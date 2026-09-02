Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?

·29·Спорт
Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?

Каталониянинг «Барселона» клуби ёзги трансфер даври якунида ўз яримҳимоя чизиғидаги навбатдаги муҳим ўзгаришни амалга оширди. Клуб академияси саналган «Ла Масия» мактаби етакчиларидан бири Марк Касадо фаолиятини Ла-Корунья шаҳри шарафини ҳимоя қилувчи клуб сафида давом эттирадиган бўлди.

22 ёшли испаниялик футболчи янги жамоасида бир мавсум давомида ижара асосида тўп суради.

€30 млнлик опция ва шартнома шартлари

Клублар ўртасида тузилган расмий битимнинг молиявий жиҳатлари:

  • Сотиб олиш ҳуқуқи: Ижара шартномасига кўра, Ла-Корунья клуби мавсум якунлангач футболчини 30 миллион евро эвазига тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлади;

  • «Барселона» билан амалдаги битим: Яримҳимоячининг каталонияликлар билан тузган асосий меҳнат шартномаси 2028 йилнинг ёзигача мўлжалланган;

  • Бозор қиймати: Нуфузли Transfermarkt портали испаниялик иқтидорнинг ҳозирги трансфер баҳосини 18 миллион евро деб қайд этган.

Касадонинг «Барса»даги кўрсаткичлари ва ўсиш нуқтаси

Ёш яримҳимоячининг асосий таркибдаги ўрни:

  • Мавсумдаги барқарорлик: Марк Касадо якунланган 2025/2026 йилги мавсумда «кўк-анорранглилар»нинг асосий жамоаси таркибида барча мусобақаларда жами 34 та учрашувда майдонга тушди ва ўз ҳисобига 1 та голли узатмани ёздириб қўйди;

  • Мунтазам ўйин амалиёти мақсади: Майдон марказидаги юқори ички рақобат сабабли, «Барселона» раҳбарияти футболчининг ҳар ҳафта тўлиқ 90 дақиқа ўйнаши ва етакчилик руҳини мустаҳкамлаши учун уни ижарага беришни маъқул топди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даниэль Себальос «Реал Мадрид»ни тарк этиб, қадрдон клубига қайтди!Даниэль Себальос «Реал Мадрид»ни тарк этиб, қадрдон клубига қайтди!Бугун, 09:07Расман: «Барселона» бир йўла икки футболчиси билан хайрлашдиРасман: «Барселона» бир йўла икки футболчиси билан хайрлашдиБугун, 08:42Расман: «Боруссия Д» «Арсенал» юлдузини ўз сафига қўшиб олдиРасман: «Боруссия Д» «Арсенал» юлдузини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 08:38Футбол тарихи қайта ёзилди: Энцо Фернандес трансфери жаҳон бўйича топ-4 га кирди!Футбол тарихи қайта ёзилди: Энцо Фернандес трансфери жаҳон бўйича топ-4 га кирди!Бугун, 08:32Бразилияда шов-шувли харид: Роналдо ва Роберто Карлос қайси клубни сотиб олди?Бразилияда шов-шувли харид: Роналдо ва Роберто Карлос қайси клубни сотиб олди?Бугун, 08:28«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?Бугун, 08:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди