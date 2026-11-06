Лугано — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Лугано — Кауно Жалгирис учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лугано бошланғич таркиби: 16. фон Баллмоос Д., 6. Пападопулос А., 17. Май Л., 7. Алиоски Э. (капитан), 2. Каримов Б., 14. Кендуси А., 25. Бислими У., 27. Дос Сантос Д., 26. Маркес М., 21. Чиминьяни Й., 9. Аети Ал.
Лугано захирадагилари: 91. Беренс К., 18. Биксел Ж., 22. Кастро Эспиноса Б. Д., 28. Гебхардт Ф., 8. Гргич А., 4. Келвин Д., 99. Мина Д., 24. Пилстром Э., 33. Раффа К., 46. Занотти М.
Лугано бош мураббийи: Крочи-Торти М.
Кауно Жалгирис бошланғич таркиби: 22. Микелионис Д. (капитан), 45. Муташи Дж., 77. Лекиатас Р., 3. Толордава А., 23. Эрнандес А., 37. Ийобоса Эдокполор Н., 7. Беншаиб А., 20. Калик А., 14. Сливка В., 27. Дебелюх Г., 9. Крекович Л.
Кауно Жалгирис захирадагилари: 24. Бурба М., 17. Фиолич И., 8. Карашима Я., 62. Кастрати Л. ИИ., 15. Лео Рибейро, 70. Урега Ф., 47. Поцюс В., 10. Сиргедас Г., 55. Сведкаускас Т., 74. Узкурнис А.
Кауно Жалгирис бош мураббийи: Сопич З.
Изоҳлар 0
…