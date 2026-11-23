«Аталанта» — «Интер»: Эспозитонинг ҳет-трики ғалаба учун камлик қилди, 8 та голли триллер
Италия чемпионатининг 12-турида «Интер» Бергамода «Аталанта» меҳмони бўлди. Ҳақиқий голлар шоусига айланган шиддатли учрашувда 4:4 ҳисобидаги жанговар дуранг қайд этилди.
Беллашув меҳмонларнинг тезкор устунлиги билан бошланди: Эспозито 16, 32 ва 52-дақиқаларда рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳет-трик расмийлаштирди. Бироқ «Аталанта» таслим бўлмади — Элмас (35') биринчи бўлимда фарқни қисқартирган бўлса, Де Кетеларе (72', 80') дубль қайд этиб, ўйинга интригани қайтарди.
75-дақиқада Сучич пеналтидан «Интер»нинг тўртинчи голини урганди, аммо ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда (90+1') Кэссиэ ҳам 11 метрлик жарима зарбасини аниқ амалга ошириб, бергамоликларга дуранг келтирди.
Турнир жадвалидаги вазият
Мазкур натижадан сўнг «Аталанта» очколари сонини 15 тага етказиб, А Серия турнир жадвалида 12-ўринда бормоқда. Киву бошқарувидаги «Интер» эса 29 очко билан 3-поғонада қолди.
Кўрсаткичлар
«Аталанта»
«Интер»
Якуний ҳисоб
4
4
Голлар
Элмас (35'), Де Кетеларе (72', 80'), Кэссиэ (90+1' пен.)
Эспозито (16', 32', 52'), Сучич (75' пен.)
Асосий қаҳрамонлар
Де Кетеларе (дубль), Кэссиэ
Эспозито (ҳет-трик)
Жадвалдаги ўрни / Очко
12-ўрин (15 очко)
3-ўрин (29 очко)
Учрашув қайдномаси ва таркиблар
А Серия. 12-тур«Аталанта» — «Интер» 4:4Голлар: Элмас (35), Де Кетеларе (72, 80), Кэссиэ (90+1 пеналти) — Эспозито (16, 32, 52), Сучич (75 пеналти).
«Аталанта»: Карнесекки, Белланова (Бернаскони, 88), Сквалвини, Колашинац, Заппакоста, Залевски, Элмас (Роу, 69), Кэссиэ, Эдерсон (Пашалич, 69), Де Кетеларе, Крстович (Скамакка, 88).
«Интер»: Хосеп Мартинес, Павар, Бастони, Карлос Аугусто, Мхитарян (Станкович, 78), Спенц, Барелла (Жонс, 64), Чалхонўғли (Сучич, 33), Димарко (Аканжи, 64), Эспозито (Лаутаро Мартинес, 78), Тюрам.
Сизнингча, Бергамодаги 4:4 ҳисоби ва йўқотилган икки очко «Интер»нинг А Серия чемпионлик пойгасидаги режаларига қандай таъсир қилади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…