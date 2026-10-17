Моуриньо Эндрик учун «Реал»да янги позиция танлади — тактик ўзгаришлар тафсилоти
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо бразилиялик ёш ҳужумчи Эндрикнинг майдондаги ролини тубдан ўзгартиришга қарор қилди. Испаниянинг нуфузли AS нашри берган хабарга кўра, португалиялик тажрибали мутахассис 20 ёшли форвардни тоза марказий ҳужумчи эмас, балки ўнг қанот вингери сифатида синаб кўрмоқда.
Мазкур тактик қарор «қироллик клуби»нинг ёзги селекция стратегиясига ҳам тўғридан-тўғри таъсир кўрсатган ва таркибга янги номларнинг келишига сабаб бўлган.
Карлос Эспининг трансфери ва ҳужумдаги уйғунлик
Моуриньонинг ҳужум чизиғини қайта қуриш режаси ёзги трансферлар ойнасидаёқ бошланган эди:
Бошқача услубдаги ҳужумчи талаби: Бош мураббий раҳбариятдан жамоага бўйи баланд, жарима майдонида тўп учун кураша оладиган ва услуб жиҳатидан фарқли ҳужумчи олиб беришни сўраган. Шу тариқа, «Леванте» клубидан Карлос Эспи сотиб олинган;
Рақобат эмас, шериклик: Моуриньо Эспи ва Эндрикни бир-бирининг ўрнини эгалловчи рақиб эмас, балки майдонда бир-бирини тўлдирадиган тандем сифатида кўрмоқда. Эспи марказда ҳимоячиларни чалғитиб турган бир пайтда, Эндрик ўнг қанотдан марказга ёриб кириш имкониятига эга бўлади.
«Рома»га қарши триллер: Янги жуфтликнинг дебюти
Ушбу тактик режанинг амалда қанчалик иш бериши Европа Чемпионлар Лигасининг «Рома»га қарши драматик баҳсида (4:3) яққол намоён бўлди:
Танаффусдан кейинги бурилиш: Ҳар иккала ёш футболчи иккинчи бўлимда захирадан майдонга ташланди ва қисқа вақт ичида ўйин тақдирини ўзгартирди;
Голлар ва ассист: Ҳам Эндрик, ҳам Карлос Эспи ўз ҳисобига биттадан гол ёздириб қўйди. Энг эътиборлиси, Эспи урган голга айнан Эндрик ўнг қанотдан аниқ узатма билан ассистентлик қилди.
Тўрт дақиқалик чекловдан асосий режаларгача
Ушбу баҳс бразилиялик вундеркинд учун янги нафас бўлди:
Амалиёт етишмаслиги: «Рома» билан учрашувга қадар Эндрик жорий мавсумда деярли майдонга тушмаётган эди — унинг ягона иштироки 15 сентябрь куни «Эльче»га қарши баҳсда қайд этилган ва бор-йўғи тўрт дақиқани ташкил этган эди;
Ишончнинг қайтиши: Рим клубига қарши кўрсатилган ёрқин ўйин мураббийлар штабининг Эндрикка бўлган ишончини қайта тиклади ва унинг яқин учрашувларда бошланғич таркибга қайтиш эҳтимолини сезиларли оширди.
Жозе Моуриньонинг ушбу тактик кашфиёти «Реал» ҳужум чизиғини янада тезкор, олдиндан айтиб бўлмас ва рақиб ҳимояси учун кутилмаган даражада хавфли қилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…