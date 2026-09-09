Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси...

·1·Спорт
Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси...

«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска Чемпионлар лигасидаги дебют учрашувидан кейин жамоанинг янги футболчиси ҳақида илиқ фикр билдирди. 18 ёшли Айюб Буадди «Порту»га қарши баҳсда (2:0) ўзини ишончли намойиш этиб, мураббийни ҳайратда қолдирди.

Буадди 75 дақиқа майдонда ҳаракат қилди. Аммо Марескани ҳайратга солган жиҳат унинг фақат техникаси ёки статистикаси эмас, балки хатодан кейинги реакцияси бўлди.

«У жуда зўр ўйнади»

Учрашувдан кейинги матбуот анжуманида Марескадан ёш футболчининг дебюти ҳақида сўрашди. Мутахассис саволга табассум билан жавоб қайтарди.

«У жуда зўр ўйнади», — деди Мареска.

Бироқ мураббийнинг кейинги гаплари Буаддининг нима учун алоҳида эътиборга тушганини янада яққол кўрсатди.

Энг катта таассурот — хатодан кейинги реакция

Мареска ёш футболчининг аввалги учрашувларидан бирида «Ковентри»га қарши икки марта тўпни йўқотганини эслади.

Одатда 18 ёшли футболчи учун бундай хатолар психологик босимни кучайтириши мумкин. Аммо Буадди вазиятни бошқача қабул қилган.

«У ўша ўйинда икки марта тўпни бой берди, лекин хатолардан сўнг ҳам ҳаяжонга берилмасдан, осойишта орқага қайтиб, ўйинга қайта киришди».

Маресканинг фикрича, айнан шу жиҳат ёш футболчининг етуклигини кўрсатган.

Мареска: «Айюб мени ҳайратда қолдирди»

«Манчестер Сити» сафида юқори даражадаги ўйин кўрсатиш талаб қилинадиган футболчилар кўп. Шу боис мураббий Эрлинг Холанд, Рубен Диаш ёки Матео Ковачич каби етакчилардан кучли ўйин кутиш табиий эканини таъкидлади.

Аммо Буадди ҳали 18 ёшда бўлишига қарамай, улар билан бир қаторда эътироф этилди.

«Эрлинг, Рубен ёки Матеодан шундай ўйин кутишингиз табиий, лекин Айюб мени ҳайратда қолдирди. У ҳамон 18 ёшда, аммо жуда катта ўйин ўтказди».

Бу сўзлар Маресканинг ёш ярим ҳимоячига ишончи юқори эканини кўрсатмоқда.

Жамоада янги рақобат бошланиши мумкин

Буаддининг ўйини нафақат мураббий, балки жамоадошларида ҳам ижобий таассурот қолдирган.

Маресканинг айтишича, футболчилар жамоага янги кучли рақобатчи қўшилганидан мамнун. Чунки улар Буаддининг имкониятларини амалда кўриб турибди.

Бу эса 18 ёшли футболчининг «Манчестер Сити»даги роли тез орада янада катталашиши мумкинлигига ишора қилади.

95 миллион евролик трансфер ўзини оқлаяптими?

Айюб Буадди жорий йил август ойида «Лилль»дан «Манчестер Сити»га кўчиб ўтган эди.

Унинг трансфери бонусларсиз тахминан 95 миллион евро дея баҳоланган.

Бундай катта сумма табиий равишда футболчига нисбатан босимни ҳам оширади. Аммо Буадди ҳозирча бу босимни кўтаришга қодир эканини кўрсатмоқда.

Унинг «Порту»га қарши Чемпионлар лигасидаги ўйини эса 18 ёшли футболчининг «Манчестер Сити»да шунчаки келажак учун олинган иқтидор эмас, балки ҳозирнинг ўзида асосий таркиб учун рақобат қила оладиган футболчи эканини кўрсатган энг жиддий сигнал бўлди.

Манчестер СитиЧемпионлар лигиЭнцо МарескаАйюб БуаддиТрансферФутболПортуЮнона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!Бугун, 07:30«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ берди«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ бердиБугун, 07:12«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!Бугун, 07:04Ямал замонавий футболнинг бош қоидасини ошкор қилди: «Бусиз мағлубиятга учрайсиз!»Ямал замонавий футболнинг бош қоидасини ошкор қилди: «Бусиз мағлубиятга учрайсиз!»Бугун, 06:54Эрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиЭрлинг Холанд дубли Манчестер Сити жамоасига ғалаба келтирдиБугун, 02:31Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Бугун, 02:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди