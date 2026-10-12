Мареска “Ливерпул” устидан қозонилган ғалабадан сўнг кескин саволларга жавоб берди

·83·Спорт
Мареска “Ливерпул” устидан қозонилган ғалабадан сўнг кескин саволларга жавоб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска «Ливерпул» устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоанинг биринчи бўлимдаги қийинчиликлари ва танаффусдаги тактик ўзгаришлар самараси ҳақида гапирди.
  • У молиявий муаммолар жамоа руҳиятига таъсир қилиши мумкинлигини тан олиб, бундай вазиятлар жамоа ва мухлисларни янада жипслаштиришига умид билдирди.
  • Мареска таъкидладики, жамоа ташқи босимларга қарамай, фақат чемпионлик руҳияти билан майдонга тушмоқда.

Англия Премьер-лигасининг 6-тури доирасида сафарда «Ливерпул»ни йирик 3:0 ҳисобида таслим этган «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска ўйиндан сўнг ўз хулосаларини билдирди. Sky Sports нашрига интервью берган италиялик мутахассис учрашувнинг икки хил суръатда кечганини таҳлил қилиш билан бирга, клуб атрофидаги шов-шувли молиявий босимлар жамоа руҳиятига қандай таъсир кўрсатаётганига тўхталиб ўтди.

«Шаҳарликлар» устози биринчи бўлимдаги қийинчиликлардан сўнг киритилган тактик ўзгаришлар ғалабанинг асосий калити бўлганини яширмади.

«Биринчи бўлимда қийналдик»: Мареска ўйинни қандай ўзгартирди?

Учрашув давомида кузатилган муҳим жиҳатларга тўхталар экан, мураббий жамоасининг ўйин сифатини қуйидагича баҳолади:

  • Дастлабки қийинчиликлар: «Жуда оғир шароитда кечган баҳс бўлди. Биринчи бўлимда анча қийналдик. Тўп назорати бизда бўлганига қарамай, ҳужумларни якунлашда самарали ҳаракат қила олмадик ва дастлабки босқичда хатоларга йўл қўйдик», — деди Мареска;

  • Танаффусдаги ўзгаришлар самараси: «Иккинчи бўлим бошланишидан аввал айрим муҳим ўзгаришларни амалга оширдик ва шундан сўнг ўйинимиз сезиларли даражада яхшиланди. Футболчиларимиз темпни кучайтириб, вазиятни тўлиқ назоратга олишди».

Майдон ташқарисидаги босим ва клуб бирдамлиги

Журналистлар томонидан берилган клубнинг молиявий қоидабузарликлари ва эҳтимолий жазолар ҳақидаги саволга мураббий дипломатик ва жамоани руҳлантирувчи жавоб қайтарди:

  • «Балки ҳа, балки йўқ»: «Майдон ташқарисидаги ҳолатлар жамоага таъсир қилиши мумкинми? Эҳтимол, ҳа, балки, йўқ. Буни аниқ айта олмайман», — дея таъкидлади у;

  • Босим остидаги жипслашув: «Аммо бир нарса аниқ: бундай оғир вазиятлар жамоа ва мухлисларни бир-бирига янада яқинлаштириши ва жипслаштириши мумкин. Умид қиламанки, келгуси ғалабаларни ҳам биргаликда нишонлаймиз. Биз бор эътиборимизни фақат шу мақсадга қаратганмиз».

«Энфилд»даги ушбу йирик ғалаба Энцо Мареска жамоасининг ҳар қандай ташқи босимларга қарамай, майдонда фақат чемпионлик руҳияти билан ҳаракатланаётганини яққол намойиш этди.

Манчестер СитиЛиверпулЭнцо МарескаПремьер-лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этдиМареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этди9 октябр 17:10City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?5 октябр 07:42Ираола “Манчестер Сити”дан учралган йирик мағлубият сабабларини очиқладиИраола “Манчестер Сити”дан учралган йирик мағлубият сабабларини очиқладиБугун 11:14«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча 22:40Гвардиоладан кейинги «Манчестер Сити»: Мареска катта ваъда берди...Гвардиоладан кейинги «Манчестер Сити»: Мареска катта ваъда берди...3 август 15:26"Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди..."Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди...18 сентябр 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди