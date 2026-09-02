Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?

·55·Спорт
Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?

UFCнинг енгил вазн тоифасидаги юлдузи Арман Царукян ташкилотнинг расмий Deep Water подкастида меҳмон бўлиб, аралаш яккакурашлар оламини ларзага соладиган ғояни илгари сурди. Агар спортда битта қоидани ўзгартириш имкони берилганда, у нимани танлаган бўларди, деган саволга жангчи иккиланмай жавоб берди.

«Раундлар бўлмаслиги керак. Шунчаки 25 дақиқага (октагонга) чиқасан. Раундлар йўқ, тўхталишлар йўқ, танаффуслар йўқ. Худди ҳақиқий кўча жанги каби», — деди Царукян.

Царукяннинг ғояси: Спортми ёки кўча жанги?

29 ёшли жангчининг бу таклифи ММА жамоатчилигида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлиши аниқ:

  • Раундларнинг бекор қилиниши: Ҳозирги қоидаларга кўра, ММА жанглари (трилогия ёки чемпионлик баҳслари) мос равишда 3 ёки 5 раунддан (ҳар бири 5 дақиқа) иборат бўлиб, раундлар оралиғида 1 дақиқалик танаффус берилади. Царукян эса узлуксиз 25 дақиқалик жанг форматини таклиф қилмоқда;

  • Реалликка яқинлашиш: «Бетмен»нинг фикрича, танаффусларнинг йўқлиги жангни янада табиий ва «ҳақиқий» қилади, бу эса жангчилардан улкан жисмоний тайёргарлик ва чидамлиликни талаб этади. Бу формат спортни унинг дастлабки, камроқ чекланган шаклларига қайтариши мумкин.

Арман Царукяннинг фаолияти ва бўлажак жанги

Ушбу инқилобий фикрларни билдирган Царукяннинг ўз карьерасига назар ташлаймиз:

  • Профессионал рекорд: 29 ёшли спортчининг ММАдаги рекорди мақташга лойиқ — 23 та ғалаба (шундан 15 таси муддатидан олдин қайд этилган) ва бор-йўғи 3 та мағлубият;

  • Тажриба ва маҳорат: Царукян профессионал ММАдаги дебютини 2015 йилнинг сентябрида ўтказган. Дунёнинг энг кучли лигаси — UFC билан эса 2019 йилнинг апрелидан буён ҳамкорлик қилиб келмоқда. У эркин кураш ва ММА бўйича спорт устаси унвонига эга бўлиб, дивизионнинг энг хавфли ва универсал жангчиларидан бири саналади;

  • UFC 331даги синов: Навбатдаги турнирда Царукян бразилиялик Маурисио Руффига қарши октагонга чиқади. Ушбу жанг чемпионлик камари учун даъвогарни аниқлаш йўлидаги муҳим поғона бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиЭрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиБугун, 12:37Альваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиАльваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиБугун, 12:14Расман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилдиРасман: UFC Лас-Вегасдаги катта турнирнинг марказий жангини эълон қилдиБугун, 11:59UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?UFC рейтинги янгиланди: Рамазон Темиров ва унинг бўлажак рақиби қайси ўринда?Бугун, 11:56Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!Октагонда 1 киши 6 кишига қарши: Маҳмуд Мурадов шов-шувли жангга рози бўлди!Бугун, 11:51Романо «Манчестер Сити» юлдузи Клаудио Эчеверрининг янги клубини эълон қилди!Романо «Манчестер Сити» юлдузи Клаудио Эчеверрининг янги клубини эълон қилди!Бугун, 11:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди