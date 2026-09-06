Xiaomi 18 Фолд ва Пад 9 Pro Max фақат Хитой бозорида сотилади
Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг янги флагман қурилмалари — Xiaomi 18 Фолд буклама смартфони ва Xiaomi Пад 9 Pro Max планшетини фақат ички бозорда сотишни режалаштирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджетлар глобал бозорга чиқарилмайди ва уларнинг савдоси фақат Хитой ҳудуди билан чекланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу қарор компаниянинг дастурий таъминот кодларидан келиб чиққан ҳолда маълум бўлди. HyperOS 4 тизими кодларини таҳлил қилган мутахассислар янги авлод қурилмалари айнан Осиё мамлакати истеъмолчиларига мўлжалланганини аниқлашди. Бу эса Xiaomi бренди ўзининг илғор ишланмаларини дастлаб уй бозорида синовдан ўтказиш стратегиясига содиқ қолаётганини кўрсатади.
Янги процессор ва флагман имкониятлариМазкур қурилмаларнинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири уларда қўлланиладиган махсус чиплардир. Хабарларга кўра, янги қурилмалар компаниянинг ўзига тегишли бўлган янги авлод Xiaomi Хринг O3 однокристальная система (окристалли тизими) базасида ишлайди. Аввалроқ ХРИНГ O1 процессорида ҳам шундай ёндашув қўлланилган бўлиб, Xiaomi ўзининг махсус процессорларини халқаро майдонда чекланган тарзда тақдим этишда давом этмоқда.
Янги технологиялар билан жиҳозланган ушбу гаджетлар қаторида биринчи бўлиб Xiaomi 18 Фолд буклама смартфони тақдим этилади. Қурилма ихчам ва қулай ташқи экран ҳамда кенг ички дисплей имкониятларини ўзида мужассам этган.
Қурилмаларнинг техник тавсифлариixbt.com маълумотларига кўра, Xiaomi 18 Фолд қуйидаги таъсирчан техник хусусиятларга эга бўлади:
- Ички экран диагоналининг ўлчами 7,58 дюймни ташкил этади
- Ташқи экран диагонали 5,38 дюймга тенг
- Аккумулятор сиғими 6000 мА·ч қувватни таъминлайди
- Леика оптикаси билан жиҳозланган 200, 50 ва 50 мегапикселли уч каррали камера модули
Шунингдек, таъкидлаш жоизки, иккала қурилма ҳам янги авлод HyperOS 4 операцион тизимида ишлайдиган илк гаджетлар бўлади. Глобал бозор фойдаланувчилари учун бу қурилмаларнинг расмий етказиб берилмаслиги технология ихлосмандлари орасида муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
…