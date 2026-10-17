Моуриньо Эндрик учун «Реал»да янги позиция танлади — тактик ўзгаришлар тафсилоти

·0·Спорт
Моуриньо Эндрик учун «Реал»да янги позиция танлади — тактик ўзгаришлар тафсилоти

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо бразилиялик ёш ҳужумчи Эндрикнинг майдондаги ролини тубдан ўзгартиришга қарор қилди. Испаниянинг нуфузли AS нашри берган хабарга кўра, португалиялик тажрибали мутахассис 20 ёшли форвардни тоза марказий ҳужумчи эмас, балки ўнг қанот вингери сифатида синаб кўрмоқда.

Мазкур тактик қарор «қироллик клуби»нинг ёзги селекция стратегиясига ҳам тўғридан-тўғри таъсир кўрсатган ва таркибга янги номларнинг келишига сабаб бўлган.

Карлос Эспининг трансфери ва ҳужумдаги уйғунлик

Моуриньонинг ҳужум чизиғини қайта қуриш режаси ёзги трансферлар ойнасидаёқ бошланган эди:

  • Бошқача услубдаги ҳужумчи талаби: Бош мураббий раҳбариятдан жамоага бўйи баланд, жарима майдонида тўп учун кураша оладиган ва услуб жиҳатидан фарқли ҳужумчи олиб беришни сўраган. Шу тариқа, «Леванте» клубидан Карлос Эспи сотиб олинган;

  • Рақобат эмас, шериклик: Моуриньо Эспи ва Эндрикни бир-бирининг ўрнини эгалловчи рақиб эмас, балки майдонда бир-бирини тўлдирадиган тандем сифатида кўрмоқда. Эспи марказда ҳимоячиларни чалғитиб турган бир пайтда, Эндрик ўнг қанотдан марказга ёриб кириш имкониятига эга бўлади.

«Рома»га қарши триллер: Янги жуфтликнинг дебюти

Ушбу тактик режанинг амалда қанчалик иш бериши Европа Чемпионлар Лигасининг «Рома»га қарши драматик баҳсида (4:3) яққол намоён бўлди:

  • Танаффусдан кейинги бурилиш: Ҳар иккала ёш футболчи иккинчи бўлимда захирадан майдонга ташланди ва қисқа вақт ичида ўйин тақдирини ўзгартирди;

  • Голлар ва ассист: Ҳам Эндрик, ҳам Карлос Эспи ўз ҳисобига биттадан гол ёздириб қўйди. Энг эътиборлиси, Эспи урган голга айнан Эндрик ўнг қанотдан аниқ узатма билан ассистентлик қилди.

Тўрт дақиқалик чекловдан асосий режаларгача

Ушбу баҳс бразилиялик вундеркинд учун янги нафас бўлди:

  • Амалиёт етишмаслиги: «Рома» билан учрашувга қадар Эндрик жорий мавсумда деярли майдонга тушмаётган эди — унинг ягона иштироки 15 сентябрь куни «Эльче»га қарши баҳсда қайд этилган ва бор-йўғи тўрт дақиқани ташкил этган эди;

  • Ишончнинг қайтиши: Рим клубига қарши кўрсатилган ёрқин ўйин мураббийлар штабининг Эндрикка бўлган ишончини қайта тиклади ва унинг яқин учрашувларда бошланғич таркибга қайтиш эҳтимолини сезиларли оширди.

Жозе Моуриньонинг ушбу тактик кашфиёти «Реал» ҳужум чизиғини янада тезкор, олдиндан айтиб бўлмас ва рақиб ҳимояси учун кутилмаган даражада хавфли қилиши кутилмоқда.

Жозе МоуриньоЭндрикКарлос ЭспиРеал Мадрид
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинЭндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкин2 август 12:30Браим Диас “Реал”даги ўрнини нега йўқотмоқда? Клуб ичидаги кутилмаган ўзгаришларБраим Диас “Реал”даги ўрнини нега йўқотмоқда? Клуб ичидаги кутилмаган ўзгаришларБугун 08:55Реал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олдиРеал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олди31 июл 15:13«Реал Мадрид»нинг стратегик хариди: Карлос Эспи расман таништирилди«Реал Мадрид»нинг стратегик хариди: Карлос Эспи расман таништирилди31 июл 11:58«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқдаКеча 07:14Моуриньо «Рома» устидан қозонилган 4:3 ҳисобидаги фантастик камбэкни изоҳладиМоуриньо «Рома» устидан қозонилган 4:3 ҳисобидаги фантастик камбэкни изоҳлади15 октябр 09:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...