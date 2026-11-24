Мареска «Манчестер Сити»нинг Чемпионлар лигасидаги асосий мақсадини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска жамоасининг Чемпионлар лигасидаги асосий мақсади умумий босқични кучли саккизликда якунлаш эканлигини маълум қилди.
- Бу натижа жамоага плей-оффнинг 1/8 финалига тўғридан тўғри йўлланма бериб, зич тақвим шароитида қўшимча икки учрашувдан қочиш имконини яратади.
- Айни пайтда 9 очко билан еттинчи ўринда бораётган «шаҳарликлар» ўз ўрнини мустаҳкамлаш учун 25 ноябр куни «Наполи»га қарши баҳс олиб боради.
«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска жамоасининг бу мавсум Чемпионлар лигасидаги энг муҳим вазифасини маълум қилди. Мутахассиснинг таъкидлашича, «шаҳарликлар» учун умумий босқични кучли саккизликда якунлаш жуда муҳим. Бу орқали жамоа плей-оффнинг 1/8 финалига тўғридан тўғри йўлланма олиш ва қўшимча икки учрашувдан қочишни мақсад қилган.
Мареска фикрича, жамоанинг зич тақвимини ҳисобга олганда, ҳар бир ортиқча учрашув футболчилар учун қўшимча юклама бўлади. Шунинг учун «Манчестер Сити» умумий босқичда имкон қадар юқори ўринни эгаллашга интилади.
Мареска: «Асосий мақсадимиз — кучли саккизлик»
«Манчестер Сити» устози Чемпионлар лигасидаги вазифалар ҳақида гапирар экан, биринчи навбатда 1/8 финалга тўғридан тўғри чиқиш зарурлигини таъкидлади.
«Энг аввало, 1/8 финалга тўғридан тўғри йўлланма олиш муҳим. Агар кучли саккизликка кира олмасангиз, яна иккита қўшимча учрашув ўтказишингизга тўғри келади.
Бизнинг тақвимимизда ўйинлар жуда кўплигини ҳисобга олсак, улар сонини имкони борича камайтириш муҳим. Шунинг учун асосий мақсадимиз — умумий босқични кучли саккизликда якунлаш», — дея Маресканинг сўзларини келтиради City Xtra.
Демак, «Сити» учун юқори саккизликка кириш нафақат турнирдаги қулай вазиятни таъминлаш, балки футболчиларнинг жисмоний ҳолатини асраш нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамиятга эга.
«Манчестер Сити» ҳозир қайси ўринда?
Айни пайтда «шаҳарликлар» Чемпионлар лигаси умумий босқичи жадвалида 9 очко билан еттинчи ўринни эгаллаб турибди. Бу натижа жамоани ҳозирча Мареска кўзлаган мақсадга олиб чиқмоқда. Бироқ олдиндаги учрашувларда очко йўқотиш юқори саккизликдаги ўринни хавф остида қолдириши мумкин.
Шу сабабли ҳар бир кейинги баҳс «Манчестер Сити» учун муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, умумий босқич якунидаги ўрин жамоанинг плей-оффга қайси босқичдан қўшилишини белгилаб беради.
«Наполи»га қарши баҳс: Мареска учун муҳим синов
«Манчестер Сити» Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 5-турида «Наполи»ни ўз майдонида қабул қилади. Учрашув 25 ноябрга ўтар кечаси Тошкент вақти билан соат 01:00 да бошланади.
Ушбу баҳсдаги натижа «шаҳарликлар»нинг кучли саккизликдаги ўрнини мустаҳкамлаш йўлида муҳим қадам бўлиши мумкин. Мареска шогирдлари ўз мақсадига яқинлашиш учун очко йўқотмаслиги керак.
Эндиликда асосий савол: «Манчестер Сити» «Наполи» қаршилигидан муваффақиятли ўтиб, Чемпионлар лигасидаги энг муҳим вазифаси — кучли саккизликда қолиш учун яна бир қадам ташлай оладими?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…