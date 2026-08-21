Флик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайди
«Барселона» бош мураббийи Ҳанси Флик жамоа ҳали ҳам янги марказий ҳужумчи қидираётганини очиқ айтди. Германиялик мутахассис спорт директори Деку олиб бораётган трансфер ишларига ишонишини билдириб, кутилган битим амалга ошишига умид билдирди.
Энг қизиқ савол эса ҳозирча очиқ: «Барселона» Флик кутган янги «тўққизлик»ни кимдан топади?
Флик Декуга ишонмоқда: «Бизга янги тўққизлик керак»
«Барселона» Мисрнинг «Ал Аҳли» клубини 2:1 ҳисобида мағлуб этган «Гампер кубоги» баҳсидан кейин Ҳанси Флик жамоа ҳали ҳам марказий ҳужумчи излаётганини тасдиқлади. У спорт директори Декунинг трансфер бозоридаги фаолиятини юқори баҳолаб, янги ҳужумчи масаласида унга тўлиқ ишонишини билдирди.
«Биз айнан шундай футболчини — тўққизлик позициясида ўйнайдиган ҳужумчини излаяпмиз. Деку шу пайтгача ажойиб иш қилди. Мен унга мутлақ ишонаман», — деди Флик.
«Барселона»нинг режаси қандай?
Фликнинг очиқ баёноти каталонияликлар трансфер ойнаси ёпилгунига қадар ҳужум чизиғини янада кучайтириш ниятидан воз кечмаганини кўрсатади.
Асосий мақсад — марказий ҳужумчи, яъни «9» рақамли позиция учун футболчи топиш;
Флик бу масалада Декунинг ишига тўлиқ ишонмоқда;
«Ал Аҳли»га қарши ўйинда жамоа 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди;
Янги ҳужумчи келиши «Барселона»нинг ҳужумдаги вариантларини кенгайтириши мумкин.
Энди асосий интрига — Деку кимни олиб келади?
Фликнинг сўзлари трансфер масаласи ҳали ёпилмаганини кўрсатди. Каталония клуби янги «тўққизлик»ни топа оладими ёки жамоа мавжуд вариантларга таянадими — бу яқин кунларда аниқ бўлади.
Сизнингча, «Барселона»га қандай ҳужумчи керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.
…