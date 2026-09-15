Вазира Юнусова вайнларда кўринаётганининг сабабини айтди: “Вайнда пул кўпроқ” (видео)
Актриса Вазира Юнусова "Daryo Lifestyle” каналига берган интервюсида нега вайнлар, хусусан, реклама интеграцияси мавжуд видеоларда суратга тушаётгани ҳақида гапирди. У вайн орқали топадиган даромади театрда оладиган маошидан кўпроқ эканини очиқ айтди.
Актрисага театр маоши камлиги сабаб вайнларда суратга тушаётганими ёки бу бугунги кун талаби бўлиб қолганми, деган савол берилди.
“Ростини айтадиган бўлсам, театрда ойлик унчалик кўп ҳам эмас, кам ҳам эмас — ўртача. Ҳозир ёши катта санъаткорлар ҳам секин-секин вайнлар орқали кўрина бошлаяпти.
Мен асосан вайннинг ўзида шунчаки рол ижро этиб юрмайман. Кўпроқ реклама бор вайнлар учун суратга тушаман. Агар эътибор берган бўлсангиз, асосан реклама интеграцияси бўлган видеоларда иштирок этаман.
Олдин ҳам машҳур санъаткорлар рекламаларга таклиф қилинган. Фақат ўша рекламалар телевидениеда намойиш этилган. Ҳозир эса замон ўзгарди, реклама вайнлар орқали ҳам тарқаляпти. Бу ҳам худди шундай”, — деди Вазира Юнусова.
Актрисадан театрда бир ойда оладиган маоши билан вайн учун оладиган гонорари ўртасидаги фарқ ҳақида ҳам сўралди.
“Фарқи катта. Вайн учун олинадиган пул кўпроқ. Чунки мен ҳам бола-чақа боқишим, тўловлар тўлашим керак. Машина олиш, уй олиш ва бошқа ўзига яраша харажатлар бор”, — дея жавоб берди актриса.
Изоҳлар 0
…