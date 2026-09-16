«2:0 дан кейинги шок»: «Реал» «Элче» майдонида даҳшатли драматик ғалабани илиб кетди
Испания Ла Лигасининг 6-тури доирасида кечган беллашув футбол ихлосмандларига ҳақиқий адреналин ва кутилмаган сценарийли классик триллерни тақдим этди. Мадриднинг «Реал» клуби сафарда лига аутсайдери ҳисобланган «Элче» меҳмони бўлиб, 3:2 ҳисобидаги ўта оғир ва асабий ғалабани қўлга киритди. Учрашув «қироллик клуби»нинг мутлақ устунлиги билан бошланган эди: аввалига Арда Гулернинг жарима зарбасидан сўнг рақиб посбони Дитуро тўпни ўз дарвозасига йўллаб қўйган бўлса, танаффус арафасида Килиан Мбаппе ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Бироқ таслим бўлишни истамаган мезбонлар иккинчи бўлим охирида ҳақиқий жасорат кўрсатиб, 71 ва 83-дақиқаларда Тибо Куртуа дарвозасини икки бор ишғол этди ва таблодаги мувозанатни тиклади.
Жозе Моуриньо шогирдлари очко йўқотиш ёқасига келиб қолган бир паллада, 87-дақиқада Трент ўрнига майдонга ташланган ёш истеъдод Эспи ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+1-дақиқада ғалаба тўпини киритиб, мадридликларни муқаррар қоқилишдан қутқариб қолди. Мазкур асабий муваффақиятдан сўнг «қаймоқранглилар» очколарини 15 тага етказиб, мусобақа жадвалида 2-ўринни эгаллаб турибди. Хўш, «Реал» икки тўплик устунликни нега бой берди, «Элче» ҳимояси Мбаппе ва Винисиусга қандай қаршилик кўрсатди ҳамда 90+1-дақиқадаги сеҳрли қарор ортида нима ётибди?
«2:0 ҳисоби ва Мбаппенинг маҳорати»: Мадридликларнинг шиддатли старти
Баҳснинг биринчи бўлимидаги асосий воқеалар ривожи:
25-дақиқа — Жарима зарбаси ва автогол: Туркиялик ёш юлдуз Арда Гулернинг стандарт вазиятдан йўллаган кучли зарбаси ортидан тўп «Элче» посбони Дитурога тегиб, тўрга бориб тушди (0:1);
33-дақиқа — Мбаппедан совуққон якун: Килиан Мбаппе танаффусга оз вақт қолганда рақиб мудофаасини жазолаб, мадридликларнинг иккинчи голини урди ва устунликни мустаҳкамлади (0:2);
Тўлиқ назорат иллюзияси: Биринчи 45 дақиқаликда майдонда бемалол тўп сурган мадридликлар ўйин тақдири аллақачон ҳал бўлди, деган фикрга бориб, хотиржамликка берилди.
«Элче»дан кутилмаган зарба: 12 дақиқалик карахтлик
Иккинчи бўлимда «Реал» ҳимояси дуч келган даҳшатли босим:
71-дақиқа — Осорионинг жавоби: Мезбонлар сафида Осорио Куртуа қўриқлаётган дарвозага аниқ йўл топиб, интригани қайта тиклади (1:2);
83-дақиқа — Нинодан сенсацион ҳисоб тенглашуви: Ўйин якунига саноқли дақиқалар қолганда Нино ҳисобни 2:2 кўринишига келтириб, бутун аренани оёққа турғизди;
Куртуа ва ҳимоядаги хатолар: Конате, Ҳейсен ва Кукурелядан иборат мудофаа чизиғи рақибнинг тезкор қарши ҳужумлари қаршисида кетма-кет пала-партишликларга йўл қўйди.
90+1-дақиқа: Захирадан тушган Эспининг тарихий қаҳрамонлиги
Жозе Моуриньонинг даҳорона ротацияси ва ғалаба кураши:
87-дақиқадаги ўзгариш: Жозе Моуриньо чарчаб қолган Трент Александер-Арнольд ўрнига майдонга ёш ҳужумкор ўйинчи Эспини ташлади;
90+1-дақиқадаги нажот зарбаси: Ҳакам қўшиб берган қўшимча дақиқаларда Эспи жарима майдони ичида чаққонлик кўрсатиб, тўпни дарвоза тўрига жойлади ва «Реал»га ўта қадрли 3 очкони келтирди (2:3);
Турнир жадвалидаги вазият: Ушбу ғалабадан сўнг «қаймоқранглилар» 15 очко жамғариб, пешқадамлик пойгасида 2-поғонани сақлаб қолди, мардонавор курашган «Элче» эса 2 очко билан жадвалнинг энг қуйи бўғинида қолмоқда.
Мадриднинг «Реал» клуби «Элче» майдонида содир бўлган ушбу драматик синов орқали чемпионлик йўлида ҳар қандай рақибга нисбатан хотиржамлик қимматга тушишини тушуниб етди, аммо жамоанинг охирги сонияларгача таслим бўлмаслик руҳияти яна бир бор ўз сўзини айтди.
Сизнингча, «Реал Мадрид»нинг лига аутсайдери билан ўйинда 2:0 ҳисобидаги устунликни қўлдан чиқариб, деярли очко йўқотишига нима сабаб бўлди — ҳимоядаги хатоларми ёки футболчиларнинг рақибни менсимаганими? Эспининг 90+1-дақиқадаги голи унинг асосий таркибдаги ўрнини мустаҳкамлай оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Ла Лигадаги ушбу шиддатли қарама-қаршилик таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…