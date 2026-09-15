Вазира Юнусова вайнларда кўринаётганининг сабабини айтди: “Вайнда пул кўпроқ” (видео)

·38·Маданият
Вазира Юнусова вайнларда кўринаётганининг сабабини айтди: “Вайнда пул кўпроқ” (видео)

Актриса Вазира Юнусова "Daryo Lifestyle” каналига берган интервюсида нега вайнлар, хусусан, реклама интеграцияси мавжуд видеоларда суратга тушаётгани ҳақида гапирди. У вайн орқали топадиган даромади театрда оладиган маошидан кўпроқ эканини очиқ айтди.

Актрисага театр маоши камлиги сабаб вайнларда суратга тушаётганими ёки бу бугунги кун талаби бўлиб қолганми, деган савол берилди.

“Ростини айтадиган бўлсам, театрда ойлик унчалик кўп ҳам эмас, кам ҳам эмас — ўртача. Ҳозир ёши катта санъаткорлар ҳам секин-секин вайнлар орқали кўрина бошлаяпти.

Мен асосан вайннинг ўзида шунчаки рол ижро этиб юрмайман. Кўпроқ реклама бор вайнлар учун суратга тушаман. Агар эътибор берган бўлсангиз, асосан реклама интеграцияси бўлган видеоларда иштирок этаман.

Олдин ҳам машҳур санъаткорлар рекламаларга таклиф қилинган. Фақат ўша рекламалар телевидениеда намойиш этилган. Ҳозир эса замон ўзгарди, реклама вайнлар орқали ҳам тарқаляпти. Бу ҳам худди шундай”, — деди Вазира Юнусова.

Актрисадан театрда бир ойда оладиган маоши билан вайн учун оладиган гонорари ўртасидаги фарқ ҳақида ҳам сўралди.

“Фарқи катта. Вайн учун олинадиган пул кўпроқ. Чунки мен ҳам бола-чақа боқишим, тўловлар тўлашим керак. Машина олиш, уй олиш ва бошқа ўзига яраша харажатлар бор”, — дея жавоб берди актриса.

Вазира ЮнусоваDaryo Lifestyleвайнларвайнлар реклама
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Турмушнинг мушти бор» деганда нимани назарда тутишган? Вазира Юнусова изоҳ берди (видео)«Турмушнинг мушти бор» деганда нимани назарда тутишган? Вазира Юнусова изоҳ берди (видео)Бугун, 16:04Жасур Умировнинг фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кескин баҳсларга сабаб бўлдиЖасур Умировнинг фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кескин баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 14:09Янги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилдиЯнги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилдиБугун, 10:18Селин Дион олти йилдан ортиқ танаффусдан сўнг саҳнага қайтдиСелин Дион олти йилдан ортиқ танаффусдан сўнг саҳнага қайтдиКеча, 23:17Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)Кеча, 18:29Алишер Файз нега одамлар уни танишидан хурсанд бўлади? “Жонимдан нималар ўтди...” (видео)Алишер Файз нега одамлар уни танишидан хурсанд бўлади? “Жонимдан нималар ўтди...” (видео)Кеча, 17:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди