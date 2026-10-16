“Аталанта” ва “Брайтон” Конференциялар Лигасида йирик ғалаба билан бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Конференсиялар Лигасининг 1-турида «Аталанта»
- «Пафос»ни 3:1 ҳисобида, «Брайтон» эса «Кауно Жалгирис»ни 4:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Италия клуби «Пафос»га қарши ўйинда биринчи бўлимдаёқ ҳисобни 3:0 га етказиб қўйди, жумладан Элиф Элмас 1-дақиқада тезкор гол урди.
- Англия вакили «Брайтон»да эса Жоржино Рюттер дубл қайд этди. Шунингдек, «Копенҳаген» «Braga» устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Европа Конференциялар Лигаси гуруҳ босқичининг 1-турида турнир фаворитлари ўз мухлисларини ёрқин ва сермаҳсул ўйинлар билан хушнуд этди. Италиянинг «Аталанта» жамоаси Бергамода Кипр клубига имкон қолдирмаган бўлса, Англияда «Брайтон» рақиб дарвозасига жавобсиз 4 та тўп йўллади. Данияда эса «Копенҳаген» Португалиянинг номдор жамоаси «Брага» устидан йирик ҳисобда зафар қучди.
«Аталанта» масалани биринчи бўлимдаёқ ҳал қилди: 3:1
Италия клуби «Пафос» жамоасига қарши баҳсни ўта фаол бошлади ва учрашув тақдирини дастлабки 45 дақиқа ичида ҳал этиб қўйди:
1-дақиқадаги тезкор гол: Ўйин бошланиши билан Элиф Элмас ҳисобни очиб, тезкор гол муаллифига айланди;
Биринчи бўлимдаги ҳужумкорлик: 18-дақиқада Распадори фарқни иккитага оширган бўлса, 44-дақиқада Жанлука Скамакка ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди;
Меҳмонларнинг жавоб тўпи: Ўйин якунига яқин (88-дақиқа) Биэл киритган гол «Пафос»ни мағлубиятдан қутқариб қолиш учун камлик қилди.
«Аталанта» — «Пафос» 3:1
Голлар: Элмас (1), Распадори (18), Скамакка (44) — Биэл (88).
«Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Заппакоста, Кристенсен (Жевинсон, 80), Бернаскони, Распадори (Де Кетеларе, 21), Пашалич (Эдерсон, 67), Гаэтано, Элмас, Залевски (Самариджич, 67), Скамакка.
«Брайтон» Англияда «Кауно Жальгирис» дарвозасига 4 та гол урди
Англия Премьер-лигаси вакили «Брайтон» Литва жамоасини қабул қилиб, тўлиқ устунлик остида 4:0 ҳисобида ғалаба қозонди:
Рюттернинг дубли: Учрашув қаҳрамонига айланган Жоржиньо Рюттер 41 ва 53-дақиқаларда икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилди;
Йирик ҳисоб: Биринчи бўлим якунида (45-дақиқа) Ҳиншелвуд, 67-дақиқада эса О’Райли гол уриб, лондонликларга мусобақадаги илк уч очкони йирик ҳисоб билан тақдим этди.
«Брайтон» — «Кауно Жальгирис» 4:0
Голлар: Рюттер (41, 53), Ҳиншелвуд (45), О’Райли (67).
«Брайтон»: Вербрюгген, Боскали, Данк (Вушкович, 46), Коштиня, Свобода, Ҳиншелвуд (Дэвид, 57), Гросс (Аяри, 57), Малик, Осман, Рюттер, О’Райли.
Корнелиуснинг дубли: «Копенҳаген» «Брага»га имкон қолдирмади
Дания пойтахтида бўлиб ўтган баҳсда «Копенҳаген» муросасиз кечган ўйинда Португалиянинг «Брага» жамоасини 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди:
Иккинчи бўлимдаги фаоллик: Танаффусдан сўнг 49-дақиқада Элюнусси ҳисобни очди;
Корнелиусдан якуний нуқта: Ҳужумчи Андреас Корнелиус 79 ва 86-дақиқаларда иккита тўп киритиб, португалияликлар устидан йирик ғалабани мустаҳкамлади.
«Копенҳаген» — «Брага» 3:0
Голлар: Элюнусси (49), Корнелиус (79, 86).
Европа Конференциялар Лигасининг 1-тури йирик ҳисоблар ва кучли клубларнинг ишончли старти билан эсда қолди.
Изоҳлар 0
…