«Энди “орзулар жамоаси” — бу сизларсиз!»: Головкин ўзбекистонлик боксчиларга...
World Boxing ташкилоти раҳбари Геннадий Головкин Тошкентга ташрифи чоғида ўзбекистонлик чарм қўлқоп усталари шаънига юксак баҳо ва илиқ фикрлар билдирди. Бу ҳақда Sports.kz нашри хабар бермоқда.
Афсонавий «Dream Team» билан қиёслаш
Ўзбекистонлик спортчилар билан учрашув давомида Геннадий Головкин ўзбек бокс мактабининг бугунги салоҳиятини Олимпия тарихидаги энг кучли жамоалардан бирига қиёслади:
«Бугун шу ерга келиб, сизларнинг барчангизни ёнимда кўриб, Монреалда бўлиб ўтган Олимпиада хотираларим яна жонланди. Ўшанда Америка терма жамоасида 35 нафар олимпия чемпиони бор эди. Ана ўша жамоани ҳақиқий “Dream Team” деса бўларди. Энди эса “орзулар жамоаси” — бу сизларсиз! Ҳар бирингизни олдинда шуҳрат ва катта ютуқлар кутяпти», — дея мурожаат қилди Геннадий Головкин ўзбекистонлик спортчиларга.
Тошкентдаги Жаҳон кубоги финал босқичи тафсилотлари
Головкин Ўзбекистон пойтахтига World Boxing ҳомийлиги остида ўтказиладиган бокс бўйича Жаҳон кубогининг финал босқичи муносабати билан ташриф буюрган:
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа номи
Бокс бўйича Жаҳон кубоги финал босқичи (World Boxing шафелигида)
Ўтказилиш саналари
28 ноябрдан 3 декабргача
Мезбон шаҳар
Тошкент шаҳри, Ўзбекистон
Қўшни мамлакат иштироки
Ушбу турнирда Қозоғистон терма жамоасининг 11 нафар боксчиси ҳам рингга кўтарилиши режалаштирилган
Сизнингча, бугун Тошкентда старт олаётган World Boxing Жаҳон кубоги финал босқичида ўзбекистонлик чарм қўлқоп усталари умумжамоа ҳисобида нечта олтин медаль қўлга кирита олади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек бокси ҳамда жаҳон спортидаги энг муҳим янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…