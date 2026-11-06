Лугано — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матн

·0·Спорт
Лугано — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Лугано — Кауно Жалгирис учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Лугано бошланғич таркиби: 16. фон Баллмоос Д., 6. Пападопулос А., 17. Май Л., 7. Алиоски Э. (капитан), 2. Каримов Б., 14. Кендуси А., 25. Бислими У., 27. Дос Сантос Д., 26. Маркес М., 21. Чиминьяни Й., 9. Аети Ал.

Лугано захирадагилари: 91. Беренс К., 18. Биксел Ж., 22. Кастро Эспиноса Б. Д., 28. Гебхардт Ф., 8. Гргич А., 4. Келвин Д., 99. Мина Д., 24. Пилстром Э., 33. Раффа К., 46. Занотти М.

Лугано бош мураббийи: Крочи-Торти М.

Кауно Жалгирис бошланғич таркиби: 22. Микелионис Д. (капитан), 45. Муташи Дж., 77. Лекиатас Р., 3. Толордава А., 23. Эрнандес А., 37. Ийобоса Эдокполор Н., 7. Беншаиб А., 20. Калик А., 14. Сливка В., 27. Дебелюх Г., 9. Крекович Л.

Кауно Жалгирис захирадагилари: 24. Бурба М., 17. Фиолич И., 8. Карашима Я., 62. Кастрати Л. ИИ., 15. Лео Рибейро, 70. Урега Ф., 47. Поцюс В., 10. Сиргедас Г., 55. Сведкаускас Т., 74. Узкурнис А.

Кауно Жалгирис бош мураббийи: Сопич З.

ЛуганоКауно ЖалгирисКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кауно Жалгирис — Бранн: таркиблар ва жонли матнКауно Жалгирис — Бранн: таркиблар ва жонли матн22 октябр 21:10Брайтон — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матнБрайтон — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:51Хетафе — Лугано: таркиблар ва жонли матнХетафе — Лугано: таркиблар ва жонли матн22 октябр 20:57Лугано — Црвена звезда: таркиблар ва жонли матнЛугано — Црвена звезда: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Беҳруз Каримов “Базел”га қарши баҳсда майдонга тушди: “Лугано” муҳим ғалаба қозондиБеҳруз Каримов “Базел”га қарши баҳсда майдонга тушди: “Лугано” муҳим ғалаба қозонди1 ноябр 23:03Беҳруз Каримов жамоасидан 5 та голли триллер: “Лугано” сафарда ғалаба қозондиБеҳруз Каримов жамоасидан 5 та голли триллер: “Лугано” сафарда ғалаба қозонди25 октябр 20:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози