Милан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошлади

·1·Спорт
Милан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошлади

Италиянинг Милан клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Реал Мадрид сафида тўп сураётган иқтидорли бразилиялик футболчи Эндрикни ўз сафига қўшиб олишга уринди. Фабрисио Романо маълумотига кўра, клуб хўжайини Жерри Кардинале ушбу трансфер бўйича шахсан музокараларга киришган ва футболчининг агентлари ҳамда Мадрид клуби раҳбарияти билан боғланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Россонерилар жамоаси бош мураббийи ва раҳбарияти Кристиан Пулишичга ёрдам берадиган ҳамда ҳужум чизиғининг ортида ҳаракат қила оладиган универсал ижодкор ўйинчини қидирмоқда. Милан раҳбарияти трансфер бозорини жонлантириш мақсадида айнан бразилиялик ёш ҳужумчига эътибор қаратди ва уни ижарага олиш имкониятларини ўрганиб чиқди.

Реал Мадрид ва футболчининг жавоби

Бироқ Мадрид шаҳри клуби ва футболчининг ўзи ҳозирча ижарага бериш вариантини қатъиян рад этди. Эндрик Реал Мадрид сафида ўз ўрни учун курашишни исташини билдирган ва бу борадаги ўз қарорини клуб раҳбариятига маълум қилган. Аввалроқ Рома клуби ҳам ёш ҳужумчи билан боғланган эди, бироқ бразилиялик футболчи уларга ҳам рад жавобини берган эди.

Гарчи ҳозирча трансфер амалга ошмаган бўлса-да, бу уриниш келажакда ўз самарасини бериши мумкин. Реал Мадрид таркибида ҳужумчилар танлови етарлича кенг бўлишига қарамай, келгуси ойларда ёки қишки трансфер ойнасида вазият ўзгариши эҳтимоли истисно этилмаяпти. Агар шундай ҳолат юзага келса, футболчи ҳам, қироллик клуби ҳам Милан вариантини жиддий қабул қилишга тайёр.

Милан таркибидаги ўзгаришлар ва режалар

Италия гранди нафақат Эндрик, балки бошқа футболчиларнинг трансферлари ва кетишлари устида ҳам фаол ишламоқда. Клуб таркибни мувозанатга келтириш ва мавсум давомида барқарор натижаларга эришиш учун турли вариантларни кўриб чиқмоқда. Айниқса, ҳужум чизиғидаги рақобатни кучайтириш жамоанинг асосий мақсадларидан бири бўлиб қолмоқда.

Goal.com хабарига кўра, Милан раҳбарияти келгусида ҳам трансфер бозорида фаол бўлади ва қулай имконият туғилса, ёш юлдузларни жалб қилиш ҳаракатларини давом эттиради. Ҳозирча эса жамоа мавсумдаги олдига қўйилган вазифаларни бажаришга эътибор қаратмоқда.

МиланЭндрикРеал МадридТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ёш иқтидорларни қайтариш масаласини кейинга қолдирдиРеал Мадрид ёш иқтидорларни қайтариш масаласини кейинга қолдирдиБугун, 01:31Риз Джеймс жисмоний ҳолати ва янги мавсум ҳақида фикр билдирдиРиз Джеймс жисмоний ҳолати ва янги мавсум ҳақида фикр билдирдиБугун, 01:14Милан ва Ювентус таркибдаги ортиқча футболчилар айирбошлашини режалаштирмоқдаМилан ва Ювентус таркибдаги ортиқча футболчилар айирбошлашини режалаштирмоқдаБугун, 00:33Милан ва Ювентус яна ўйинчилар алмашинувини амалга ошириши мумкинМилан ва Ювентус яна ўйинчилар алмашинувини амалга ошириши мумкинБугун, 00:18Милан ва Ювентус Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонзалез айирбошлашини кўриб чиқмоқдаМилан ва Ювентус Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонзалез айирбошлашини кўриб чиқмоқдаКеча, 23:32Холлоуэй Махачевнинг камарлари бўйича: «Сен икки вазн чемпиони эмассан»Холлоуэй Махачевнинг камарлари бўйича: «Сен икки вазн чемпиони эмассан»Кеча, 23:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди