Англия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетди
Англия Лига кубоги (Carabao Cup) 3-босқичидан ўрин олган навбатдаги беллашувлар якунланиб, мухлисларга ҳақиқий кубок футболи драматизмини тақдим этди. Бир қатор тўқнашувларда Премьер-лига вакиллари муросасиз курашлар остида кейинги босқич йўлланмасини ҳал қилди. Айниқса, сафарда оғир босим остида ўйин ўтказган «Нюкасл»нинг иродаси, Лондоннинг «Кристал Пэлас» жамоаси кўрсатган ишончли футбол ҳамда «Борнмут» ижросидаги тўпурарлик шоуси мусобақа кечасининг бош воқеаларига айланди. Хўш, Лондон ва Борнмутдаги ўйинларда кимлар дубл ва хет-трик қайд этди ҳамда қайси жамоалар кубок баҳслари билан хайрлашди? Мақола охирида эса асосий интрига — 3-босқичнинг тўлиқ протоколи, урилган голлар дақиқалари ва муҳим натижалар бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
«Нюкасл»нинг қийин ғалабаси ва «Кристал Пэлас»нинг йирик устунлиги
Мусобақанинг ушбу оқшомида етакчи жамоалар турлича сценарийлар асосида ғалабага эришди:
Уиллокнинг ҳал қилувчи зарбаси: «Нюкасл» сафарда «Миллуол» жамоасининг мустаҳкам қаршилигига дуч келди ва ўйин тақдири фақат 81-дақиқада Жо Уиллок томонидан киритилган ягона гол эвазига меҳмонлар фойдасига (0:1) ҳал бўлди;
Лондондаги йирик муваффақият: «Кристал Пэлас» ўз майдонида «Мидлсбро»ни қабул қилиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та тўп йўллади ва кейинги раундга жуда осонлик билан йўл олди;
«Сандерленд»нинг минимал устунлиги: Шиддатли кечган баҳсда «Сандерленд» клуби «Ҳалл Сити»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, рақибини турнирдан чиқариб юборди.
«Англия кубокларида қуйи лига жамоаларига қарши сафарда тўп суриш ҳар доим хавфли, аммо етакчилар совуққонлик билан натижани таъминлай олишди», — дейилади инглиз матбуоти шарҳларида.
Оқшом қаҳрамони: «Борнмут»дан 4 та жавобсиз тўп ва хет-трик
Куннинг энг сермаҳсул учрашуви Борнмут шаҳрида кузатилди:
Кристидан бенуқсон бенефис: «Борнмут» ярим ҳимоячиси Райан Кристи рақиб ҳимоясини ларзага солиб, 7, 69 ва 88-дақиқаларда гол урди ҳамда кубок баҳсида хет-трик муаллифига айланди;
Сўнгги дақиқадаги нуқта: Учрашувга қўшиб берилган 90+4-дақиқада Райян ҳисобни 4:0 кўринишига келтириб, «Линколн»нинг мусобақадаги юришини йирик мағлубият билан якунлади.
Учрашувларнинг тўлиқ натижалари
Кўпчилик футбол ишқибозларини қизиқтирган энг муҳим жиҳат — баҳсларнинг якуний ҳисоблари ва тўпурарларнинг аниқ дақиқаларидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Англия Лига кубогининг 3-босқич ўйинлари кутилган фаворитларнинг ғалабаси билан ёдда қолди:
«Миллуол» – «Нюкасл» — 0:1 (Гол: Уиллок 81);
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро» — 3:0 (Голлар: Ларсен 37, 53, Камада 72);
«Сандерленд» – «Ҳалл Сити» — 1:0 (Гол: Талби 71);
«Борнмут» – «Линколн» — 4:0 (Голлар: Кристи 7, 69, 88, Райян 90+4).
Ушбу ғалабалар туфайли «Нюкасл», «Кристал Пэлас», «Сандерленд» ва «Борнмут» жамоалари Лига кубогининг навбатдаги босқичига йўлланмани нақд қилди.
Сизнингча, Англия Лига кубогининг ушбу мавсумида совринни қўлга киритишга қайси клуб асосий номзод бўла олади? «Нюкасл»нинг кубокдаги бундай қийин ғалабалари жамоанинг чемпионлик амбицияларига тўғри келадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол янгилигини инглиз футболи ихлосмандларига улашинг!
…