Браим Диас “Реал”даги ўрнини нега йўқотмоқда? Клуб ичидаги кутилмаган ўзгаришлар

·7·Спорт
Браим Диас “Реал”даги ўрнини нега йўқотмоқда? Клуб ичидаги кутилмаган ўзгаришлар

Мадриднинг «Реал» клуби ички иерархиясида ҳужум чизиғи ва қанот яримҳимоячилари ўртасида кутилмаган ўзгаришлар рўй бермоқда. Нуфузли испан нашри «Marca» тарқатган маълумотларга кўра, Марокаш миллий терма жамоаси аъзоси Браим Диаснинг жамоа асосий таркибига кириш ва майдонда тўп суриш имкониятлари кескин қисқариб кетди.

Бунинг ортидан бразилиялик ёш вундеркинд Эндрик клуб мураббийлар штаби назарида Диасдан юқорироқ поғонага чиқиб олди.

Римдаги ўйин барчасини ўзгартирди: Форма ва жароҳат муаммоси

Браим Диас атрофидаги вазиятнинг оғирлашиши бир нечта муҳим омиллар билан изоҳланмоқда:

  • Энг яхши формадан йироқлик: 27 ёшли яримҳимоячи айни пайтда ўзининг юқори спорт формасидан анча йироқда экани қайд этилмоқда;

  • Саломатликдаги чекловлар: Футболчи сўнгги пайтларда соғлиғи билан боғлиқ муайян муаммоларни бошдан кечирмоқда, бу эса унинг тўлиқ куч билан ҳаракатланишига тўсқинлик қилмоқда;

  • Эндрикнинг ишончли ҳаракати: Римда бўлиб ўтган учрашувда захирадан майдонга тушган Эндрик ўзининг шижоатли ва мазмунли ўйини билан мураббийлар ишончини оқлаб, ҳужумдаги асосий захира кучига айланиб олди.

Қишки режаларнинг кескин бурилиши: Ким ижарага кетади?

Аввалроқ Мадридда амалиёт етишмаслиги сабабли ёш Эндрикни қишки трансфер ойнасида бошқа клубга ижарага бериш масаласи муҳокама қилинаётган эди:

  • Сценарий Диасга қараб ўзгарди: Эндиликда вазият 180 даражага бурилиб, қишда «Реал»ни айнан Браим Диас ижара асосида тарк этиши эҳтимоли анча ошди;

  • Жорий мавсумдаги кам ўйин амалиёти: 27 ёшли футболчи жорий мавсумда Испания Ла Лигаси доирасида атиги 3 та баҳсда майдонга тушишга муваффақ бўлган холос.

Агар вазият тез орада ижобий томонга ўзгармаса, марокашлик вингер мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш учун қишки трансферлар ойнасида янги жамоа қидиришига тўғри келади.

Реал МадридБраим ДиасЭндрикМарка (спорт журнал)
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошладиМилан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошлади18 август 02:38Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиЭндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қолади11 август 01:32Манчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакМанчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керак10 август 18:11Астон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчи10 август 11:39Эндрик Реал Мадридда қолишга қарор қилдиЭндрик Реал Мадридда қолишга қарор қилди5 август 09:58Эндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинЭндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкин2 август 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...