Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қолади
Эндрик келгуси мавсумда ҳам Реал Мадридда қолишга қарор қилди. Футболчи, клуб раҳбарияти ва бош мураббий муҳокамасидан сўнг у жамоа шарафини ҳимоя қилишда давом этиши белгиланди, шунингдек, ҳужум чизиғининг ўнг қанотида кўпроқ имкониятга эга бўлиши кутилмоқда. Эндрик марказий ҳужумчи позициясида ҳам Килиан Мбаппе учун муқобил вариант сифатида майдонга тушади.
Мадриднинг Реал клуби ёш ҳужумчиси Эндрик ўзининг келажаги борасида қатъий қарорга келди ва жамоани тарк этиш ниятида эмас. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Англия Премер-лигасининг бир қатор нуфузли клублари, жумладан Астон Вилла ёш футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун фаол қизиқиш билдирганига қарамай, бразилиялик иқтидор Мадридда қолишни маъқул топди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги ойларда европалик грандлар ҳужумчининг ўйин амалиёти камлигидан фойдаланишга уриниб кўрган эди. Бироқ футболчининг ўзи, клуб раҳбарияти ҳамда бош мураббий ўртасида ўтказилган муҳокамалардан сўнг келгуси мавсумда ҳам қироллик клуби шарафини ҳимоя қилиш бўйича якуний тўхтамга келинди. Ушбу ҳамжиҳатлик футболчининг Испания пойтахтидаги фаолиятини давом эттиришида муҳим омил бўлди.
Майдондаги янги вазифалар ва тактик режаларБош мураббий қўл остида Эндрик янги мавсумда ҳужум чизиғининг ўнг қанотида кўпроқ имкониятга эга бўлиши кутилмоқда. Мутахассис Федерико Вальверде ёки янги келган Бернардо Силвани бу позициянинг доимий футболчиси сифатида кўрмагани боис, бразилиялик ҳужумчига таянч нуқта сифатида қарамоқда. Бу тактик ўзгариш жамоанинг ҳужумдаги мувозанатини сақлашга хизмат қилади.
Қанотдаги вазифалардан ташқари, Эндрик марказий ҳужумчи позициясида ҳам муҳим ротация футболчисига айланади. У асосий тўпурар Килиан Мбаппе учун муқобил вариант сифатида майдонга тушиб, мавсум давомида Ла Лига ва Чемпионлар лигаси учрашувларида ўз имкониятларини намойиш этади. Бу эса унинг жамоанинг асосий таркибидан жой олиш учун курашишига замин яратади.
Трансфер тарихи ва халқаро тажрибаЭслатиб ўтамиз, Эндрик 2024-йилнинг июль ойида Бразилиянинг Палмеирас клубидан Реал Мадрид сафига келиб қўшилган эди. Трансфер қиймати дастлабки 35 миллион еврони ташкил этиб, шартномада яна 25 миллион евро миқдоридаги қўшимча бонуслар ҳам кўзда тутилган. Бунгача у қисқа фурсат ичида кўплаб ўйинларда майдонга тушиб, ўзининг салоҳиятини кўрсатишга улгурди.
Мадридликлар сафида ҳозиргача 40 та учрашувда қатнашган 20 ёшли футболчи 7 та гол муаллифига айланди. Шунингдек, унинг халқаро майдондаги иштироки ҳам эътиборга молик бўлиб, у ёзги жаҳон чемпионатида Бразилия терма жамоасининг 26 кишилик қайдномасига киритилган эди. Турнир сўнгги босқичи омадсиз якунланган бўлса-да, бу тажриба ёш ҳужумчининг профессионал ўсишида муҳим қадам бўлди.
…