаланувчилари учун бу қурилмаларнинг расмий етказиб берилмаслиги технология ихлосмандлари орасида муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

XiaomiXiaomi 18 ФолдHyperOSСмартфонПланшет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб борадиКосмик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб борадиБугун, 02:29Samsung Galaxy A18 4G тақдимотигача фош қилинди: эски модел қимматлашадимиSamsung Galaxy A18 4G тақдимотигача фош қилинди: эски модел қимматлашадимиБугун, 01:52Ноутбуклар нархи нега ошмоқда: асосий қисмлар таннархи 70 фоизга етдиНоутбуклар нархи нега ошмоқда: асосий қисмлар таннархи 70 фоизга етдиКеча, 22:57Моторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқдаМоторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқдаКеча, 22:24Tecno компанияси рамкасиз экранли янги концептуал смартфонини намойиш этдиTecno компанияси рамкасиз экранли янги концептуал смартфонини намойиш этдиКеча, 21:26Samsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширадиSamsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширадиКеча, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди