“Олтин бутса” пойгаси авжида: Шомуродов Салоҳга етиб олди, Осимхен ва Орбан пешқадам
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Суперлигасининг 10-туридан сўнг Виктор Осимхен ва Гифт Орбан 9 тадан гол билан тўпурарлар пойгасида пешқадамлик қилмоқда.
- «Самсунспор» дарвозасини ишғол қилган Элдор Шомуродов ўз голлари сонини 8 тага етказиб, Муҳаммад Салоҳ билан иккинчи ўринни бўлишиб олди.
- Мазкур турда «Истанбул Башакшеҳир» сафида ҳаракат қилаётган Аббосбек Файзуллаев ҳам ўзининг дебют голини расмийлаштирди.
Туркия Суперлигасида 10-тур баҳслари якунланиши билан мавсумнинг «Олтин бутса» соврини учун кечаётган кураш янада қизғин тус олди. Турнир тўпурарлик рейтингининг юқори поғоналарини Европанинг топ-чемпионатларида тобланган юлдуз ҳужумчилар тўлиқ эгаллаб олган бўлиб, улар орасидаги рақобатга маҳаллий турк форвардлари дош бера олмаяпти.
«Самсунспор»га қарши ўйинда навбатдаги голини киритган ўзбекистонлик тўпурар Элдор Шомуродов ҳам пешқадамларни таъқиб қилишда давом этиб, жадвалнинг кучли учлигида мустаҳкам ўрнашиб олди.
Тўпурарлар пойгаси: 10-турдан кейинги ҳолат
Ортда қолган тур нигериялик юлдузларнинг муваффақияти ва мисрлик Муҳаммад Салоҳнинг очко йўқотиши билан ёдда қолди:
Виктор Осимхен ва Гифт Орбан (9 тадан гол): Суперлиганинг энг қимматбаҳо юлдузи Виктор Осимхен «Коньяспор» дарвозасини ишғол қилиб, голлари сонини 9 тага етказди. Лига дебютанти саналган «Амед» клубини юқорига етаклаётган яна бир нигериялик форвард Гифт Орбан ҳам ўз ҳисобига тўп ёзиб қўйиб, Осимхен билан пешқадамликни тенг бўлишиб олди;
Муҳаммад Салоҳ ва Элдор Шомуродов (8 тадан гол): Шу тургача якка пешқадамлик қилиб келган Муҳаммад Салоҳ «Трабзонспор» сафида «Газиантеп»га қарши тўлиқ ҳаракат қилган бўлса-да, майдонни голсиз тарк этди. Натижада «Самсунспор» дарвозасини 10-дақиқадаёқ ишғол этган Элдор Шомуродов ўз голларини 8 тага етказиб, рейтингда Салоҳга етиб олди ва 2-ўринни у билан бўлишди;
Ведат Мурики (7 та гол): «Фенербаҳче» ҳужумчиси ўз майдонида «Гёзтепе»га учралган кутилмаган мағлубиятда (1:2) 83-дақиқада майдонга тушди, бироқ гол ура олмади ва 7 та гол билан 4-поғонада қолди.
«Башакшеҳир»даги ўзбек қаҳрамонлари ва 5:2 ҳисобидаги триумф
10-турда Нури Шаҳин шогирдлари бўлган «Истанбул Башакшеҳир» ўз майдонида 5:2 ҳисобида ғалаба қозониб, мусобақа жадвалида юқорилади. Ушбу беллашувда Шомуродовдан ташқари, ўзбекистонлик иқтидорли ярим ҳимоячи Аббосбек Файзуллаев ҳам захирадан баҳсга қўшилиб, жамоа сафидаги 8-ўйинида ўзининг дебют голини расмийлаштирди.
Амалдаги тўпурарнинг ҳайратланарли статистикаси
Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасининг амалдаги тўпурари мақомида ҳаракат қилмоқда:
Ўтган мавсумдаги триумф: Ҳамюртимиз ўтган мавсумда 34 та учрашувда 22 та гол уриб, Пол Онуачу билан бирга лиганинг энг яхши тўпурари сифатида «Олтин бутса»ни қўлга киритган эди;
«Башакшеҳир»даги умумий кўрсаткич: 21 ёшли легионеримиз Истанбул жамоасига қўшилганидан буён барча мусобақаларда жами 56 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 31 та гол ва 7 та голли узатма ёздириб қўйишга муваффақ бўлган.
Изоҳлар 0
…