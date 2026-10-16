“Аталанта” ва “Брайтон” Конференциялар Лигасида йирик ғалаба билан бошлади

·45·Спорт
“Аталанта” ва “Брайтон” Конференциялар Лигасида йирик ғалаба билан бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Конференсиялар Лигасининг 1-турида «Аталанта»
  • «Пафос»ни 3:1 ҳисобида, «Брайтон» эса «Кауно Жалгирис»ни 4:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Италия клуби «Пафос»га қарши ўйинда биринчи бўлимдаёқ ҳисобни 3:0 га етказиб қўйди, жумладан Элиф Элмас 1-дақиқада тезкор гол урди.
  • Англия вакили «Брайтон»да эса Жоржино Рюттер дубл қайд этди. Шунингдек, «Копенҳаген» «Braga» устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Европа Конференциялар Лигаси гуруҳ босқичининг 1-турида турнир фаворитлари ўз мухлисларини ёрқин ва сермаҳсул ўйинлар билан хушнуд этди. Италиянинг «Аталанта» жамоаси Бергамода Кипр клубига имкон қолдирмаган бўлса, Англияда «Брайтон» рақиб дарвозасига жавобсиз 4 та тўп йўллади. Данияда эса «Копенҳаген» Португалиянинг номдор жамоаси «Брага» устидан йирик ҳисобда зафар қучди.

«Аталанта» масалани биринчи бўлимдаёқ ҳал қилди: 3:1

Италия клуби «Пафос» жамоасига қарши баҳсни ўта фаол бошлади ва учрашув тақдирини дастлабки 45 дақиқа ичида ҳал этиб қўйди:

  • 1-дақиқадаги тезкор гол: Ўйин бошланиши билан Элиф Элмас ҳисобни очиб, тезкор гол муаллифига айланди;

  • Биринчи бўлимдаги ҳужумкорлик: 18-дақиқада Распадори фарқни иккитага оширган бўлса, 44-дақиқада Жанлука Скамакка ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди;

  • Меҳмонларнинг жавоб тўпи: Ўйин якунига яқин (88-дақиқа) Биэл киритган гол «Пафос»ни мағлубиятдан қутқариб қолиш учун камлик қилди.

«Аталанта» — «Пафос» 3:1

Голлар: Элмас (1), Распадори (18), Скамакка (44) — Биэл (88).

  • «Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Заппакоста, Кристенсен (Жевинсон, 80), Бернаскони, Распадори (Де Кетеларе, 21), Пашалич (Эдерсон, 67), Гаэтано, Элмас, Залевски (Самариджич, 67), Скамакка.

«Брайтон» Англияда «Кауно Жальгирис» дарвозасига 4 та гол урди

Англия Премьер-лигаси вакили «Брайтон» Литва жамоасини қабул қилиб, тўлиқ устунлик остида 4:0 ҳисобида ғалаба қозонди:

  • Рюттернинг дубли: Учрашув қаҳрамонига айланган Жоржиньо Рюттер 41 ва 53-дақиқаларда икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилди;

  • Йирик ҳисоб: Биринчи бўлим якунида (45-дақиқа) Ҳиншелвуд, 67-дақиқада эса О’Райли гол уриб, лондонликларга мусобақадаги илк уч очкони йирик ҳисоб билан тақдим этди.

«Брайтон» — «Кауно Жальгирис» 4:0

Голлар: Рюттер (41, 53), Ҳиншелвуд (45), О’Райли (67).

  • «Брайтон»: Вербрюгген, Боскали, Данк (Вушкович, 46), Коштиня, Свобода, Ҳиншелвуд (Дэвид, 57), Гросс (Аяри, 57), Малик, Осман, Рюттер, О’Райли.

Корнелиуснинг дубли: «Копенҳаген» «Брага»га имкон қолдирмади

Дания пойтахтида бўлиб ўтган баҳсда «Копенҳаген» муросасиз кечган ўйинда Португалиянинг «Брага» жамоасини 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди:

  • Иккинчи бўлимдаги фаоллик: Танаффусдан сўнг 49-дақиқада Элюнусси ҳисобни очди;

  • Корнелиусдан якуний нуқта: Ҳужумчи Андреас Корнелиус 79 ва 86-дақиқаларда иккита тўп киритиб, португалияликлар устидан йирик ғалабани мустаҳкамлади.

«Копенҳаген» — «Брага» 3:0

Голлар: Элюнусси (49), Корнелиус (79, 86).

Европа Конференциялар Лигасининг 1-тури йирик ҳисоблар ва кучли клубларнинг ишончли старти билан эсда қолди.

Европа Конференциялар ЛигасиАталантаБрайтонКопенҳаген
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайдиЎзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайди1 октябр 16:04АПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этдиАПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этди19 сентябр 21:13Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!28 август 12:17«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!13 сентябр 06:31«Туринда муҳим зафар ва Спаллеттининг юриши»: «Ювентус» «Аталанта»ни ишончли енгди!«Туринда муҳим зафар ва Спаллеттининг юриши»: «Ювентус» «Аталанта»ни ишончли енгди!20 сентябр 23:31Олд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирдиОлд Траффордда суперкамбэк: МЮ «Брайтон»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобини 2:3 га айлантирди17 сентябр 06:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...