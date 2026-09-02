Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?
UFCнинг енгил вазн тоифасидаги юлдузи Арман Царукян ташкилотнинг расмий Deep Water подкастида меҳмон бўлиб, аралаш яккакурашлар оламини ларзага соладиган ғояни илгари сурди. Агар спортда битта қоидани ўзгартириш имкони берилганда, у нимани танлаган бўларди, деган саволга жангчи иккиланмай жавоб берди.
«Раундлар бўлмаслиги керак. Шунчаки 25 дақиқага (октагонга) чиқасан. Раундлар йўқ, тўхталишлар йўқ, танаффуслар йўқ. Худди ҳақиқий кўча жанги каби», — деди Царукян.
Царукяннинг ғояси: Спортми ёки кўча жанги?
29 ёшли жангчининг бу таклифи ММА жамоатчилигида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлиши аниқ:
Раундларнинг бекор қилиниши: Ҳозирги қоидаларга кўра, ММА жанглари (трилогия ёки чемпионлик баҳслари) мос равишда 3 ёки 5 раунддан (ҳар бири 5 дақиқа) иборат бўлиб, раундлар оралиғида 1 дақиқалик танаффус берилади. Царукян эса узлуксиз 25 дақиқалик жанг форматини таклиф қилмоқда;
Реалликка яқинлашиш: «Бетмен»нинг фикрича, танаффусларнинг йўқлиги жангни янада табиий ва «ҳақиқий» қилади, бу эса жангчилардан улкан жисмоний тайёргарлик ва чидамлиликни талаб этади. Бу формат спортни унинг дастлабки, камроқ чекланган шаклларига қайтариши мумкин.
Арман Царукяннинг фаолияти ва бўлажак жанги
Ушбу инқилобий фикрларни билдирган Царукяннинг ўз карьерасига назар ташлаймиз:
Профессионал рекорд: 29 ёшли спортчининг ММАдаги рекорди мақташга лойиқ — 23 та ғалаба (шундан 15 таси муддатидан олдин қайд этилган) ва бор-йўғи 3 та мағлубият;
Тажриба ва маҳорат: Царукян профессионал ММАдаги дебютини 2015 йилнинг сентябрида ўтказган. Дунёнинг энг кучли лигаси — UFC билан эса 2019 йилнинг апрелидан буён ҳамкорлик қилиб келмоқда. У эркин кураш ва ММА бўйича спорт устаси унвонига эга бўлиб, дивизионнинг энг хавфли ва универсал жангчиларидан бири саналади;
UFC 331даги синов: Навбатдаги турнирда Царукян бразилиялик Маурисио Руффига қарши октагонга чиқади. Ушбу жанг чемпионлик камари учун даъвогарни аниқлаш йўлидаги муҳим поғона бўлиши кутилмоқда.
…