Севара Маматова Черногориядаги Жаҳон чемпионатини ёрқин ғалаба билан бошлади

·48·Спорт
Севара Маматова Черногориядаги Жаҳон чемпионатини ёрқин ғалаба билан бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Черногориянинг Будва шаҳрида бўлиб ўтаётган бокс бўйича 19 ёшгача бўлган ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Севара Маматова 60 килограммгача бўлган вазн тоифасида Янги Зеландиялик Брук Миллерни 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, ишончли ғалаба билан старт олди.
  • Маматова барча раундлар давомида рақибини назорат қилиб, аниқ зарбалари билан устунлик қозонди ва кейинги босқичга йўл олди.

Черногориянинг Будва шаҳрида бокс бўйича 19 ёшгача бўлган ёшлар ўртасида расман старт олган нуфузли Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Севара Маматова ўз иштирокини ишончли ғалаба билан бошлаб олди.

Мазкур мундиал халқаро World Boxing федерацияси шафелигида ташкил этилган бўлиб, дунёнинг энг кучли ёш чарм қўлқоп усталарини ўз бағрига жамлаган.

Риface-off ва рингдаги устунлик: 5:0 ҳисобидаги ғалаба

60 килограммгача бўлган вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилаётган Маматова дастлабки саралаш босқичида океаниялик рақибга қарши тўқнаш келди:

  • Рақиб: Янги Зеландиялик иқтидор соҳиби Брук Миллер;

  • Жанг кечиши: Ўзбек қизи барча раундлар давомида масофани бенуқсон назорат қилиб, аниқ ва кескин зарбалари билан рақибини муттасил қийин ҳолатга солиб қўйди;

  • Ҳакамлар қарори: Жанг якунида реферилар ҳеч қандай шубҳасиз, бир овоздан ўзбекистонлик боксчининг устунлигини эътироф этди — 5:0.

Ушбу ғалаба эвазига Севара Маматова кейинги босқич масаласини ижобий ҳал этиб, мундиал медаллар жамғармаси сари навбатдаги қадамни ташлади.

U-19 Будва мундиали: Мусобақа тафсилотлари

Черногория майдонида ўтказилаётган ушбу йирик спорт форуми муҳим кўрсаткичларга эга:

  • Ўтказилиш муддати: Баҳслар 16 октябрдан 27 октябрга қадар давом этади;

  • Халқаро мақом: Турнир Халқаро World Boxing федерацияси назорати ва регламенти остида ўтказилмоқда;

  • Вазнлар тақсимоти: Мусобақада жами 20 та вазн тоифасида — 10 та эркаклар ва 10 та аёллар йўналишида дунё чемпиони камарлари ва медаллар тўплами ўз эгаларига топширилади.

Ўзбекистон ёшлар терма жамоасининг дастлабки кунлардаги бундай ёрқин старти терма жамоамизнинг жаҳон биринчилигида юқори ўринларни забт этишига бўлган ишончни янада мустаҳкамлайди.

Севара МаматоваУ-19 Будва чемпионыWorld Boxing FederationБрук Миллер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 вазн, 6 медаль: боксчи қизларимиз Осиёда биринчи бўлишди!8 вазн, 6 медаль: боксчи қизларимиз Осиёда биринчи бўлишди!15 июл 19:53Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси бокс бўйича Жаҳон чемпионатига қандай таркибда борди?Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси бокс бўйича Жаҳон чемпионатига қандай таркибда борди?15 октябр 09:0613 финал, 13 умид: қизларимиз Жакартада олтин медаллар учун рингга чиқади13 финал, 13 умид: қизларимиз Жакартада олтин медаллар учун рингга чиқади14 июл 17:23Ўзбекистон боксчилари Жакартага катта таркиб билан йўл оладиЎзбекистон боксчилари Жакартага катта таркиб билан йўл олади30 июн 14:53Хавьер Тебас «Реал»ни нацистлар пропагандасида айблади — Мадрид истеъфо талаб қилмоқдаХавьер Тебас «Реал»ни нацистлар пропагандасида айблади — Мадрид истеъфо талаб қилмоқдаБугун 09:00Браим Диас “Реал”даги ўрнини нега йўқотмоқда? Клуб ичидаги кутилмаган ўзгаришларБраим Диас “Реал”даги ўрнини нега йўқотмоқда? Клуб ичидаги кутилмаган ўзгаришларБугун 08:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...