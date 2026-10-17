Севара Маматова Черногориядаги Жаҳон чемпионатини ёрқин ғалаба билан бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Черногориянинг Будва шаҳрида бўлиб ўтаётган бокс бўйича 19 ёшгача бўлган ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Севара Маматова 60 килограммгача бўлган вазн тоифасида Янги Зеландиялик Брук Миллерни 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, ишончли ғалаба билан старт олди.
- Маматова барча раундлар давомида рақибини назорат қилиб, аниқ зарбалари билан устунлик қозонди ва кейинги босқичга йўл олди.
Черногориянинг Будва шаҳрида бокс бўйича 19 ёшгача бўлган ёшлар ўртасида расман старт олган нуфузли Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Севара Маматова ўз иштирокини ишончли ғалаба билан бошлаб олди.
Мазкур мундиал халқаро World Boxing федерацияси шафелигида ташкил этилган бўлиб, дунёнинг энг кучли ёш чарм қўлқоп усталарини ўз бағрига жамлаган.
Риface-off ва рингдаги устунлик: 5:0 ҳисобидаги ғалаба
60 килограммгача бўлган вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган Маматова дастлабки саралаш босқичида океаниялик рақибга қарши тўқнаш келди:
Рақиб: Янги Зеландиялик иқтидор соҳиби Брук Миллер;
Жанг кечиши: Ўзбек қизи барча раундлар давомида масофани бенуқсон назорат қилиб, аниқ ва кескин зарбалари билан рақибини муттасил қийин ҳолатга солиб қўйди;
Ҳакамлар қарори: Жанг якунида реферилар ҳеч қандай шубҳасиз, бир овоздан ўзбекистонлик боксчининг устунлигини эътироф этди — 5:0.
Ушбу ғалаба эвазига Севара Маматова кейинги босқич масаласини ижобий ҳал этиб, мундиал медаллар жамғармаси сари навбатдаги қадамни ташлади.
U-19 Будва мундиали: Мусобақа тафсилотлари
Черногория майдонида ўтказилаётган ушбу йирик спорт форуми муҳим кўрсаткичларга эга:
Ўтказилиш муддати: Баҳслар 16 октябрдан 27 октябрга қадар давом этади;
Халқаро мақом: Турнир Халқаро World Boxing федерацияси назорати ва регламенти остида ўтказилмоқда;
Вазнлар тақсимоти: Мусобақада жами 20 та вазн тоифасида — 10 та эркаклар ва 10 та аёллар йўналишида дунё чемпиони камарлари ва медаллар тўплами ўз эгаларига топширилади.
Ўзбекистон ёшлар терма жамоасининг дастлабки кунлардаги бундай ёрқин старти терма жамоамизнинг жаҳон биринчилигида юқори ўринларни забт этишига бўлган ишончни янада мустаҳкамлайди.
Изоҳлар 0
…