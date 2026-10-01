Ўзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайди

·36·Спорт
Ўзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси сафида бошқа ўйнамасликка қатъий қарор қилди.
  • Бу қарорга Копенҳагендаги мураббий билан келишмовчилиги ва «хиёнат» ҳисси сабаб бўлган.
  • Миллий терма сафида 234 та ўйин ўтказиб, 146 та гол урган Роналду 2016-йилда Европа чемпиони, 2019-йилда эса Миллатлар лигаси ғолиби бўлган.

Жаҳон футболи тарихидаги энг ёрқин ва узоқ давом этган халқаро саҳифа ортга қайтарилмайдиган даражада ёпилди. «Ан-Наср» ҳужумчиси ва миллий терма сардори Криштиану Роналду Португалия сафида бошқа ҳеч қачон майдонга тушмасликка қатъий қарор қилди.

Мамлакатнинг етакчи кундалик спорт нашри O Jogo берган сўнгги маълумотларга кўра, 41 ёшли юлдузнинг бу қарори мутлақ якуний бўлиб, у «қайта кўриб чиқилмайдиган» мақомга эга.

Копенҳагендаги демарш ва «хиёнат» ҳисси

Воқеалар ривожи 30 сентябр куни Копенҳаген шаҳрида кескин тус олди. Миллатлар лигаси 3-туридан ўрин олган Данияга қарши муҳим баҳс арафасида Роналду ва бош мураббий Жорже Жезуш ўртасидаги келишмовчилик энг юқори нуқтасига етган ва сардор жамоа ихтиёрини шошилинч тарк этган эди.

Португал нашрининг очиқлашича, бундай кескин қадамга афсонавий ҳужумчининг мураббийлар штаби томонидан берилган ваъдалар бузилгани сабаб «ўзини хиёнатга учрагандек ҳис қилаётгани» асосий туртки бўлган. У энди миллий жамоа либосини кийиш ниятида эмас.

6 ойгача дисквалификация ва молиявий жазо хавфи

Жамоани ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш ҳуқуқий жиҳатдан ҳам жиддий оқибатларни келтириб чиқариши мумкин:

  • Интизомий жазо: Португалия футбол федерацияси (FPF) низомига мувофиқ, чақирув олган футболчи ҳурматли сабабсиз йиғинни тарк этса, 1 ойдан 6 ойгача расмий ўйинлардан четлатилиши мумкин;

  • Молиявий санкция: Бундан ташқари, ўйинчига расмий жарима қўлланилиши кўзда тутилган.

Бироқ фаолиятини якунлашни ихтиёр этган футболчи учун бу чекловлар энди ҳеч қандай аҳамиятга эга бўлмаслиги мумкин.

Тарихда муҳрланган мутлақ чўққи

Роналдунинг миллий либосдаги хайрлашуви драматик ва шов-шувли кечган бўлса-да, унинг 20 йилдан ортиқ вақт давомида қайд этган кўрсаткичлари жаҳон футболи чўққисида қолади:

  • 234 та учрашув: Халқаро терма жамоалар сафида энг кўп ўйин ўтказиш бўйича жаҳон рекорди;

  • 146 та гол: Миллий термалар тарихидаги мутлақ энг юқори тўпурарлик натижаси.

«Реал Мадрид»нинг собиқ юлдузи ўз мамлакати билан 2016 йилда Европа чемпиони, 2019 йилда эса Миллатлар лигаси ғолиби бўлган. Мазкур улкан эранинг бундай кескин низо фонида тугаши эса бутун дунё футбол жамоатчилиги учун катта шокка айланди.

Криштиану РоналдуПортугалия футбол федерациясиМиллатлар лигиКопенҳаген
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтдиБугун 11:00Аэропортдаги драматик кеча: Жезуш ва Проэнса Роналдунинг кетишини тўхтата олмадиАэропортдаги драматик кеча: Жезуш ва Проэнса Роналдунинг кетишини тўхтата олмадиБугун 13:13Бир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунладиБир даврнинг интиҳоси: Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини бутунлай якунладиБугун 07:07«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади24 сентябр 06:08Клопп тарихдаги энг ёмон стартдан сўнг: “Футболчиларни эмас, мени танқид қилинг"Клопп тарихдаги энг ёмон стартдан сўнг: “Футболчиларни эмас, мени танқид қилинг"28 сентябр 22:16Колумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляцияКолумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляция28 июн 05:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди