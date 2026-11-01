“Олтин бутса” пойгаси авжида: Шомуродов Салоҳга етиб олди, Осимхен ва Орбан пешқадам

·22·Спорт
“Олтин бутса” пойгаси авжида: Шомуродов Салоҳга етиб олди, Осимхен ва Орбан пешқадам
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Суперлигасининг 10-туридан сўнг Виктор Осимхен ва Гифт Орбан 9 тадан гол билан тўпурарлар пойгасида пешқадамлик қилмоқда.
  • «Самсунспор» дарвозасини ишғол қилган Элдор Шомуродов ўз голлари сонини 8 тага етказиб, Муҳаммад Салоҳ билан иккинчи ўринни бўлишиб олди.
  • Мазкур турда «Истанбул Башакшеҳир» сафида ҳаракат қилаётган Аббосбек Файзуллаев ҳам ўзининг дебют голини расмийлаштирди.

Туркия Суперлигасида 10-тур баҳслари якунланиши билан мавсумнинг «Олтин бутса» соврини учун кечаётган кураш янада қизғин тус олди. Турнир тўпурарлик рейтингининг юқори поғоналарини Европанинг топ-чемпионатларида тобланган юлдуз ҳужумчилар тўлиқ эгаллаб олган бўлиб, улар орасидаги рақобатга маҳаллий турк форвардлари дош бера олмаяпти.

«Самсунспор»га қарши ўйинда навбатдаги голини киритган ўзбекистонлик тўпурар Элдор Шомуродов ҳам пешқадамларни таъқиб қилишда давом этиб, жадвалнинг кучли учлигида мустаҳкам ўрнашиб олди.

Тўпурарлар пойгаси: 10-турдан кейинги ҳолат

Ортда қолган тур нигериялик юлдузларнинг муваффақияти ва мисрлик Муҳаммад Салоҳнинг очко йўқотиши билан ёдда қолди:

  • Виктор Осимхен ва Гифт Орбан (9 тадан гол): Суперлиганинг энг қимматбаҳо юлдузи Виктор Осимхен «Коньяспор» дарвозасини ишғол қилиб, голлари сонини 9 тага етказди. Лига дебютанти саналган «Амед» клубини юқорига етаклаётган яна бир нигериялик форвард Гифт Орбан ҳам ўз ҳисобига тўп ёзиб қўйиб, Осимхен билан пешқадамликни тенг бўлишиб олди;

  • Муҳаммад Салоҳ ва Элдор Шомуродов (8 тадан гол): Шу тургача якка пешқадамлик қилиб келган Муҳаммад Салоҳ «Трабзонспор» сафида «Газиантеп»га қарши тўлиқ ҳаракат қилган бўлса-да, майдонни голсиз тарк этди. Натижада «Самсунспор» дарвозасини 10-дақиқадаёқ ишғол этган Элдор Шомуродов ўз голларини 8 тага етказиб, рейтингда Салоҳга етиб олди ва 2-ўринни у билан бўлишди;

  • Ведат Мурики (7 та гол): «Фенербаҳче» ҳужумчиси ўз майдонида «Гёзтепе»га учралган кутилмаган мағлубиятда (1:2) 83-дақиқада майдонга тушди, бироқ гол ура олмади ва 7 та гол билан 4-поғонада қолди.

«Башакшеҳир»даги ўзбек қаҳрамонлари ва 5:2 ҳисобидаги триумф

10-турда Нури Шаҳин шогирдлари бўлган «Истанбул Башакшеҳир» ўз майдонида 5:2 ҳисобида ғалаба қозониб, мусобақа жадвалида юқорилади. Ушбу беллашувда Шомуродовдан ташқари, ўзбекистонлик иқтидорли ярим ҳимоячи Аббосбек Файзуллаев ҳам захирадан баҳсга қўшилиб, жамоа сафидаги 8-ўйинида ўзининг дебют голини расмийлаштирди.

Амалдаги тўпурарнинг ҳайратланарли статистикаси

Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасининг амалдаги тўпурари мақомида ҳаракат қилмоқда:

  • Ўтган мавсумдаги триумф: Ҳамюртимиз ўтган мавсумда 34 та учрашувда 22 та гол уриб, Пол Онуачу билан бирга лиганинг энг яхши тўпурари сифатида «Олтин бутса»ни қўлга киритган эди;

  • «Башакшеҳир»даги умумий кўрсаткич: 21 ёшли легионеримиз Истанбул жамоасига қўшилганидан буён барча мусобақаларда жами 56 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 31 та гол ва 7 та голли узатма ёздириб қўйишга муваффақ бўлган.

Элдор ШомуродовТуркия СуперлигасиАббосбек ФайзуллаевИстанбул Башакшеҳир
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Башакшеҳир”нинг 7 голли триллерида Шомуродов ва Файзуллаевга неча балл берилди?“Башакшеҳир”нинг 7 голли триллерида Шомуродов ва Файзуллаевга неча балл берилди?Бугун 22:40Шомуродов ва Файзуллаевдан голлар шоуси: “Башакшеҳир” 5:2 ҳисобида ғалаба қилди (видео)Шомуродов ва Файзуллаевдан голлар шоуси: “Башакшеҳир” 5:2 ҳисобида ғалаба қилди (видео)Бугун 20:22Шомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қиладиШомуродов асосий таркибда: “Истанбул Башакшеҳир” бугун “Самсунспор”ни қабул қиладиБугун 17:23“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?“Башакшеҳир” мағлубияти ортидан: Халқаро таҳлил портали Шомуродовга неча балл қўйди?27 октябр 14:30Элдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юбордиЭлдор Шомуродов захирага олинган заҳоти “Башакшеҳир” 2 та гол ўтказиб юборди27 октябр 10:28«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилинди«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилинди19 сентябр 21:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози