Флик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайди

·0·Спорт
Флик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайди

«Барселона» бош мураббийи Ҳанси Флик жамоа ҳали ҳам янги марказий ҳужумчи қидираётганини очиқ айтди. Германиялик мутахассис спорт директори Деку олиб бораётган трансфер ишларига ишонишини билдириб, кутилган битим амалга ошишига умид билдирди.

Энг қизиқ савол эса ҳозирча очиқ: «Барселона» Флик кутган янги «тўққизлик»ни кимдан топади?

Флик Декуга ишонмоқда: «Бизга янги тўққизлик керак»

«Барселона» Мисрнинг «Ал Аҳли» клубини 2:1 ҳисобида мағлуб этган «Гампер кубоги» баҳсидан кейин Ҳанси Флик жамоа ҳали ҳам марказий ҳужумчи излаётганини тасдиқлади. У спорт директори Декунинг трансфер бозоридаги фаолиятини юқори баҳолаб, янги ҳужумчи масаласида унга тўлиқ ишонишини билдирди.

«Биз айнан шундай футболчини — тўққизлик позициясида ўйнайдиган ҳужумчини излаяпмиз. Деку шу пайтгача ажойиб иш қилди. Мен унга мутлақ ишонаман», — деди Флик.

«Барселона»нинг режаси қандай?

Фликнинг очиқ баёноти каталонияликлар трансфер ойнаси ёпилгунига қадар ҳужум чизиғини янада кучайтириш ниятидан воз кечмаганини кўрсатади.

  • Асосий мақсад — марказий ҳужумчи, яъни «9» рақамли позиция учун футболчи топиш;

  • Флик бу масалада Декунинг ишига тўлиқ ишонмоқда;

  • «Ал Аҳли»га қарши ўйинда жамоа 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди;

  • Янги ҳужумчи келиши «Барселона»нинг ҳужумдаги вариантларини кенгайтириши мумкин.

Энди асосий интрига — Деку кимни олиб келади?

Фликнинг сўзлари трансфер масаласи ҳали ёпилмаганини кўрсатди. Каталония клуби янги «тўққизлик»ни топа оладими ёки жамоа мавжуд вариантларга таянадими — бу яқин кунларда аниқ бўлади.

Сизнингча, «Барселона»га қандай ҳужумчи керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритдиЖасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритдиБугун, 06:10Конференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалариКонференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалариБугун, 06:08Европа Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари: Салоҳ жамоаси ютқаздиЕвропа Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари: Салоҳ жамоаси ютқаздиБугун, 06:03Ювентус трансфер бозори: устувор вазифа ва қанот ҳимоячилари номзодлариЮвентус трансфер бозори: устувор вазифа ва қанот ҳимоячилари номзодлариБугун, 01:39Манчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчиМанчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчиБугун, 00:39Астон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 23:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)