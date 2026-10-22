Хетафе — Лугано: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Хетафе — Лугано учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Хетафе бошланғич таркиби: 13. Сория Д., 5. Абкар А., 20. Азон И., 3. Давинчи, 2. Жене (капитан), 16. Франчо, 21. Гарсия А., 17. Кико Фемения, 9. Майораль Б., 28. Риско А., 26. Валу Ж.
Хетафе захирадагилари: 15. Боселли С., 35. Феррер Д., 8. Гудель Н., 1. Летачек Й., 6. Мартин М., 22. Мохика Х., 10. Сатриано М., 4. Сазонов С., 11. Терратс Р., 19. Унал Э.
Хетафе бош мураббийи: Бордалас Хименес Ж.
Лугано бошланғич таркиби: 16. фон Баллмоос Д. (капитан), 9. Аети Ал., 25. Бислими У., 21. Чиминьяни Й., 3. Делкруа Х., 27. Дос Сантос Д., 8. Гргич А., 17. Май Л., 30. Монкада Д., 6. Пападопулос А., 46. Занотти М.
Лугано захирадагилари: 7. Алиоски Э., 91. Беренс К., 22. Кастро Эспиноса Б. Д., 28. Гебхардт Ф., 2. Каримов Б., 4. Келвин Д., 14. Кендуси А., 26. Маркес М., 99. Мина Д., 24. Пилстром Э.
Лугано бош мураббийи: Крочи-Торти М.
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