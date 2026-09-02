Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?
Каталониянинг «Барселона» клуби ёзги трансфер даври якунида ўз яримҳимоя чизиғидаги навбатдаги муҳим ўзгаришни амалга оширди. Клуб академияси саналган «Ла Масия» мактаби етакчиларидан бири Марк Касадо фаолиятини Ла-Корунья шаҳри шарафини ҳимоя қилувчи клуб сафида давом эттирадиган бўлди.
22 ёшли испаниялик футболчи янги жамоасида бир мавсум давомида ижара асосида тўп суради.
€30 млнлик опция ва шартнома шартлари
Клублар ўртасида тузилган расмий битимнинг молиявий жиҳатлари:
Сотиб олиш ҳуқуқи: Ижара шартномасига кўра, Ла-Корунья клуби мавсум якунлангач футболчини 30 миллион евро эвазига тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлади;
«Барселона» билан амалдаги битим: Яримҳимоячининг каталонияликлар билан тузган асосий меҳнат шартномаси 2028 йилнинг ёзигача мўлжалланган;
Бозор қиймати: Нуфузли Transfermarkt портали испаниялик иқтидорнинг ҳозирги трансфер баҳосини 18 миллион евро деб қайд этган.
Касадонинг «Барса»даги кўрсаткичлари ва ўсиш нуқтаси
Ёш яримҳимоячининг асосий таркибдаги ўрни:
Мавсумдаги барқарорлик: Марк Касадо якунланган 2025/2026 йилги мавсумда «кўк-анорранглилар»нинг асосий жамоаси таркибида барча мусобақаларда жами 34 та учрашувда майдонга тушди ва ўз ҳисобига 1 та голли узатмани ёздириб қўйди;
Мунтазам ўйин амалиёти мақсади: Майдон марказидаги юқори ички рақобат сабабли, «Барселона» раҳбарияти футболчининг ҳар ҳафта тўлиқ 90 дақиқа ўйнаши ва етакчилик руҳини мустаҳкамлаши учун уни ижарага беришни маъқул топди.
…