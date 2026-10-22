Хетафе — Лугано: таркиблар ва жонли матн

·33·Спорт
Хетафе — Лугано: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги ХетафеЛугано учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Хетафе бошланғич таркиби: 13. Сория Д., 5. Абкар А., 20. Азон И., 3. Давинчи, 2. Жене (капитан), 16. Франчо, 21. Гарсия А., 17. Кико Фемения, 9. Майораль Б., 28. Риско А., 26. Валу Ж.

Хетафе захирадагилари: 15. Боселли С., 35. Феррер Д., 8. Гудель Н., 1. Летачек Й., 6. Мартин М., 22. Мохика Х., 10. Сатриано М., 4. Сазонов С., 11. Терратс Р., 19. Унал Э.

Хетафе бош мураббийи: Бордалас Хименес Ж.

Лугано бошланғич таркиби: 16. фон Баллмоос Д. (капитан), 9. Аети Ал., 25. Бислими У., 21. Чиминьяни Й., 3. Делкруа Х., 27. Дос Сантос Д., 8. Гргич А., 17. Май Л., 30. Монкада Д., 6. Пападопулос А., 46. Занотти М.

Лугано захирадагилари: 7. Алиоски Э., 91. Беренс К., 22. Кастро Эспиноса Б. Д., 28. Гебхардт Ф., 2. Каримов Б., 4. Келвин Д., 14. Кендуси А., 26. Маркес М., 99. Мина Д., 24. Пилстром Э.

Лугано бош мураббийи: Крочи-Торти М.

Жонли репортаж1-1 ЖОНЛИ
31-1
ГОЛ! Албиан Аети (Лугано) ҳаводан узатилган тўпга биринчи бўлиб етиб келди ва танаси билан тўпни дарвозага киритиб юборди.
21-0
Гол! Иван Азон Монзон (Хетафе) тўпни дарвоза тўрига ажойиб тарзда жойлаб қўйди.
1
Ўйин бошланди, бугунги баҳс айнан ҳозир старт олди.
21:47
Ўйинчилар майдонга чиқиб келишди ва учрашув бошланиш арафасида. Тўпни ўйинга Лугано киритиб беради.
21:45
Бугунги ўйинни Атилла Караоглан бошқариб боради.
21:45
Бошланғич таркиблар аллақачон эълон қилинди ва сиз улар билан таркиблар бўлимида танишишингиз мумкин.
21:45
Ўйин: Хетафе - Лугано. Ҳисоб: -. Шарҳ: Бизнинг матнли жонли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеалар ҳақида батафсил маълумот беришга ҳаракат қиламиз. Ўйин бошланишига жуда оз вақт қолди.
ХетафеЛуганоКонференция лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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