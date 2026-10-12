Мареска “Ливерпул” устидан қозонилган ғалабадан сўнг кескин саволларга жавоб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска «Ливерпул» устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоанинг биринчи бўлимдаги қийинчиликлари ва танаффусдаги тактик ўзгаришлар самараси ҳақида гапирди.
- У молиявий муаммолар жамоа руҳиятига таъсир қилиши мумкинлигини тан олиб, бундай вазиятлар жамоа ва мухлисларни янада жипслаштиришига умид билдирди.
- Мареска таъкидладики, жамоа ташқи босимларга қарамай, фақат чемпионлик руҳияти билан майдонга тушмоқда.
Англия Премьер-лигасининг 6-тури доирасида сафарда «Ливерпул»ни йирик 3:0 ҳисобида таслим этган «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска ўйиндан сўнг ўз хулосаларини билдирди. Sky Sports нашрига интервью берган италиялик мутахассис учрашувнинг икки хил суръатда кечганини таҳлил қилиш билан бирга, клуб атрофидаги шов-шувли молиявий босимлар жамоа руҳиятига қандай таъсир кўрсатаётганига тўхталиб ўтди.
«Шаҳарликлар» устози биринчи бўлимдаги қийинчиликлардан сўнг киритилган тактик ўзгаришлар ғалабанинг асосий калити бўлганини яширмади.
«Биринчи бўлимда қийналдик»: Мареска ўйинни қандай ўзгартирди?
Учрашув давомида кузатилган муҳим жиҳатларга тўхталар экан, мураббий жамоасининг ўйин сифатини қуйидагича баҳолади:
Дастлабки қийинчиликлар: «Жуда оғир шароитда кечган баҳс бўлди. Биринчи бўлимда анча қийналдик. Тўп назорати бизда бўлганига қарамай, ҳужумларни якунлашда самарали ҳаракат қила олмадик ва дастлабки босқичда хатоларга йўл қўйдик», — деди Мареска;
Танаффусдаги ўзгаришлар самараси: «Иккинчи бўлим бошланишидан аввал айрим муҳим ўзгаришларни амалга оширдик ва шундан сўнг ўйинимиз сезиларли даражада яхшиланди. Футболчиларимиз темпни кучайтириб, вазиятни тўлиқ назоратга олишди».
Майдон ташқарисидаги босим ва клуб бирдамлиги
Журналистлар томонидан берилган клубнинг молиявий қоидабузарликлари ва эҳтимолий жазолар ҳақидаги саволга мураббий дипломатик ва жамоани руҳлантирувчи жавоб қайтарди:
«Балки ҳа, балки йўқ»: «Майдон ташқарисидаги ҳолатлар жамоага таъсир қилиши мумкинми? Эҳтимол, ҳа, балки, йўқ. Буни аниқ айта олмайман», — дея таъкидлади у;
Босим остидаги жипслашув: «Аммо бир нарса аниқ: бундай оғир вазиятлар жамоа ва мухлисларни бир-бирига янада яқинлаштириши ва жипслаштириши мумкин. Умид қиламанки, келгуси ғалабаларни ҳам биргаликда нишонлаймиз. Биз бор эътиборимизни фақат шу мақсадга қаратганмиз».
«Энфилд»даги ушбу йирик ғалаба Энцо Мареска жамоасининг ҳар қандай ташқи босимларга қарамай, майдонда фақат чемпионлик руҳияти билан ҳаракатланаётганини яққол намойиш этди.
Изоҳлар 0
…