Милан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошлади
Италиянинг Милан клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Реал Мадрид сафида тўп сураётган иқтидорли бразилиялик футболчи Эндрикни ўз сафига қўшиб олишга уринди. Фабрисио Романо маълумотига кўра, клуб хўжайини Жерри Кардинале ушбу трансфер бўйича шахсан музокараларга киришган ва футболчининг агентлари ҳамда Мадрид клуби раҳбарияти билан боғланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Россонерилар жамоаси бош мураббийи ва раҳбарияти Кристиан Пулишичга ёрдам берадиган ҳамда ҳужум чизиғининг ортида ҳаракат қила оладиган универсал ижодкор ўйинчини қидирмоқда. Милан раҳбарияти трансфер бозорини жонлантириш мақсадида айнан бразилиялик ёш ҳужумчига эътибор қаратди ва уни ижарага олиш имкониятларини ўрганиб чиқди.
Реал Мадрид ва футболчининг жавобиБироқ Мадрид шаҳри клуби ва футболчининг ўзи ҳозирча ижарага бериш вариантини қатъиян рад этди. Эндрик Реал Мадрид сафида ўз ўрни учун курашишни исташини билдирган ва бу борадаги ўз қарорини клуб раҳбариятига маълум қилган. Аввалроқ Рома клуби ҳам ёш ҳужумчи билан боғланган эди, бироқ бразилиялик футболчи уларга ҳам рад жавобини берган эди.
Гарчи ҳозирча трансфер амалга ошмаган бўлса-да, бу уриниш келажакда ўз самарасини бериши мумкин. Реал Мадрид таркибида ҳужумчилар танлови етарлича кенг бўлишига қарамай, келгуси ойларда ёки қишки трансфер ойнасида вазият ўзгариши эҳтимоли истисно этилмаяпти. Агар шундай ҳолат юзага келса, футболчи ҳам, қироллик клуби ҳам Милан вариантини жиддий қабул қилишга тайёр.
Милан таркибидаги ўзгаришлар ва режаларИталия гранди нафақат Эндрик, балки бошқа футболчиларнинг трансферлари ва кетишлари устида ҳам фаол ишламоқда. Клуб таркибни мувозанатга келтириш ва мавсум давомида барқарор натижаларга эришиш учун турли вариантларни кўриб чиқмоқда. Айниқса, ҳужум чизиғидаги рақобатни кучайтириш жамоанинг асосий мақсадларидан бири бўлиб қолмоқда.
Goal.com хабарига кўра, Милан раҳбарияти келгусида ҳам трансфер бозорида фаол бўлади ва қулай имконият туғилса, ёш юлдузларни жалб қилиш ҳаракатларини давом эттиради. Ҳозирча эса жамоа мавсумдаги олдига қўйилган вазифаларни бажаришга эътибор қаратмоқда.
…