Браим Диас “Реал”даги ўрнини нега йўқотмоқда? Клуб ичидаги кутилмаган ўзгаришлар
Мадриднинг «Реал» клуби ички иерархиясида ҳужум чизиғи ва қанот яримҳимоячилари ўртасида кутилмаган ўзгаришлар рўй бермоқда. Нуфузли испан нашри «Marca» тарқатган маълумотларга кўра, Марокаш миллий терма жамоаси аъзоси Браим Диаснинг жамоа асосий таркибига кириш ва майдонда тўп суриш имкониятлари кескин қисқариб кетди.
Бунинг ортидан бразилиялик ёш вундеркинд Эндрик клуб мураббийлар штаби назарида Диасдан юқорироқ поғонага чиқиб олди.
Римдаги ўйин барчасини ўзгартирди: Форма ва жароҳат муаммоси
Браим Диас атрофидаги вазиятнинг оғирлашиши бир нечта муҳим омиллар билан изоҳланмоқда:
Энг яхши формадан йироқлик: 27 ёшли яримҳимоячи айни пайтда ўзининг юқори спорт формасидан анча йироқда экани қайд этилмоқда;
Саломатликдаги чекловлар: Футболчи сўнгги пайтларда соғлиғи билан боғлиқ муайян муаммоларни бошдан кечирмоқда, бу эса унинг тўлиқ куч билан ҳаракатланишига тўсқинлик қилмоқда;
Эндрикнинг ишончли ҳаракати: Римда бўлиб ўтган учрашувда захирадан майдонга тушган Эндрик ўзининг шижоатли ва мазмунли ўйини билан мураббийлар ишончини оқлаб, ҳужумдаги асосий захира кучига айланиб олди.
Қишки режаларнинг кескин бурилиши: Ким ижарага кетади?
Аввалроқ Мадридда амалиёт етишмаслиги сабабли ёш Эндрикни қишки трансфер ойнасида бошқа клубга ижарага бериш масаласи муҳокама қилинаётган эди:
Сценарий Диасга қараб ўзгарди: Эндиликда вазият 180 даражага бурилиб, қишда «Реал»ни айнан Браим Диас ижара асосида тарк этиши эҳтимоли анча ошди;
Жорий мавсумдаги кам ўйин амалиёти: 27 ёшли футболчи жорий мавсумда Испания Ла Лигаси доирасида атиги 3 та баҳсда майдонга тушишга муваффақ бўлган холос.
Агар вазият тез орада ижобий томонга ўзгармаса, марокашлик вингер мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш учун қишки трансферлар ойнасида янги жамоа қидиришига тўғри келади.
Изоҳлар 0
…