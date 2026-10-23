Беҳруз Каримов “Хетафе”га қарши баҳсда қандай баҳо олди? (Тафсилотлар)

·4·Спорт
Беҳруз Каримов “Хетафе”га қарши баҳсда қандай баҳо олди? (Тафсилотлар)

Европа Конференциялар лигасининг умумий босқич 2-тури доирасида Швейцариянинг «Лугано» клуби Испания сафарида Ла Лига вакили «Хетафе» устидан 5:2 ҳисобида йирик ва сенсацион ғалабани қўлга киритди.

Ушбу учрашувда Ўзбекистон миллий терма жамоаси ярим ҳимоячиси Беҳруз Каримов ҳам майдонга тушиб, муҳим ғалабага ўз ҳиссасини қўшди. Нуфузли халқаро статистик платформа ҳисобланган Flashscore ўзбек легионерининг мазкур баҳсдаги ҳаракатларига ўз баҳосини эълон қилди.

Каримовнинг майдондаги дақиқалари ва олган баҳоси

Ҳамюртимиз ўйин суръатига тез мослашиб, якуний дақиқаларда жамоасига устунликни сақлаб қолишда ёрдам берди:

  • Майдонга тушиш вақти: Беҳруз Каримов баҳснинг 75-дақиқасида захирадан ўйинга қўшилди ва учрашув якунига қадар тўп сурди;

  • Flashscore баҳоси: Статистик портал ўзбек ярим ҳимоячисининг майдондаги ҳаракатларини 6,4 баллга баҳолади;

  • Шериклари билан таққослаганда: Каримов билан бир вақтда захирадан тушган тажрибали Эгзиян Алиоски 6,3 балл олган бўлса, асосий таркибда ўйнаган Ханнес Делькруа ҳам 6,3 балл билан кифояланди.

«Лугано» таркибидаги энг яхши ва энг паст кўрсаткичлар

Швейцарияликларнинг сафардаги сермаҳсул ўйинида футболчилар қуйидагича баҳоларга лойиқ кўрилди:

  • Ўйин қаҳрамони: Дубл муаллифига айланган ҳужумчи Альбиан Айети энг юқори — 9,0 балл олди;

  • Кевин Беренс: Захирадан тушиб бешинчи голни урган форвард 7,7 балл билан тақдирланди;

  • Қолган баҳолар: Мартим Маркеш 6,1 балл олган бўлса, жамоа сафида энг паст баҳо ярим ҳимоячи Анто Гргичга қўйилди (5,3 балл).

Мусобақадаги вазият ва навбатдаги рақиб

  • Гуруҳдаги ҳолат: Икки турдан сўнг «Лугано» ҳисобида максимал 6 очко мавжуд бўлиб, жамоа пешқадамлар сафидан мустаҳкам жой олди;

  • Кейинги учрашув: Швейцария клуби умумий босқичнинг навбатдаги турида Литванинг «Кауно Жальгирис» жамоасини ўз майдонида қабул қилади;

  • Бошланиш вақти: Ушбу беллашув 6 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 01:00 да старт олади.

Беҳруз КаримовЛуганоЕвропа Конференциялар лигасиХетафе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урдиБеҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урдиБугун 07:55Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Швейцария кубогида «Пули»ни 4:0 ҳисобида енгдиБеҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Швейцария кубогида «Пули»ни 4:0 ҳисобида енгди18 октябр 20:13Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?16 октябр 07:00Хетафе — Лугано: таркиблар ва жонли матнХетафе — Лугано: таркиблар ва жонли матнКеча 20:57«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалари«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалари15 октябр 23:59«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади22 сентябр 06:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди