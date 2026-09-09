Англия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетди

·45·Спорт
Англия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетди

Англия Лига кубоги (Carabao Cup) 3-босқичидан ўрин олган навбатдаги беллашувлар якунланиб, мухлисларга ҳақиқий кубок футболи драматизмини тақдим этди. Бир қатор тўқнашувларда Премьер-лига вакиллари муросасиз курашлар остида кейинги босқич йўлланмасини ҳал қилди. Айниқса, сафарда оғир босим остида ўйин ўтказган «Нюкасл»нинг иродаси, Лондоннинг «Кристал Пэлас» жамоаси кўрсатган ишончли футбол ҳамда «Борнмут» ижросидаги тўпурарлик шоуси мусобақа кечасининг бош воқеаларига айланди. Хўш, Лондон ва Борнмутдаги ўйинларда кимлар дубл ва хет-трик қайд этди ҳамда қайси жамоалар кубок баҳслари билан хайрлашди? Мақола охирида эса асосий интрига — 3-босқичнинг тўлиқ протоколи, урилган голлар дақиқалари ва муҳим натижалар бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

«Нюкасл»нинг қийин ғалабаси ва «Кристал Пэлас»нинг йирик устунлиги

Мусобақанинг ушбу оқшомида етакчи жамоалар турлича сценарийлар асосида ғалабага эришди:

  • Уиллокнинг ҳал қилувчи зарбаси: «Нюкасл» сафарда «Миллуол» жамоасининг мустаҳкам қаршилигига дуч келди ва ўйин тақдири фақат 81-дақиқада Жо Уиллок томонидан киритилган ягона гол эвазига меҳмонлар фойдасига (0:1) ҳал бўлди;

  • Лондондаги йирик муваффақият: «Кристал Пэлас» ўз майдонида «Мидлсбро»ни қабул қилиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп йўллади ва кейинги раундга жуда осонлик билан йўл олди;

  • «Сандерленд»нинг минимал устунлиги: Шиддатли кечган баҳсда «Сандерленд» клуби «Ҳалл Сити»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, рақибини турнирдан чиқариб юборди.

«Англия кубокларида қуйи лига жамоаларига қарши сафарда тўп суриш ҳар доим хавфли, аммо етакчилар совуққонлик билан натижани таъминлай олишди», — дейилади инглиз матбуоти шарҳларида.

Оқшом қаҳрамони: «Борнмут»дан 4 та жавобсиз тўп ва хет-трик

Куннинг энг сермаҳсул учрашуви Борнмут шаҳрида кузатилди:

  • Кристидан бенуқсон бенефис: «Борнмут» ярим ҳимоячиси Райан Кристи рақиб ҳимоясини ларзага солиб, 7, 69 ва 88-дақиқаларда гол урди ҳамда кубок баҳсида хет-трик муаллифига айланди;

  • Сўнгги дақиқадаги нуқта: Учрашувга қўшиб берилган 90+4-дақиқада Райян ҳисобни 4:0 кўринишига келтириб, «Линколн»нинг мусобақадаги юришини йирик мағлубият билан якунлади.

Учрашувларнинг тўлиқ натижалари

Кўпчилик футбол ишқибозларини қизиқтирган энг муҳим жиҳат — баҳсларнинг якуний ҳисоблари ва тўпурарларнинг аниқ дақиқаларидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Англия Лига кубогининг 3-босқич ўйинлари кутилган фаворитларнинг ғалабаси билан ёдда қолди:

  • «Миллуол» – «Нюкасл» — 0:1 (Гол: Уиллок 81);

  • «Кристал Пэлас» – «Мидлсбро» — 3:0 (Голлар: Ларсен 37, 53, Камада 72);

  • «Сандерленд» – «Ҳалл Сити» — 1:0 (Гол: Талби 71);

  • «Борнмут» – «Линколн» — 4:0 (Голлар: Кристи 7, 69, 88, Райян 90+4).

Ушбу ғалабалар туфайли «Нюкасл», «Кристал Пэлас», «Сандерленд» ва «Борнмут» жамоалари Лига кубогининг навбатдаги босқичига йўлланмани нақд қилди.

Сизнингча, Англия Лига кубогининг ушбу мавсумида совринни қўлга киритишга қайси клуб асосий номзод бўла олади? «Нюкасл»нинг кубокдаги бундай қийин ғалабалари жамоанинг чемпионлик амбицияларига тўғри келадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол янгилигини инглиз футболи ихлосмандларига улашинг!

Англия Лига кубогиCarabao CupНюкаслКристал ПэласБорнмутСандерлендМидлсброЛинколн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!Бугун, 08:30Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалабадан нега норози бўлди?Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалабадан нега норози бўлди?Бугун, 08:21Мбаппе: «Реал Мадрид билан Чемпионлар лигасини ютишни истайман»Мбаппе: «Реал Мадрид билан Чемпионлар лигасини ютишни истайман»Бугун, 08:17 Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси... Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси...Бугун, 07:37«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!Бугун, 07:30«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ берди«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ бердиБугун, 07:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди