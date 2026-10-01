Ўзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси сафида бошқа ўйнамасликка қатъий қарор қилди.
- Бу қарорга Копенҳагендаги мураббий билан келишмовчилиги ва «хиёнат» ҳисси сабаб бўлган.
- Миллий терма сафида 234 та ўйин ўтказиб, 146 та гол урган Роналду 2016-йилда Европа чемпиони, 2019-йилда эса Миллатлар лигаси ғолиби бўлган.
Жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин ва узоқ давом этган халқаро саҳифа ортга қайтарилмайдиган даражада ёпилди. «Ан-Наср» ҳужумчиси ва миллий терма сардори Криштиану Роналду Португалия сафида бошқа ҳеч қачон майдонга тушмасликка қатъий қарор қилди.
Мамлакатнинг етакчи кундалик спорт нашри O Jogo берган сўнгги маълумотларга кўра, 41 ёшли юлдузнинг бу қарори мутлақ якуний бўлиб, у «қайта кўриб чиқилмайдиган» мақомга эга.
Копенҳагендаги демарш ва «хиёнат» ҳисси
Воқеалар ривожи 30 сентябр куни Копенҳаген шаҳрида кескин тус олди. Миллатлар лигаси 3-туридан ўрин олган Данияга қарши муҳим баҳс арафасида Роналду ва бош мураббий Жорже Жезуш ўртасидаги келишмовчилик энг юқори нуқтасига етган ва сардор жамоа ихтиёрини шошилинч тарк этган эди.
Португал нашрининг очиқлашича, бундай кескин қадамга афсонавий ҳужумчининг мураббийлар штаби томонидан берилган ваъдалар бузилгани сабаб «ўзини хиёнатга учрагандек ҳис қилаётгани» асосий туртки бўлган. У энди миллий жамоа либосини кийиш ниятида эмас.
6 ойгача дисквалификация ва молиявий жазо хавфи
Жамоани ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш ҳуқуқий жиҳатдан ҳам жиддий оқибатларни келтириб чиқариши мумкин:
Интизомий жазо: Португалия футбол федерацияси (FPF) низомига мувофиқ, чақирув олган футболчи ҳурматли сабабсиз йиғинни тарк этса, 1 ойдан 6 ойгача расмий ўйинлардан четлатилиши мумкин;
Молиявий санкция: Бундан ташқари, ўйинчига расмий жарима қўлланилиши кўзда тутилган.
Бироқ фаолиятини якунлашни ихтиёр этган футболчи учун бу чекловлар энди ҳеч қандай аҳамиятга эга бўлмаслиги мумкин.
Тарихда муҳрланган мутлақ чўққи
Роналдунинг миллий либосдаги хайрлашуви драматик ва шов-шувли кечган бўлса-да, унинг 20 йилдан ортиқ вақт давомида қайд этган кўрсаткичлари жаҳон футболи чўққисида қолади:
234 та учрашув: Халқаро терма жамоалар сафида энг кўп ўйин ўтказиш бўйича жаҳон рекорди;
146 та гол: Миллий термалар тарихидаги мутлақ энг юқори тўпурарлик натижаси.
«Реал Мадрид»нинг собиқ юлдузи ўз мамлакати билан 2016 йилда Европа чемпиони, 2019 йилда эса Миллатлар лигаси ғолиби бўлган. Мазкур улкан эранинг бундай кескин низо фонида тугаши эса бутун дунё футбол жамоатчилиги учун катта шокка айланди.
Изоҳлар 0
…