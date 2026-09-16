«2:0 дан кейинги шок»: «Реал» «Элче» майдонида даҳшатли драматик ғалабани илиб кетди

·0·Спорт
«2:0 дан кейинги шок»: «Реал» «Элче» майдонида даҳшатли драматик ғалабани илиб кетди

Испания Ла Лигасининг 6-тури доирасида кечган беллашув футбол ихлосмандларига ҳақиқий адреналин ва кутилмаган сценарийли классик триллерни тақдим этди. Мадриднинг «Реал» клуби сафарда лига аутсайдери ҳисобланган «Элче» меҳмони бўлиб, 3:2 ҳисобидаги ўта оғир ва асабий ғалабани қўлга киритди. Учрашув «қироллик клуби»нинг мутлақ устунлиги билан бошланган эди: аввалига Арда Гулернинг жарима зарбасидан сўнг рақиб посбони Дитуро тўпни ўз дарвозасига йўллаб қўйган бўлса, танаффус арафасида Килиан Мбаппе ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Бироқ таслим бўлишни истамаган мезбонлар иккинчи бўлим охирида ҳақиқий жасорат кўрсатиб, 71 ва 83-дақиқаларда Тибо Куртуа дарвозасини икки бор ишғол этди ва таблодаги мувозанатни тиклади.

Жозе Моуриньо шогирдлари очко йўқотиш ёқасига келиб қолган бир паллада, 87-дақиқада Трент ўрнига майдонга ташланган ёш истеъдод Эспи ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+1-дақиқада ғалаба тўпини киритиб, мадридликларни муқаррар қоқилишдан қутқариб қолди. Мазкур асабий муваффақиятдан сўнг «қаймоқранглилар» очколарини 15 тага етказиб, мусобақа жадвалида 2-ўринни эгаллаб турибди. Хўш, «Реал» икки тўплик устунликни нега бой берди, «Элче» ҳимояси Мбаппе ва Винисиусга қандай қаршилик кўрсатди ҳамда 90+1-дақиқадаги сеҳрли қарор ортида нима ётибди?

«2:0 ҳисоби ва Мбаппенинг маҳорати»: Мадридликларнинг шиддатли старти

Баҳснинг биринчи бўлимидаги асосий воқеалар ривожи:

  • 25-дақиқа — Жарима зарбаси ва автогол: Туркиялик ёш юлдуз Арда Гулернинг стандарт вазиятдан йўллаган кучли зарбаси ортидан тўп «Элче» посбони Дитурога тегиб, тўрга бориб тушди (0:1);

  • 33-дақиқа — Мбаппедан совуққон якун: Килиан Мбаппе танаффусга оз вақт қолганда рақиб мудофаасини жазолаб, мадридликларнинг иккинчи голини урди ва устунликни мустаҳкамлади (0:2);

  • Тўлиқ назорат иллюзияси: Биринчи 45 дақиқаликда майдонда бемалол тўп сурган мадридликлар ўйин тақдири аллақачон ҳал бўлди, деган фикрга бориб, хотиржамликка берилди.

«Элче»дан кутилмаган зарба: 12 дақиқалик карахтлик

Иккинчи бўлимда «Реал» ҳимояси дуч келган даҳшатли босим:

  • 71-дақиқа — Осорионинг жавоби: Мезбонлар сафида Осорио Куртуа қўриқлаётган дарвозага аниқ йўл топиб, интригани қайта тиклади (1:2);

  • 83-дақиқа — Нинодан сенсацион ҳисоб тенглашуви: Ўйин якунига саноқли дақиқалар қолганда Нино ҳисобни 2:2 кўринишига келтириб, бутун аренани оёққа турғизди;

  • Куртуа ва ҳимоядаги хатолар: Конате, Ҳейсен ва Кукурелядан иборат мудофаа чизиғи рақибнинг тезкор қарши ҳужумлари қаршисида кетма-кет пала-партишликларга йўл қўйди.

90+1-дақиқа: Захирадан тушган Эспининг тарихий қаҳрамонлиги

Жозе Моуриньонинг даҳорона ротацияси ва ғалаба кураши:

  • 87-дақиқадаги ўзгариш: Жозе Моуриньо чарчаб қолган Трент Александер-Арнольд ўрнига майдонга ёш ҳужумкор ўйинчи Эспини ташлади;

  • 90+1-дақиқадаги нажот зарбаси: Ҳакам қўшиб берган қўшимча дақиқаларда Эспи жарима майдони ичида чаққонлик кўрсатиб, тўпни дарвоза тўрига жойлади ва «Реал»га ўта қадрли 3 очкони келтирди (2:3);

  • Турнир жадвалидаги вазият: Ушбу ғалабадан сўнг «қаймоқранглилар» 15 очко жамғариб, пешқадамлик пойгасида 2-поғонани сақлаб қолди, мардонавор курашган «Элче» эса 2 очко билан жадвалнинг энг қуйи бўғинида қолмоқда.

Мадриднинг «Реал» клуби «Элче» майдонида содир бўлган ушбу драматик синов орқали чемпионлик йўлида ҳар қандай рақибга нисбатан хотиржамлик қимматга тушишини тушуниб етди, аммо жамоанинг охирги сонияларгача таслим бўлмаслик руҳияти яна бир бор ўз сўзини айтди.

Сизнингча, «Реал Мадрид»нинг лига аутсайдери билан ўйинда 2:0 ҳисобидаги устунликни қўлдан чиқариб, деярли очко йўқотишига нима сабаб бўлди — ҳимоядаги хатоларми ёки футболчиларнинг рақибни менсимаганими? Эспининг 90+1-дақиқадаги голи унинг асосий таркибдаги ўрнини мустаҳкамлай оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Ла Лигадаги ушбу шиддатли қарама-қаршилик таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

Реал МадридЛа ЛигаКилиан МбаппеЭлче
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватладиБугун, 03:19Лионель Месси Аргентина терма жамоасига қайтмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоасига қайтмоқдаБугун, 02:19Диего Симеоне 2026 йилги Олтин тўп учун Лионель Мессини танладиДиего Симеоне 2026 йилги Олтин тўп учун Лионель Мессини танладиКеча, 23:20«Ал-Айн» «Ан-Наср» дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди — Элит ОЧЛ да улкан сенсация!«Ал-Айн» «Ан-Наср» дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди — Элит ОЧЛ да улкан сенсация!Кеча, 23:16 «Андижон» «Олимпик-МобиУз» тўсиғини драматик тарзда енгиб, чорак финалга чиқди «Андижон» «Олимпик-МобиУз» тўсиғини драматик тарзда енгиб, чорак финалга чиқдиКеча, 22:10«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олди«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олдиКеча, 21:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?