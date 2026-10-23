Беҳруз Каримов “Хетафе”га қарши баҳсда қандай баҳо олди? (Тафсилотлар)
Европа Конференциялар лигасининг умумий босқич 2-тури доирасида Швейцариянинг «Лугано» клуби Испания сафарида Ла Лига вакили «Хетафе» устидан 5:2 ҳисобида йирик ва сенсацион ғалабани қўлга киритди.
Ушбу учрашувда Ўзбекистон миллий терма жамоаси ярим ҳимоячиси Беҳруз Каримов ҳам майдонга тушиб, муҳим ғалабага ўз ҳиссасини қўшди. Нуфузли халқаро статистик платформа ҳисобланган Flashscore ўзбек легионерининг мазкур баҳсдаги ҳаракатларига ўз баҳосини эълон қилди.
Каримовнинг майдондаги дақиқалари ва олган баҳоси
Ҳамюртимиз ўйин суръатига тез мослашиб, якуний дақиқаларда жамоасига устунликни сақлаб қолишда ёрдам берди:
Майдонга тушиш вақти: Беҳруз Каримов баҳснинг 75-дақиқасида захирадан ўйинга қўшилди ва учрашув якунига қадар тўп сурди;
Flashscore баҳоси: Статистик портал ўзбек ярим ҳимоячисининг майдондаги ҳаракатларини 6,4 баллга баҳолади;
Шериклари билан таққослаганда: Каримов билан бир вақтда захирадан тушган тажрибали Эгзиян Алиоски 6,3 балл олган бўлса, асосий таркибда ўйнаган Ханнес Делькруа ҳам 6,3 балл билан кифояланди.
«Лугано» таркибидаги энг яхши ва энг паст кўрсаткичлар
Швейцарияликларнинг сафардаги сермаҳсул ўйинида футболчилар қуйидагича баҳоларга лойиқ кўрилди:
Ўйин қаҳрамони: Дубл муаллифига айланган ҳужумчи Альбиан Айети энг юқори — 9,0 балл олди;
Кевин Беренс: Захирадан тушиб бешинчи голни урган форвард 7,7 балл билан тақдирланди;
Қолган баҳолар: Мартим Маркеш 6,1 балл олган бўлса, жамоа сафида энг паст баҳо ярим ҳимоячи Анто Гргичга қўйилди (5,3 балл).
Мусобақадаги вазият ва навбатдаги рақиб
Гуруҳдаги ҳолат: Икки турдан сўнг «Лугано» ҳисобида максимал 6 очко мавжуд бўлиб, жамоа пешқадамлар сафидан мустаҳкам жой олди;
Кейинги учрашув: Швейцария клуби умумий босқичнинг навбатдаги турида Литванинг «Кауно Жальгирис» жамоасини ўз майдонида қабул қилади;
Бошланиш вақти: Ушбу беллашув 6 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 01:00 да старт олади.
Изоҳлар 0
…