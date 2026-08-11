Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қолади

·31·Спорт
Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қолади
Қисқача

Эндрик келгуси мавсумда ҳам Реал Мадридда қолишга қарор қилди. Футболчи, клуб раҳбарияти ва бош мураббий муҳокамасидан сўнг у жамоа шарафини ҳимоя қилишда давом этиши белгиланди, шунингдек, ҳужум чизиғининг ўнг қанотида кўпроқ имкониятга эга бўлиши кутилмоқда. Эндрик марказий ҳужумчи позициясида ҳам Килиан Мбаппе учун муқобил вариант сифатида майдонга тушади.

Мадриднинг Реал клуби ёш ҳужумчиси Эндрик ўзининг келажаги борасида қатъий қарорга келди ва жамоани тарк этиш ниятида эмас. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Англия Премер-лигасининг бир қатор нуфузли клублари, жумладан Астон Вилла ёш футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол қизиқиш билдирганига қарамай, бразилиялик иқтидор Мадридда қолишни маъқул топди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги ойларда европалик грандлар ҳужумчининг ўйин амалиёти камлигидан фойдаланишга уриниб кўрган эди. Бироқ футболчининг ўзи, клуб раҳбарияти ҳамда бош мураббий ўртасида ўтказилган муҳокамалардан сўнг келгуси мавсумда ҳам қироллик клуби шарафини ҳимоя қилиш бўйича якуний тўхтамга келинди. Ушбу ҳамжиҳатлик футболчининг Испания пойтахтидаги фаолиятини давом эттиришида муҳим омил бўлди.

Майдондаги янги вазифалар ва тактик режалар

Бош мураббий қўл остида Эндрик янги мавсумда ҳужум чизиғининг ўнг қанотида кўпроқ имкониятга эга бўлиши кутилмоқда. Мутахассис Федерико Вальверде ёки янги келган Бернардо Силвани бу позициянинг доимий футболчиси сифатида кўрмагани боис, бразилиялик ҳужумчига таянч нуқта сифатида қарамоқда. Бу тактик ўзгариш жамоанинг ҳужумдаги мувозанатини сақлашга хизмат қилади.

Қанотдаги вазифалардан ташқари, Эндрик марказий ҳужумчи позициясида ҳам муҳим ротация футболчисига айланади. У асосий тўпурар Килиан Мбаппе учун муқобил вариант сифатида майдонга тушиб, мавсум давомида Ла Лига ва Чемпионлар лигаси учрашувларида ўз имкониятларини намойиш этади. Бу эса унинг жамоанинг асосий таркибидан жой олиш учун курашишига замин яратади.

Трансфер тарихи ва халқаро тажриба

Эслатиб ўтамиз, Эндрик 2024-йилнинг июль ойида Бразилиянинг Палмеирас клубидан Реал Мадрид сафига келиб қўшилган эди. Трансфер қиймати дастлабки 35 миллион еврони ташкил этиб, шартномада яна 25 миллион евро миқдоридаги қўшимча бонуслар ҳам кўзда тутилган. Бунгача у қисқа фурсат ичида кўплаб ўйинларда майдонга тушиб, ўзининг салоҳиятини кўрсатишга улгурди.

Мадридликлар сафида ҳозиргача 40 та учрашувда қатнашган 20 ёшли футболчи 7 та гол муаллифига айланди. Шунингдек, унинг халқаро майдондаги иштироки ҳам эътиборга молик бўлиб, у ёзги жаҳон чемпионатида Бразилия терма жамоасининг 26 кишилик қайдномасига киритилган эди. Турнир сўнгги босқичи омадсиз якунланган бўлса-да, бу тажриба ёш ҳужумчининг профессионал ўсишида муҳим қадам бўлди.

ЭндрикРеал МадридЛа ЛигаТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Джед Спенсе трансферига қайтдиИнтер Джед Спенсе трансферига қайтдиБугун, 01:11Англия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиАнглия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиБугун, 00:58Виктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиВиктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиБугун, 00:33Роналд Араужо Ливерпул сафига қўшилди: трансфер тафсилотлариРоналд Араужо Ливерпул сафига қўшилди: трансфер тафсилотлариБугун, 00:19«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айланди«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айландиБугун, 00:04Кука Неймар билан интизом масаласида махсус суҳбат ўтказишини тасдиқладиКука Неймар билан интизом масаласида махсус суҳбат ўтказишини тасдиқладиКеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)