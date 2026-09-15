Ўзбекистонда уйқусизлик ва тармоқ қарамлиги: Аҳолининг 62 фоизи тунги тинчини йўқотди

·10·Саломатлик
Ўзбекистонда уйқусизлик ва тармоқ қарамлиги: Аҳолининг 62 фоизи тунги тинчини йўқотди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон аҳолисининг 62 фоизи ижтимоий тармоқлар сабабли уйқу бузилишидан азият чекаётгани аниқланди.
  • Кунига 2 соатдан кўп вақт тармоқларда ўтказувчилар орасида пенсионерлар (54%) ва уй бекалари (43,7%) етакчилик қилмоқда.
  • Респондентларнинг ҳар уч нафаридан бири интернетда режалаштирилганидан кўпроқ вақт қолиб кетишини тан олган, «Telegram» эса 88,9 фоиз кўрсаткич билан энг оммабоп платформа бўлиб қолмоқда.

Рақамли технологиялар ва смартфонлар кундалик ҳаётимизнинг ажралмас бўлагига айланган бир даврда, улар инсон саломатлиги ва турмуш тарзига кутилмаган жиддий зарба бера бошлади. «Opinions» тадқиқотлар маркази томонидан Ўзбекистон бўйлаб ўтказилган кенг қамровли ва шов-шувли ижтимоий сўровнома натижалари барчани ёқа ушлашга мажбур қилмоқда. Аниқланишича, мамлакатимиз аҳолисининг нақд 62 фоизи айнан ижтимоий тармоқлар сабабли уйқуси жиддий бузилаётганини, тунлари вақтида ухлай олмаётганини очиқ тан олган.

Энг ҳайратланарлиси, тармоқларда кунига 2 соатдан кўпроқ вақт ўтказадиган фаол фойдаланувчилар орасида ёшлар эмас, балки пенсионерлар (54%) ҳамда уй бекалари (43,7%) етакчилик қилмоқда. Сўровномада қатнашган ҳар уч нафар ўзбекистонликдан бири интернетда режалаштирганидан анча кўпроқ қолиб кетишини билдирган бўлса, мамлакатдаги мутлақ етакчи платформа номи ҳам ўзгаришсиз қолди — 88,9 фоиз кўрсаткич билан «Telegram» яна биринчи ўринни эгаллади.

Хўш, катта ёшли авлод нега гаджетларга ёшлардан кўра кўпроқ боғланиб қолмоқда, тунги «лента айлантириш» одати инсон руҳиятига қандай таъсир кўрсатмоқда ва рақамли детокс вақти келдими?

«Уйқусизлик эпидемияси»: Opinions марказининг даҳшатли рақамлари

Тадқиқот натижасида аниқланган энг муҳим статистик далиллар:

  • Аҳолининг 62 фоизи тунги оромни йўқотган: Ўзбекистонликларнинг катта қисми ижтимоий тармоқларга чалғиб, сурункали уйқусизлик ва кундузги чарчоқдан азият чекмоқда;

  • Ҳар учинчи одам вақтни назорат қилолмаяпти: Респондентларнинг ҳар уч нафаридан бири интернетга озгина вақтга кириб, соатлаб ушланиб қолаётганини, ўзини тўхтата олмаслигини билдирган;

  • Тунги экран нурининг зарари: Мутахассисларнинг фикрича, қоронғида смартфондан чиқадиган кўк нур уйқу гормони — мелатонин ишлаб чиқарилишини бутунлай тўсиб қўймоқда.

Кутилмаган бурилиш: Пенсионерлар ва уй бекалари антирекорд ўрнатди

Ижтимоий қатламлар бўйича кунига 2 соатдан ортиқ вақт сарфловчилар тақсимоти:

  • Пенсионерлар мутлақ пешқадам (54%): Нафақадаги фуқаролар кун давомида интернет ва тармоқларда вақт ўтказиш бўйича барча ёш тоифаларини ортда қолдириб, биринчи ўринга чиқди;

  • Уй бекалари иккинчи ўринда (43,7%): Уй ишларидан ортган бўш вақтда турли контентларни кузатиш уй бекалари орасида ҳам оммавий одатга айланган;

  • Талабалар кўрсаткичи (32,7%): Ўқиш ва фаол ҳаёт тарзи билан банд бўлган талабаларнинг учдан бир қисми тармоқларда 2 соатдан ортиқ қолишини қайд этган;

  • Мактаб ўқувчилари энг пастки поғонада (27,3%): Кутилмаганда мактаб ўқувчилари орасида бу кўрсаткич катталарга нисбатан анча паст — 27,3 фоиз бўлиб чиқди.

Telegram — мутлақ монополия ва рақамли боғлиқлик хавфи

Платформалар ўртасидаги рақобат ва келажакка таҳдид:

  • 88,9 фоизлик кўрсаткич: Ўзбекистонда энг кўп фойдаланиладиган, мулоқот ва ахборот алмашиш бўйича бош манба сифатида яна «Telegram» мессенжери эътироф этилди;

  • Ахборот тўфонлари ва стресс: Янгиликлар оқимининг тинимсиз янгиланиши, турли каналлар ва видеолавҳалар одамларда психологик толиқиш ҳамда «ахборот қарамлиги»ни шакллантирмоқда;

  • Саломатлик учун тавсиялар: Шифокорлар ва психологлар уйқудан камида 1 соат олдин барча гаджетларни ўчиришни ҳамда кунлик «экран вақти»га қатъий чеклов ўрнатишни тавсия этмоқда.

Ўзбекистонда рақамли технологиялар олиб келаётган ушбу кўринмас хавф жамиятда нафақат жисмоний, балки руҳий соғломликни сақлаш учун жиддий огоҳлантириш қўнғироғи бўлиб янграмоқда.

Сизнингча, нафақадаги инсонлар ва уй бекаларининг ижтимоий тармоқларда ёшлардан кўра кўпроқ қолиб кетишига асосий сабаб нима — бўш вақтнинг кўплигими ёки реал ҳаётдаги мулоқот танқислигими? Шахсан сизнинг кунлик ҳаётингизда тармоқлар уйқунгиз ва иш унумдорлигингизга қанчалик таъсир ўтказмоқда? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва бутун жамиятимиз саломатлигига дахлдор ушбу муҳим таҳлилий мақолани барча оила аъзоларингиз, ота-онангиз ва яқинларингизга улашинг!

OpinionsTelegramУйқусизлик эпидемиясиПенсионерлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...Кеча, 12:38Тунги қўнғироқ сизни қўрқитадими ёки қувонтирадими?: Онг остимиздаги сирли дастурларТунги қўнғироқ сизни қўрқитадими ёки қувонтирадими?: Онг остимиздаги сирли дастурлар13.09, 13:52«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат13.09, 13:02Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?12.09, 00:16«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...12.09, 00:00Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашларЭрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар10.09, 08:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...