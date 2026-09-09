Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси...
«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска Чемпионлар лигасидаги дебют учрашувидан кейин жамоанинг янги футболчиси ҳақида илиқ фикр билдирди. 18 ёшли Айюб Буадди «Порту»га қарши баҳсда (2:0) ўзини ишончли намойиш этиб, мураббийни ҳайратда қолдирди.
Буадди 75 дақиқа майдонда ҳаракат қилди. Аммо Марескани ҳайратга солган жиҳат унинг фақат техникаси ёки статистикаси эмас, балки хатодан кейинги реакцияси бўлди.
«У жуда зўр ўйнади»
Учрашувдан кейинги матбуот анжуманида Марескадан ёш футболчининг дебюти ҳақида сўрашди. Мутахассис саволга табассум билан жавоб қайтарди.
«У жуда зўр ўйнади», — деди Мареска.
Бироқ мураббийнинг кейинги гаплари Буаддининг нима учун алоҳида эътиборга тушганини янада яққол кўрсатди.
Энг катта таассурот — хатодан кейинги реакция
Мареска ёш футболчининг аввалги учрашувларидан бирида «Ковентри»га қарши икки марта тўпни йўқотганини эслади.
Одатда 18 ёшли футболчи учун бундай хатолар психологик босимни кучайтириши мумкин. Аммо Буадди вазиятни бошқача қабул қилган.
«У ўша ўйинда икки марта тўпни бой берди, лекин хатолардан сўнг ҳам ҳаяжонга берилмасдан, осойишта орқага қайтиб, ўйинга қайта киришди».
Маресканинг фикрича, айнан шу жиҳат ёш футболчининг етуклигини кўрсатган.
Мареска: «Айюб мени ҳайратда қолдирди»
«Манчестер Сити» сафида юқори даражадаги ўйин кўрсатиш талаб қилинадиган футболчилар кўп. Шу боис мураббий Эрлинг Холанд, Рубен Диаш ёки Матео Ковачич каби етакчилардан кучли ўйин кутиш табиий эканини таъкидлади.
Аммо Буадди ҳали 18 ёшда бўлишига қарамай, улар билан бир қаторда эътироф этилди.
«Эрлинг, Рубен ёки Матеодан шундай ўйин кутишингиз табиий, лекин Айюб мени ҳайратда қолдирди. У ҳамон 18 ёшда, аммо жуда катта ўйин ўтказди».
Бу сўзлар Маресканинг ёш ярим ҳимоячига ишончи юқори эканини кўрсатмоқда.
Жамоада янги рақобат бошланиши мумкин
Буаддининг ўйини нафақат мураббий, балки жамоадошларида ҳам ижобий таассурот қолдирган.
Маресканинг айтишича, футболчилар жамоага янги кучли рақобатчи қўшилганидан мамнун. Чунки улар Буаддининг имкониятларини амалда кўриб турибди.
Бу эса 18 ёшли футболчининг «Манчестер Сити»даги роли тез орада янада катталашиши мумкинлигига ишора қилади.
95 миллион евролик трансфер ўзини оқлаяптими?
Айюб Буадди жорий йил август ойида «Лилль»дан «Манчестер Сити»га кўчиб ўтган эди.
Унинг трансфери бонусларсиз тахминан 95 миллион евро дея баҳоланган.
Бундай катта сумма табиий равишда футболчига нисбатан босимни ҳам оширади. Аммо Буадди ҳозирча бу босимни кўтаришга қодир эканини кўрсатмоқда.
Унинг «Порту»га қарши Чемпионлар лигасидаги ўйини эса 18 ёшли футболчининг «Манчестер Сити»да шунчаки келажак учун олинган иқтидор эмас, балки ҳозирнинг ўзида асосий таркиб учун рақобат қила оладиган футболчи эканини кўрсатган энг жиддий сигнал бўлди.
…