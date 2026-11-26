Тьерри Анри «Манчестер Сити»нинг инқирози сабабларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Терри Анри Энсо Мареска бошқарувидаги «Манчестер Сити» жамоасидаги беқарор натижалар ва ўйин услубидаги муаммоларни кескин танқид қилди.
- Собиқ футболчининг фикрича, таркибда юқори даражали юлдузлар бўлишига қарамай, жамоада ўйин мувозанати бузилган ва қарши ҳужумларни тўхтатишда заифлик кузатилмоқда.
- «Шаҳарликлар»
- Англия Премер-лигасида кетма-кет тўрт ўйиндан буён ғалаба қозона олмаяпти ҳамда Чемпионлар лигасида «Наполи» билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади.
Футбол олами афсоналаридан бири, франциялик собиқ машҳур ҳужумчи Тьерри Анри Энцо Мареска бошқарувидаги «Манчестер Сити»нинг жорий мавсумдаги беқарор натижалари юзасидан кескин танқидий фикр билдирди.
Ўтган сешанба куни Чемпионлар лигаси доирасида «Наполи»га қарши майдонга тушган «шаҳарликлар» 2:2 ҳисобида дуранг қайд этди. Англия Премьер-лигасида эса жамоа кетма-кет тўрт ўйиндан буён ғалаба нималигини билмай келмоқда.
Тьерри Анри таҳлили: юлдузлар бор, аммо жамоавий ўйин йўқ
Arsenal Radar нашрининг ёзишича, Анри «Манчестер Сити»даги муаммоларни мавсум бошидаёқ башорат қилганини таъкидлаган:
«Бу ҳақда мен мавсум бошидаёқ айтганман: жамоадаги мувозанат бузилган. Албатта, уларда юқори даражадаги футболчилар бор, исталган дақиқада жамоани қутқариб қолиши мумкин бўлган ҳужумчилар ҳам етарли.
Лекин жамоавий ўйин етишмаяпти: улар қарши ҳужумларни тўхтатишни билмайди, ўйинни олдингидек назорат қила олмаяпти — на тўп билан, на тўпсиз ҳолда.», — деди Тьерри Анри.
«Манчестер Сити»нинг жорий ҳолати ва кўрсаткичлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва статистика
Бош мураббий
Энцо Мареска
АПЛдаги сўнгги серия
Кетма-кет 4 та ғалабасиз ўйин
ЕЧЛдаги сўнгги натижа
«Манчестер Сити» 2:2 «Наполи» (дуранг)
АПЛ турнир жадвалидаги ўрни
3-ўрин (11 турдан сўнг 22 очко)
Асосий муаммо (Анри фикрича)
Жамоавий мувозанат йўқолгани ва қарши ҳужумларга қарши ҳимоя заифлиги
Сизнингча, Тьерри Анрининг танқиди асослими — Энцо Мареска «Манчестер Сити»даги ўйин мувозанатини тиклаб, жамоани яна чемпионлик пойгасига қайтара оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Абдуқодир Ҳусанов тўп сураётган «шаҳарликлар» мухлисларига ушбу қизиқарли таҳлилни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…